Fulham empfängt Bournemouth am Sonntag, dem 29. November 2026, im Craven Cottage in London.

Beim letzten Aufeinandertreffen am 9. Mai 2026 feierte Bournemouth im Craven Cottage einen knappen 1:0-Auswärtssieg gegen Fulham. Zuvor hatte Bournemouth im Oktober 2025 mit einem 3:1-Sieg im Vitality Stadium ebenfalls souverän die drei Punkte geholt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Fulham gegen Bournemouth wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Fulham gegen AFC Bournemouth in der Premier League?

Fulham gegen Bournemouth findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Craven Cottage in London statt.

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 09:05 Craven Cottage

Wie kann man Tickets für Fulham gegen AFC Bournemouth in der Premier League kaufen?

Diese Möglichkeiten gibt es, Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Fulham und AFC Bournemouth im Craven Cottage zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Websites von Fulham FC und AFC Bournemouth könnt Ihr Tickets direkt über die jeweiligen Ticketportale kaufen. Das hängt von der Verfügbarkeit, der Mitgliedschaftskategorie und den Treuepunkten ab.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Fulham gegen AFC Bournemouth in der Premier League?

Hier findet Ihr geschätzte Preise und Optionen für Tickets zum Premier-League-Spiel zwischen Fulham und AFC Bournemouth:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Für weniger gefragte Plätze oder Plätze mit gewöhnlicher Sicht beginnen die Preise in der Regel bei etwa 35 bis 56 Pfund und reichen bis zu 125 Pfund für besonders gute reguläre Sitzplätze.

Für weniger gefragte Plätze oder Plätze mit gewöhnlicher Sicht beginnen die Preise in der Regel bei etwa und reichen bis zu für besonders gute reguläre Sitzplätze. Hospitality-Pakete: Je nach gewähltem Lounge- oder Logenpaket beginnen die Preise bei 175 bis über 395 Pfund.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufstickets: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 64 Pfund . Je nach Verfügbarkeit und Tribünenbereich liegen die durchschnittlichen Marktpreise bei rund 170 Pfund .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Je nach Verfügbarkeit und Tribünenbereich liegen die durchschnittlichen Marktpreise bei rund . Premium- und VIP-Tickets im Wiederverkauf: Je näher der Spieltag rückt, desto eher können die Preise auf 230 bis über 700 Pfund pro Ticket steigen.

Fulham gegen AFC Bournemouth in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Fulham und AFC Bournemouth

Fulham geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Fulham in der Premier League auswärts bei Coventry City mit 1:0. Auch ein 1:0-Sieg gegen Hull City gehört zu dieser Serie. Die einzige Niederlage gab es beim 1:2 gegen Ipswich Town. In diesen fünf Spielen erzielte Fulham sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Dazu zählt auch ein Sieg gegen West Ham United im Carabao Cup.

Bournemouth hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein deutliches 1:5 gegen Chelsea in der Premier League. Seitdem zeigte sich Bournemouth in bestechender Form: mit einem 3:0 gegen Sturm Graz, einem 2:0 gegen Sunderland, einem 3:0 gegen AC Milan in der Europa League und einem 3:0 bei Manchester United. In diesen fünf Partien erzielte Bournemouth elf Tore und kassierte fünf Gegentreffer. In den jüngsten beiden Spielen blieb die Mannschaft jeweils ohne Gegentor.

Fulham gegen AFC Bournemouth: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Mai 2026 statt. Bournemouth gewann die Premier-League-Partie im Craven Cottage mit 1:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Bournemouth drei und Fulham eines, eine Partie endete unentschieden. Das vorherige Aufeinandertreffen im Craven Cottage endete im Dezember 2024 mit 2:2. Im Oktober 2025 gewann Bournemouth zu Hause mit 3:1.