Das bevorstehende Premier-League-Duell zwischen Fulham und Brentford im Craven Cottage wird mit Spannung erwartet. Die Partie ist für den 12. Dezember angesetzt und verspricht hochklassigen Fußball in einem der geschichtsträchtigsten Stadien Londons.

Dieses Westlondon-Derby bietet stets eine intensive Atmosphäre und einen erbitterten Wettkampf. Da beide Klubs in dieser Saison in der Tabelle klettern wollen, dürfen sich die Fans auf ein packendes Spiel voller Leidenschaft und Lokalstolz freuen.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit ihr euch jetzt eure Tickets sichern könnt. Vom Verkaufsstart bis zu den Preisen findet ihr hier alles Wissenswerte zu dieser Begegnung.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Fulham gegen Brentford?

Fulham empfängt Brentford im Craven Cottage in London. Der Anstoß ist für die unten angegebene Uhrzeit angesetzt.

Wie kann man Tickets für Fulham gegen Brentford in der Premier League kaufen?

Am besten kauft ihr Tickets für diese Partie direkt über die offiziellen Websites von Fulham FC und Brentford FC. Beide Klubs bieten ein eigenes Ticketportal an, über das sich Fans Plätze für das Spiel sichern können. Für die Gästefans gehen die Tickets zunächst an Inhaber von Dauerkarten und Premium-Sitzplätzen in den Vorverkauf. Anschließend folgen weitere Verkaufsphasen für Mitglieder, die sich nach Treuepunkten richten. Fulham bietet seinen offiziellen Mitgliedern ebenfalls einen Vorverkauf an, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

StubHub ist eine Alternative, wenn die Tickets auf den offiziellen Seiten ausverkauft sind. Die Plattform bündelt verfügbare Plätze für das Spiel, sodass Fans auch dann noch Tickets finden können, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Fulham gegen Brentford in der Premier League?

Die Ticketpreise für dieses Premier-League-Spiel hängen vom gewählten Bereich im Craven Cottage und der Alterskategorie ab. Beim offiziellen Ticketanbieter sind Karten für Erwachsene ab 30 Pfund erhältlich. Das ist die günstigste verfügbare Option für Fans. Für Senioren und junge Erwachsene gibt es Ermäßigungen mit etwas niedrigeren Preisen.

Alles Wissenswerte zu Fulham gegen Brentford

Aktuelle Form

Fulham hat aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt. In dieser Phase gelangen dem Klub zunächst zwei Premier-League-Siege in Folge gegen Hull City und Coventry City, bevor Unentschieden gegen Aston Villa und Newcastle United den Schwung bremsten. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es im Carabao Cup gegen Crystal Palace. Fulhams Form in der Liga war damit recht solide, auch wenn die Ergebnisse zuletzt weniger überzeugend ausfielen. Brentfords jüngste Bilanz liest sich deutlich schlechter: In den letzten fünf Pflichtspielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor Brentford am 8. November in der Premier League mit 0:2 gegen Brighton. In dieser Phase schied der Klub außerdem im Carabao Cup gegen Sunderland aus und unterlag in der Liga Liverpool. Der einzige Ligasieg, ein 2:0 gegen Nottingham Forest, war der Höhepunkt einer ansonsten wechselhaften Serie.

Die jüngsten direkten Duelle

Die letzten fünf Premier-League-Duelle zwischen den beiden Teams waren eng umkämpft. Keine der Mannschaften konnte sich deutlich durchsetzen. Fulham liegt knapp vorn: Zwei der fünf Begegnungen gewann der Klub, Brentford eine. Zwei Partien endeten unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen im April 2026 im Gtech Community Stadium endete 0:0. Das deutlichste Ergebnis dieser Serie bleibt Fulhams 3:1-Heimsieg im September 2025.