Fulham empfängt Newcastle United am Samstag, 7. November 2026, im Craven Cottage in London.

Beim bislang letzten Aufeinandertreffen am 24. Mai 2026 feierte Fulham im Craven Cottage einen souveränen 2:0-Sieg gegen Newcastle United. In den letzten fünf Pflichtspielen gegeneinander hat Newcastle mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Fulham knapp die Nase vorn.

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Wann beginnt Fulham gegen Newcastle United in der Premier League?

Fulham gegen Newcastle United beginnt am Samstag, 7. November 2026, im Craven Cottage in London.

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 10:00 Craven Cottage

Wie kann man Tickets für Fulham gegen Newcastle United in der Premier League kaufen?

Wenn Sie sich Tickets für das Premier-League-Duell zwischen Fulham und Newcastle United am 7. November 2026 im Craven Cottage sichern möchten, stehen Ihnen je nach Vorliebe mehrere Kaufmöglichkeiten offen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Reguläre Tickets kauft man am besten und zuverlässigsten direkt über die offizielle Website des Fulham FC. Dafür ist in der Regel ein kostenloses oder kostenpflichtiges Mitgliedskonto beim Verein erforderlich. Die Tickets werden abhängig von der Mitgliedschaftsstufe und der bisherigen Ticketkaufhistorie in mehreren Phasen freigegeben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Fulham gegen Newcastle United in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und Newcastle United im Craven Cottage variieren je nachdem, ob Sie über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene kosten bei Premier-League-Spielen im Craven Cottage üblicherweise zwischen 35 £ und mehr als 100 £ , je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie, etwa auf dem Johnny Haynes Stand, im Riverside-Bereich oder hinter den Toren.

kosten bei Premier-League-Spielen im Craven Cottage üblicherweise , je nach Sitzplatzbereich und Spielkategorie, etwa auf dem Johnny Haynes Stand, im Riverside-Bereich oder hinter den Toren. Offizielle Hospitality- und VIP-Pakete beginnen bei etwa 225 £ pro Person und bieten Zugang zu einer höherwertigen Lounge sowie gepolsterte Sitze.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze für dieses Spiel kosten in den oberen Rängen oder hinter den Toren etwa 75 £ .

für dieses Spiel kosten in den oberen Rängen oder hinter den Toren etwa . Der Durchschnittspreis liegt bei etwa 189 £. Für Premium-Plätze oder Plätze an den Längsseiten können die Preise je nach Nachfrage kurz vor dem Spiel höher ausfallen.

Fulham gegen Newcastle United in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Fulham und Newcastle United

Fulham hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es in der Premier League ein 1:1 gegen Manchester United. Zuvor spielte Fulham auch gegen Liverpool 0:0. Der einzige Sieg gelang im Carabao Cup gegen West Ham United mit 2:3. In diesen fünf Partien erzielte Fulham sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Newcastle hat von den letzten fünf Pflichtspielen drei gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren. Zuletzt gab es am 19. September einen 2:1-Sieg gegen Hull City in der Premier League. Zuvor bezwang Newcastle auch Tottenham Hotspur mit 2:0. Die einzige Niederlage war ein 1:4 gegen Leeds United in der Premier League. In den fünf Partien erzielte Newcastle zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Fulham gegen Newcastle United: Die letzten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 24. Mai 2026 in der Premier League aufeinander. Fulham gewann im Craven Cottage mit 2:0 gegen Newcastle United. Von den letzten fünf erfassten Duellen, die in der Premier League und im Carabao Cup stattfanden, gewann Newcastle drei und Fulham zwei. Newcastle erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore, Fulham neun.