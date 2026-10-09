Freiburg empfängt den FC Bayern München am Sonntag, den 25. Oktober 2026, im Europa-Park Stadion in Freiburg.

Historisch gesehen dominiert der FC Bayern München dieses Duell mit 38 Siegen gegenüber insgesamt 5 Erfolgen von Freiburg. Das jüngste Ligaduell im Stadion von Freiburg endete mit einem dramatischen 3:2-Sieg des FC Bayern München.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Freiburg gegen den FC Bayern München wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Freiburg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga?

Bundesliga - Spielwoche 7 25. Okt. 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Freiburg gegen den FC Bayern München kaufen?

Um Tickets für SC Freiburg gegen FC Bayern München im Europa-Park Stadion zu kaufen, gibt es je nach Verfügbarkeit und Fanstatus einige Hauptwege:

1. Offizieller Ticketshop des SC Freiburg

Website des Klubs & Ticketportal: Der direkteste Weg führt über die offizielle Ticketplattform des SC Freiburg.

Mitglieder-Vorrang: Mitglieder des SC Freiburg erhalten bevorzugten Zugang zu Heimspielen. Da hochkarätige Spiele gegen den FC Bayern München in der Regel sofort ausverkauft sind, gelangen Tickets nur selten in den freien Verkauf.

2. Auswärtskarten-Kontingent des FC Bayern München

Mitglieder-Verlosung: Tickets für Auswärtsspiele werden strikt an offizielle Mitglieder des FC Bayern und registrierte Fanclubs über ein Online-Anfrage- und Verlosungssystem auf der offiziellen Website des FC Bayern verteilt.

3. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Sekundäre Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Optionen der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind Tickets für den allgemeinen Zugang oft auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub zu finden. Diese Plattformen ermöglichen es Fans, Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele zu kaufen und zu verkaufen, wenn die primären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Freiburg gegen den FC Bayern München?

Die Ticketpreise für SC Freiburg gegen FC Bayern München im Europa-Park Stadion variieren erheblich, je nachdem, ob Sie über offizielle Kanäle zum Nennwert oder über sekundäre Ticket-Marktplätze kaufen.

1. Offizielle Preise zum Nennwert

Offizielle Spieltagstickets, die über den SC Freiburg oder den FC Bayern München verkauft werden, sind in allgemeine Kategorien eingeteilt:

Stehplatz: 15 € bis 20 €

Kategorie 3 (Oberränge / Hinter dem Tor): 35 € bis 50 €

Kategorie 1 & 2 (Haupttribüne / Gegentribüne): 60 € bis 80 €

VIP- / Hospitality-Pakete:100 € bis 150 €+

2. Sekundäre Ticket-Marktplätze

Wenn offizielle Tickets über den primären Verkauf der Klubs ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHubTickets auf Basis der Marktnachfrage:

Start- / Mindestpreis: Etwa 200 € bis 300 € für einfache Sitzplätze

Durchschnittspreis: Etwa 350 € bis 700 € in den meisten Sitzbereichen

Premium- / Kategorie-1-Sitze:800 € bis 1.200 €+

Freiburg gegen den FC Bayern München in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Freiburg gegen den FC Bayern München

Freiburg geht mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie, eine Bilanz, die echten Schwung widerspiegelt. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt in der Bundesliga, während die beste Leistung in diesem Lauf ein überzeugender 5:0-Sieg über Borussia Moenchengladbach war. Zudem gab es einen 4:1-Erfolg gegen Werder Bremen und das Weiterkommen in der Qualifikationsrunde der Conference League mit einem 4:1-Sieg gegen Motherwell. In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg 16 Tore und kassierte vier.

Der FC Bayern München hat vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dazu kommt ein Unentschieden, ein torloses Remis gegen Schalke 04 in der Bundesliga. Der jüngste Auftritt war der 7:0-Sieg über Union Berlin, der auf einen 5:0-Erfolg gegen Bodoe/Glimt in der Champions League folgte. Der FC Bayern erzielte in den letzten fünf Spielen 15 Tore und kassierte nur zwei, zudem blieb die Mannschaft in diesem Zeitraum zweimal ohne Gegentor.

Freiburg gegen den FC Bayern München: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im April 2026 mit einem 3:2-Sieg des FC Bayern München im Europa-Park Stadion, wobei Bayern nach einem Rückstand noch alle drei Punkte holte. In den letzten fünf direkten Bundesliga-Duellen hat Bayern drei gewonnen, dazu kommen ein Unentschieden und ein Ergebnis, bei dem Freiburg einem Sieg am nächsten kam. Bayern war in den jüngsten Ausgaben dieses Duells besonders dominant, darunter ein 6:2-Sieg im eigenen Stadion im November 2025.