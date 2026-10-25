Wenn die beiden größten Klubs der Türkei, Galatasaray und Fenerbahçe, in Istanbul aufeinandertreffen, ist eine elektrisierende Atmosphäre garantiert, ob im Ali Sami Yen Stadium (Rams Park) oder im Şükrü Saracoğlu Stadium. Galatasaray empfängt den Stadtrivalen am Montag, dem 26. Oktober, zum mit Spannung erwarteten nächsten „Interkontinentalen Derby“. Wer bei diesem großen Süper-Lig-Spiel dabei sein möchte, kann sich schon heute Tickets sichern.

Galatasaray will in dieser Saison zum fünften Mal in Folge türkischer Meister werden und damit einen Rekord aufstellen. Der Klub muss allerdings mit harter Gegenwehr rechnen, nicht zuletzt vom Stadtrivalen. Fenerbahçe wurde zwar seit der Saison 2013/14 nicht mehr Meister, mischt aber weiterhin im Titelrennen mit und belegte in den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielzeiten jeweils den zweiten Platz.

Mit Stars wie Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood und Mattéo Guendouzi, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das nächste Duell der beiden Istanbuler Größen erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für das bevorstehende Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das nächste Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Spielstätte (Ort) Tickets Montag, 26. Oktober Süper Lig: Galatasaray gegen Fenerbahçe (21.30 Uhr TRT) Rams Park (Istanbul) Tickets 20./21./22. März Süper Lig: Fenerbahçe gegen Galatasaray (noch offen) Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Tickets

So kauft Ihr Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe

Offizielle Tickets für das „Interkontinentale Derby“ zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im Rams Park sind online über Passo erhältlich, die offizielle zentrale Ticketplattform der Türkei.

Für das bevorstehende Spiel am Montag, dem 26. Oktober 2026, beginnt der Verkauf über die offiziellen Kanäle voraussichtlich drei bis fünf Tage vor dem Spieltag.

Da dieses Rivalenduell jedoch weltweit besonders gefragt ist, müssen Fans beim Kauf offizieller Tickets mehrere streng geregelte Vorverkaufsphasen durchlaufen.

Vorverkaufsphase : Zunächst ausschließlich für Inhaber von Premium-Klubkarten wie GSPlus Premium oder GSPara sowie für offizielle Vereinsmitglieder.

Inhaber einer Galatasaray-Passolig-Karte : Anschließend für reguläre Fans mit einer auf Galatasaray registrierten Passolig-Karte.

Freier Verkauf : Zuletzt und nur, falls noch Tickets übrig sind. Da ein großer Teil der mehr als 53.000 Plätze im RAMS Park von Dauerkarteninhabern belegt ist, sind die Kontingente für das Derby äußerst begrenzt. Die Tickets gelangen, wenn überhaupt, nur selten in den freien Verkauf.

Fans können Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Kanäle Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine zuverlässige Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe?

Die offiziellen Ticketpreise für das prestigeträchtige Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im RAMS Park reichen von 2.500 ₺ für die günstigsten Plätze bis zu 55.000 ₺ für besonders exklusive VIP-Kategorien (45 bis 1.000 €).

Angesichts der großen Bedeutung dieser Partie liegen die Preise deutlich höher als bei regulären Süper-Lig-Spielen.

Die vom Klub veröffentlichte offizielle Preisstaffel zeigt, wie viel die einzelnen Platzkategorien kosten:

Westtribüne (Batı) : Umfasst die Kategorien Premium, Delux, Lux und Classic. Auf dieser Haupttribüne befinden sich exklusive Hospitality-Bereiche, luxuriöse Firmenlogen und VIP-Lounges. (Preis: 50.000 bis 55.000 ₺)

Osttribüne (Doğu) : Umfasst die Kategorien 1 bis 4. Erstklassiger Blick auf das Spielfeld wie bei einer Fernsehübertragung, entlang der Seitenlinie gegenüber den Trainerbänken. (Preis: 25.000 bis 35.000 ₺)

Nord- und Südtribüne (Kuzey & Güney) : Umfassen die Kategorien 7 bis 11 und liegen direkt hinter den Toren. Hier stehen die lautesten Fans und Ultragruppen. Die Atmosphäre ist entsprechend mitreißend, allerdings lässt sich die taktische Ordnung von dort weniger gut überblicken. (Preis: 2.500 bis 19.000 ₺)

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über den RAMS Park

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit seiner Eröffnung 2011 ist er die Heimspielstätte von Galatasaray und bietet Platz für 53.978 Zuschauer.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali Sami Yen Stadium, war mehr als 60 Jahre lang in Betrieb und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt. Es stand offenbar kurz vor dem Einsturz. Bei weiterer Nutzung hätte es zu einer schweren Stadionkatastrophe kommen können.

Denkwürdige Spiele im RAMS Park

Der Lautstärkerekord : Beim hitzigen Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im Jahr 2011 stellte das leidenschaftliche Publikum im Stadion einen Guinness-Weltrekord für den lautesten Zuschauerjubel in einer Sportstätte auf: Er erreichte unglaubliche 131,76 Dezibel und war damit lauter als ein startendes Düsenflugzeug!

Champions-League-Abende : Das Stadion war Schauplatz spektakulärer Europapokal-Abende gegen Größen wie Real Madrid, Barcelona und Manchester United. Besonders eindrucksvoll waren die riesigen Choreografien, die sich über das gesamte Stadion erstreckten und von der Fangruppierung ultrAslan gestaltet wurden.

Solarstrom-Rekord: Auf dem Stadiondach befinden sich mehr als 10.000 Solarmodule. Die Anlage erzeugte 4,2 Megawatt Strom und brachte dem Stadion einen weiteren Guinness-Weltrekord für die höchste Solarstromleistung eines Sportstadiendachs ein.

Galatasaray gegen Fenerbahçe: Alles Wissenswerte

Galatasaray gegen Fenerbahçe: Die Bilanz der direkten Duelle

Im traditionsreichen Interkontinentalen Derby (Kıtalararası Derbi) liegt Fenerbahçe in der Gesamtbilanz aller offiziellen Spiele und Freundschaftsspiele gegen Galatasaray vorn.

Die Rivalität reicht bis zu ihrem ersten Aufeinandertreffen 1909 zurück, das Galatasaray mit 2:0 gewann. Seitdem haben die beiden Klubs 406 Spiele gegeneinander bestritten. Fenerbahçe gewann 150 davon, Galatasaray 131, hinzu kommen 125 Unentschieden.

Das jüngste Duell mit dem Stadtrivalen gewann Galatasaray im April in der Süper Lig im Rams Park mit 3:0. Drei Monate zuvor, im Januar, hatte sich allerdings Fenerbahçe im Finale des türkischen Supercups im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul mit 2:0 gegen den Rivalen durchgesetzt und sich damit neben dem Titel auch das Recht gesichert, über den Derbysieg zu jubeln.



