Freiburg empfängt Hoffenheim am Samstag, 5. Dezember 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Beim letzten Aufeinandertreffen im Februar 2026 feierte Hoffenheim in der Bundesliga zu Hause einen deutlichen 3:0-Sieg gegen Freiburg. Zuvor hatten sich beide Teams im September 2025 im Europa-Park Stadion in einem umkämpften Spiel 1:1 getrennt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Freiburg gegen Hoffenheim wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Hoffenheim angepfiffen?

Freiburg gegen Hoffenheim wird am Samstag, 5. Dezember 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 12 5. Dez. 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Hoffenheim kaufen?

Für das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Hoffenheim gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Ihr könnt direkt auf den offiziellen Websites des SC Freiburg und der TSG Hoffenheim nachsehen. Dort laufen der reguläre Verkauf, der Vorverkauf für Mitglieder und der Verkauf der üblichen Ticketkategorien.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Hoffenheim?

Für das Bundesliga-Spiel Freiburg gegen Hoffenheim sind folgende Ticketpreise zu erwarten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplätze / Fanblöcke: Kosten üblicherweise etwa 15 bis 25 € .

Kosten üblicherweise etwa . Reguläre Sitzplatzkategorien: Kosten in der Regel ungefähr 35 bis 75 € .

Kosten in der Regel ungefähr . VIP- und Hospitality-Pakete: Beginnen bei 150 bis 300 € und mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Plätze / Plätze auf den oberen Rängen: Beginnen üblicherweise bei etwa 60 bis 95 € .

Beginnen üblicherweise bei etwa . Mittlere Preiskategorien und Plätze an den Seitenlinien: Schwanken zwischen 100 und 250 € .

Schwanken zwischen . Premium-Sitzplätze und stark nachgefragte Blöcke: Kosten häufig 300 bis über 500 €.

Freiburg gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Freiburg und Hoffenheim

Freiburg geht mit drei Siegen, keinem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Freiburg in der Conference League auswärts bei Trabzonspor mit 1:0, nachdem das Team zuvor in der Bundesliga beim FC Augsburg mit 2:1 gewonnen hatte. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Bayern München (1:3) und Monaco (0:3). In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Hoffenheims letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Europa League ein 1:1 gegen Crystal Palace. Die stärksten Leistungen in diesem Zeitraum waren ein 3:0-Sieg gegen Lyon im Europapokal und ein 3:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen in der Bundesliga. Die Tiefpunkte waren eine 0:2-Niederlage gegen Werder Bremen und das Aus im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel nach Elfmeterschießen. Hoffenheim erzielte in diesen fünf Partien sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Freiburg gegen Hoffenheim: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Februar 2026 statt. Hoffenheim gewann das Bundesliga-Heimspiel mit 3:0. Davor trennten sich Freiburg und Hoffenheim im September 2025 in Freiburg mit 1:1. In den letzten fünf direkten Duellen in der Bundesliga gewann Freiburg zweimal, Hoffenheim einmal. Zwei Partien endeten unentschieden.