Galatasaray und der VfB Stuttgart sind in offiziellen UEFA-Wettbewerben noch nie aufeinandergetroffen. Die bevorstehende Partie der Ligaphase ist ihr erstes Pflichtspiel gegeneinander.

Der türkische Spitzenklub empfängt den VfB im RAMS Park in Istanbul und will mit der Unterstützung des Heimpublikums in der Champions-League-Tabelle nach oben klettern.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Galatasaray gegen den VfB Stuttgart wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Galatasaray gegen den VfB Stuttgart in der Champions League?

Galatasaray gegen den VfB Stuttgart wird am Dienstag, 3. November 2026, im Rams Global Stadyumu in Istanbul angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 12:45 NEF Stadyumu

Wie kann man Tickets für Galatasaray gegen den VfB Stuttgart in der Champions League kaufen?

Für den Ticketkauf zum Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray und dem VfB Stuttgart gibt es vor allem diese Möglichkeiten:

Offizieller Ticketverkauf des Klubs (Passo): Die Tickets werden hauptsächlich über das offizielle Ticketsystem von Galatasaray vertrieben. Wer über die offiziellen Kanäle des Klubs Tickets kaufen oder in den Heimbereichen des Rams Park sitzen möchte, benötigt in der Regel eine beim Klub registrierte Passo Fan Card.

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Galatasaray gegen den VfB Stuttgart in der Champions League?

Hier findet Ihr die ungefähren Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Galatasaray und dem VfB Stuttgart, aufgeteilt nach offiziellem Klubverkauf und Zweitmarkt:

1. Offizieller Klubverkauf

Nord- und Südtribüne (hinter den Toren): Ungefähr 20 bis 35 Euro . Die Tickets zum Originalpreis sind für Klubmitglieder allerdings schnell ausverkauft.

Eck- und Seitenbereiche: Ungefähr 38 bis 160 Euro , abhängig von der genauen Nachfrage und Kategorie.

Osttribüne (Plätze entlang der Seitenlinie): Ungefähr 73 bis 290 Euro für besonders gute Sicht von den unteren und oberen Plätzen entlang der Seitenlinie.

Westtribüne / VIP-Logen (Haupttribüne & Hospitality): Ab etwa 205 bis über 870 Euro für hochwertige Hospitality-Angebote und luxuriöse Sitzplätze.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Obere Ränge hinter den Toren: Ab etwa 265 bis 270 Euro .

Untere Ränge hinter den Toren: In der Regel etwa 310 bis 315 Euro .

Obere Ränge entlang der Seitenlinien: Ungefähr 490 bis 495 Euro .

Untere Ränge entlang der Seitenlinien und Premiumplätze: Zwischen 660 und über 1.070 Euro . VIP-Kategorien kosten je nach Block und Plattform mehr als 1.950 Euro .

Galatasaray gegen den VfB Stuttgart in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Galatasaray und dem VfB Stuttgart

Galatasaray hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Die jüngste Partie endete am 19. September in der Süper Lig mit einer 0:4-Niederlage gegen Trabzonspor, nachdem Galatasaray in der Woche zuvor Kocaelispor mit 1:0 besiegt hatte. In der Champions League lief es schlecht: Das einzige Europapokal-Ergebnis in dieser Serie war eine 1:3-Niederlage gegen Sporting CP. In den fünf Spielen erzielte Galatasaray neun Tore und kassierte zwölf.

Stuttgart hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 1. Oktober einen 5:0-Sieg in einem Testspiel gegen Greuther Fuerth. Das letzte Pflichtspiel war eine 0:1-Niederlage in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund am 19. September. Der Höhepunkt der jüngsten Spiele war ein 3:1-Sieg gegen Viking FK in der Champions League. Zudem gewann Stuttgart in der Bundesliga mit 4:1 gegen Köln. In den fünf Partien erzielte der VfB dreizehn Tore und kassierte drei.

Galatasaray gegen den VfB Stuttgart: Die jüngsten direkten Duelle

In den vorliegenden Daten gibt es keine Informationen zu direkten Duellen zwischen Galatasaray und dem VfB Stuttgart. Weitere Angaben zur bisherigen Bilanz werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.