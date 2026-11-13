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So bekommt ihr Tickets für Genoa gegen Torino: Preise in der Serie A, Spielinformationen, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Genua trifft in der Serie A auf Turin. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Genoa empfängt Torino am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Stadio Luigi Ferraris in Genua.

Im jüngsten Serie-A-Duell am 22. Februar 2026 feierte Genoa im Stadio Luigi Ferraris einen deutlichen 3:0-Sieg. Zuvor hatte sich Torino im Oktober 2025 zu Hause knapp mit 2:1 gegen Genoa durchgesetzt.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Genoa gegen Torino wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Serie-A-Spiel zwischen Genoa und Torino?

Genoa gegen Torino findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Stadio Luigi Ferraris in Genua statt.

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Italien Serie A - Spielwoche 14
Stadio Luigi Ferraris

Wie kann man Tickets für Genoa gegen Torino in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Genoa und Torino gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Sobald der freie Verkauf beginnt, können Sie Tickets direkt über die offizielle Website von Genoa CFC (genoacfc.it) oder die Ticketplattform Vivaticket kaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Genoa gegen Torino in der Serie A?

So setzen sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Genoa und Torino zusammen:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

  • Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 25 bis 41 Euro.
  • Seitentribünen und Premiumplätze: Die Preise reichen von 60 Euro bis über 150 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstigste Tickets auf dem Zweitmarkt: Die Preise beginnen bei etwa 60 Euro.
  • Durchschnittspreise: Sie liegen bei etwa 205 Euro.

Genoa gegen Torino in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Genoa und Torino

Genoa hat in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen vier Siege und eine Niederlage verbucht und dabei zehn Tore erzielt sowie vier kassiert. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Lecce mit 2:1, nachdem sie Juventus zu Hause mit 2:0 besiegt hatte. Davor gelangen Siege gegen Venezia (1:0) und Fiorentina (2:1). Der einzige Ausrutscher war eine 0:2-Niederlage gegen Roma. Die Mannschaft von De Rossi geht mit drei Ligasiegen in Folge in diese Partie.

Torino hat von den vergangenen fünf Serie-A-Spielen drei gewonnen und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte sieben. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:2-Niederlage bei Frosinone, zuvor verlor Torino zu Hause mit 1:3 gegen Como. Die drei Siege in diesem Zeitraum gelangen gegen Monza (3:2), Parma (0:3) und Udinese (2:1). Das deutet darauf hin, dass die Mannschaft von Abate zu starken Leistungen fähig ist, dieses Niveau aber nicht konstant halten konnte.

GEN

GEN - Form

ROM
N2-0
VEN
S1-0
JUV
S2-0
LEC
S1-2
MIL
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TOR

TOR - Form

PAR
S0-3
MON
S3-2
COM
N1-3
FRC
N2-0
LEC
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
8/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Genoa gegen Torino: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 22. Februar 2026 statt. Genoa gewann das Serie-A-Spiel im Stadio Luigi Ferraris mit 3:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen siegte Genoa zweimal und Torino einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Insgesamt erzielte Genoa in diesen fünf Spielen sieben Tore, Torino vier.

Head to Head

CFC GenuaUnentschiedenFC Turin
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5Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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