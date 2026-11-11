Frosinone empfängt Inter am Samstag, 5. Dezember 2026, im Stadio Benito Stirpe in Frosinone.

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Mannschaften fand im Mai 2024 statt. Inter feierte dabei auswärts einen deutlichen 5:0-Sieg. In den vergangenen fünf Duellen erzielte Inter 14 Tore und ließ nur einen Gegentreffer von Frosinone zu.

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Wann beginnt das Serie-A-Spiel Frosinone gegen Inter?

Frosinone gegen Inter findet am Samstag, 5. Dezember 2026, im Stadio Benito Stirpe in Frosinone statt.

Italien Serie A - Spielwoche 14 5. Dez. 2026 - 12:00 Stadio Benito Stirpe

Wie kann man Tickets für das Serie-A-Spiel Frosinone gegen Inter kaufen?

Das sind die wichtigsten Möglichkeiten, Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Frosinone und Inter zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Websites der Vereine gekauft werden. Über das offizielle Ticketportal von Frosinone Calcio werden die Kontingente für Heimfans und Tickets für den freien Verkauf angeboten. Die Ticketplattform des FC Internazionale Milano bietet Optionen für die Gästeblöcke und für Vereinsmitglieder.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Serie-A-Spiel Frosinone gegen Inter?

So setzen sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Frosinone und Inter zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Kosten je nach Kategorie in der Regel zwischen 25 Euro und 60 Euro .

Kosten je nach Kategorie in der Regel zwischen und . Premium-Plätze: Kosten zwischen 80 und über 150 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Plätze: Beginnen üblicherweise bei etwa 292 Euro .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Premium-Plätze: Kosten etwa 521 Euro, abhängig von der Lage des Sitzplatzes und der allgemeinen Nachfrage nach dem Spiel.

Frosinone gegen Inter in der Serie A: Alles Wissenswerte

Frosinone gegen Inter: Die aktuelle Form

Frosinone geht mit einer starken Bilanz aus den jüngsten Spielen in diese Partie: In den vergangenen fünf Serie-A-Spielen gab es drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann Frosinone zu Hause mit 2:0 gegen Torino. Auch gegen Lecce erzielte die Mannschaft beim 5:1-Sieg fünf Tore. In diesen fünf Spielen schoss Frosinone 18 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Dazu gehörte ein 4:4 gegen Atalanta, das sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit der Mannschaft verdeutlichte. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 0:3 gegen Napoli.

Inter hat vier der vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen. Die einzige Niederlage war ein 1:3 gegen Milan im Derby della Madonnina. Vor diesem Rückschlag gewann Chivus Mannschaft mit 2:0 gegen Venezia, mit 2:1 gegen Fiorentina und mit 1:0 gegen Shakhtar Donetsk in der Champions League. Hinzu kam ein 3:1-Auswärtssieg bei Bologna. In diesen fünf Spielen erzielte Inter acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Frosinone gegen Inter: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften war ein Serie-A-Spiel im Mai 2024, das Inter im Stadio Benito Stirpe mit 5:0 gewann. Inter hat alle fünf zuletzt erfassten direkten Duelle gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und nur eines kassiert. Frosinone holte in keinem dieser Spiele einen Punkt.