Wenn die beiden größten Klubs der Türkei, Galatasaray und Fenerbahçe, in Istanbul aufeinandertreffen, ist eine elektrisierende Atmosphäre garantiert, ob im Ali-Sami-Yen-Stadion (Rams Park) oder im Şükrü-Saracoğlu-Stadion. Galatasaray empfängt Fenerbahçe am Montag, dem 26. Oktober, zum nächsten mit Spannung erwarteten „Interkontinentalen Derby“. Tickets für das große Süper-Lig-Duell könnt Ihr schon heute buchen.

Galatasaray will in dieser Saison mit dem fünften türkischen Meistertitel in Folge einen Rekord aufstellen. Dabei dürfte der Klub unter anderem auf heftige Gegenwehr des Stadtrivalen treffen. Fenerbahçe wurde zwar seit der Saison 2013/14 nicht mehr Meister, kämpft aber weiterhin um Titel und belegte in den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielzeiten jeweils den zweiten Platz.

Da Stars wie Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood und Mattéo Guendouzi auf dem Platz stehen sollen, verspricht auch das nächste Duell der beiden Istanbuler Schwergewichte ein Spiel zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles Wichtige zu den Tickets für das bevorstehende Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das nächste Spiel zwischen Galatasaray und Fenerbahçe statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Spielstätte (Ort) Tickets Montag, 26. Oktober Süper Lig: Galatasaray gegen Fenerbahçe (21.30 Uhr TRT) Rams Park (Istanbul) Tickets 20./21./22. März Süper Lig: Fenerbahçe gegen Galatasaray (noch offen) Şükrü-Saracoğlu-Stadion (Istanbul) Tickets

So kauft Ihr Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe

Offizielle Tickets für das „Interkontinentale Derby“ zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im Rams Park können online über Passo, die zentrale offizielle Ticketplattform der Türkei, gekauft werden.

Für das bevorstehende Spiel am Montag, dem 26. Oktober 2026, sollen die Tickets über die offiziellen Kanäle drei bis fünf Tage vor dem Spieltag in den Verkauf gehen.

Da dieses Duell jedoch zu den weltweit gefragtesten Rivalitäten zählt, müssen Fans beim Kauf offizieller Tickets mehrere streng geregelte Vorverkaufsphasen beachten.

Bevorzugter Vorverkauf : Er beginnt zuerst ausschließlich für Inhaber von Premium-Klubkarten wie GSPlus Premium oder GSPara sowie für offizielle Vereinsmitglieder.

Inhaber einer Galatasaray-Passolig-Karte : Danach beginnt der Verkauf für Fans mit einer auf Galatasaray registrierten regulären Passolig-Karte.

Freier Verkauf : Er beginnt zuletzt, aber nur, wenn noch Tickets übrig sind. Da ein großer Teil der mehr als 53.000 Plätze im RAMS Park von Dauerkarteninhabern belegt ist, sind Tickets für das Derby äußerst knapp und erreichen den freien Verkauf selten, wenn überhaupt.

Fans können Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Galatasaray gegen Fenerbahçe?

Die offiziellen Ticketpreise für das Derby zwischen Galatasaray und Fenerbahçe im RAMS Park reichen von 2.500 ₺ für die günstigsten Plätze bis zu 55.000 ₺ für die exklusivsten VIP-Kategorien (45 € bis 1.000 €).

Angesichts der enormen Bedeutung dieses Spiels liegen die Preise deutlich über denen regulärer Süper-Lig-Partien.

Die vom Klub veröffentlichte offizielle Preisstaffelung zeigt, wie viel die einzelnen Platzkategorien kosten:

Westtribüne (Batı) : Umfasst die Kategorien Premium, Delux, Lux und Classic. Auf dieser Haupttribüne befinden sich exklusive Hospitality-Bereiche, luxuriöse Firmenlogen und VIP-Lounges. (Preis: 50.000 bis 55.000 ₺)

Osttribüne (Doğu) : Umfasst die Kategorien 1 bis 4. Sie bietet eine hervorragende Sicht wie bei einer Fernsehübertragung entlang der Seitenlinie gegenüber den Trainerbänken. (Preis: 25.000 bis 35.000 ₺)

Nord- & Südtribüne (Kuzey & Güney) : Umfassen die Kategorien 7 bis 11 und liegen direkt hinter den Toren. Hier stehen die lautesten Fans und Ultragruppen. Die Stimmung ist entsprechend mitreißend, allerdings bieten die Plätze einen weniger guten Überblick über die taktische Anordnung auf dem Feld. (Preis: 2.500 bis 19.000 ₺)

Auf dem offiziellen Ticketportal des Klubs findet Ihr weitere Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über den RAMS Park

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltklasse im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit seiner Eröffnung 2011 ist er die Heimspielstätte von Galatasaray und bietet Platz für 53.978 Zuschauer.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali-Sami-Yen-Stadion, war mehr als 60 Jahre lang genutzt worden und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt. Offenbar stand es kurz vor dem Einsturz, und bei weiterer Nutzung hätte es zu einer schweren Stadionkatastrophe kommen können.

Denkwürdige Spiele im RAMS Park

Der Lautstärkerekord : 2011 stellte das leidenschaftliche Publikum beim Derby von Galatasaray gegen Fenerbahçe einen Guinness-Weltrekord für den lautesten Zuschauerjubel in einem Sportstadion auf. Gemessen wurden unglaubliche 131,76 Dezibel, mehr als beim Start eines Düsenflugzeugs!

Champions-League-Abende : Das Stadion war Schauplatz spektakulärer Europapokalabende gegen Schwergewichte wie Real Madrid, Barcelona und Manchester United. Besonders in Erinnerung blieben die gewaltigen, atemberaubenden Choreografien im gesamten Stadion, gestaltet von der zentralen Fangruppe ultrAslan.

Solarstrom-Rekord: Auf dem Stadiondach befinden sich mehr als 10.000 Solarmodule. Die Anlage erzeugte 4,2 Megawatt Strom und brachte dem Stadion einen weiteren Guinness-Weltrekord für die höchste Solarstromleistung eines Sportstadiondachs ein.

Galatasaray gegen Fenerbahçe: Alles Wissenswerte

Galatasaray gegen Fenerbahçe: Die Bilanz der direkten Duelle

Im traditionsreichen Interkontinentalen Derby (Kıtalararası Derbi) liegt Fenerbahçe in der Gesamtbilanz aller Pflicht- und Freundschaftsspiele gegen Galatasaray vorn.

Die Rivalität reicht bis zu ihrem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 1909 zurück, das Galatasaray mit 2:0 gewann. Seitdem haben die beiden Klubs 406 Spiele bestritten. Fenerbahçe gewann 150 davon, Galatasaray 131. Hinzu kommen 125 Unentschieden.

Das jüngste Aufeinandertreffen mit dem Stadtrivalen gewann Galatasaray im April bei einem Süper-Lig-Spiel im Rams Park mit 3:0. Drei Monate zuvor, im Januar, hatte dagegen Fenerbahçe im Finale des türkischen Supercups im Atatürk-Olympiastadion in Istanbul mit einem 2:0 gegen den Rivalen den Titel und das Recht zu prahlen geholt.



