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So bekommt ihr Tickets für Freiburg gegen Union Berlin: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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Freiburg trifft in der Bundesliga auf Union Berlin. So sichert ihr euch Tickets für das Spiel.

Freiburg empfängt Union Berlin am Sonntag, dem 8. November 2026, im Europa-Park-Stadion in Freiburg.

Im jüngsten Ligaduell am 15. März 2026 setzte sich Union Berlin im Europa-Park-Stadion knapp mit 1:0 als Gast durch. In den jüngsten direkten Duellen hatte Union Berlin häufiger die Oberhand, doch Spiele in Freiburg enden oft torarm oder werden mit nur einem Tor Unterschied entschieden.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Freiburg gegen Union Berlin wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Bundesligaspiel Freiburg gegen Union Berlin?

Freiburg gegen Union Berlin wird am Sonntag, dem 8. November 2026, im Europa-Park-Stadion in Freiburg angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 9
Europa-Park Stadion

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Freiburg gegen Union Berlin kaufen?

Für das anstehende Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und dem 1. FC Union Berlin gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am direktesten und sichersten lassen sich Tickets zum Originalpreis über die offiziellen Websites des SC Freiburg als Gastgeber oder des 1. FC Union Berlin kaufen. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten zuerst Zugang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Kontingente der Vereine vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Freiburg gegen Union Berlin?

Hier finden Sie eine Übersicht der Ticketpreise für das anstehende Bundesligaspiel zwischen dem SC Freiburg und Union Berlin, sowohl beim offiziellen Vereinsverkauf als auch auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplätze: Tickets zum Originalpreis kosten für Erwachsene in der Regel 18 bis 25 € und sind in den ersten Verkaufsphasen vor allem für Vereinsmitglieder erhältlich.
  • Reguläre Sitzplätze: Standardplätze im Unter- und Oberrang kosten beim Verein üblicherweise zwischen 35 und 70 €, abhängig von der genauen Sicht und dem Block.
  • Premiumplätze der Kategorie 1: Tickets für zentrale Plätze auf der Haupttribüne oder Sitze in der Nähe von Hospitality-Bereichen kosten zum Originalpreis beim Verein je nach Verfügbarkeit 75 bis über 90 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstigste Tickets: Plätze im Oberrang oder Stehplatzbereiche beginnen je nach Gesamtnachfrage in der Regel bei etwa 65 bis 80 €.
  • Durchschnittlicher Marktpreis: Sitzplätze in mittleren Preiskategorien kosten aufgrund der hohen Nachfrage nach Bundesligaspielen üblicherweise 150 bis über 500 €.
  • Premiumplätze & Plätze an der Längsseite: Plätze mit guter Sicht von der Seitenlinie oder Hospitality-Tickets erzielen häufig höhere Preise, oft von über 600 bis 800 € und mehr.

Freiburg gegen Union Berlin in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Freiburg und Union Berlin

Freiburg hat in den letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg vier Siege und ein Unentschieden verbucht. Zuletzt gewann Freiburg am 3. Oktober ein Testspiel gegen Luzern mit 4:2. Das letzte Pflichtspiel endete am 19. September in der Bundesliga mit einem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt. In diesen fünf Partien erzielte Freiburg 16 Tore und kassierte sechs. Der 5:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach war dabei der deutlichste Erfolg.

Union Berlin verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann Union am 26. September ein Testspiel gegen Rijeka mit 1:0. Die Bilanz in der Bundesliga fällt allerdings deutlich schlechter aus: Niederlagen gegen Bayern München (7:0), Schalke 04 (1:3) und Bayer Leverkusen (4:0). Das einzige weitere Ligaergebnis in dieser Serie war ein 3:3 gegen Eintracht Frankfurt. In den fünf Spielen erzielte Union sechs Tore und kassierte 17 Gegentreffer.

SCF

SCF - Form

JAB
S3-2
B04
N2-1
ASM
N3-0
FCB
N1-3
WOB
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
8/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
FCU

FCU - Form

RJK
S0-1
ELV
S1-0
BVB
U0-0
FCA
U1-1
KÖL
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
3/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Freiburg gegen Union Berlin: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 15. März 2026 statt. Union Berlin gewann das Bundesligaspiel im Europa-Park-Stadion mit 1:0. In den letzten fünf direkten Duellen siegte Union Berlin zweimal und Freiburg einmal, zwei Partien endeten unentschieden. Beide Mannschaften erzielten dabei jeweils vier Tore.

Head to Head

SC FreiburgUnentschiedenUnion Berlin
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2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

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