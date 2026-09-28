Frankreich empfängt Belgien am 5. Oktober 2026 im legendären Stade de France in Saint-Denis zu einem hochkarätigen Gruppenspiel der UEFA Nations League. Dieses Duell auf Topniveau bringt zwei Schwergewichte des europäischen Fußballs zusammen, die um den Gruppensieg kämpfen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen, die ihr braucht, um euch einen Platz für dieses Spiel zu sichern. Hier erfahrt ihr, wo ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie ihr euch noch heute eure Karten sichert.

Wann ist der Anstoß bei Frankreich gegen Belgien in der UEFA Nations League A?

Frankreich gegen Belgien findet im Stade de France in Saint-Denis statt, die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Wo kann man Tickets für Frankreich gegen Belgien in der Nations League der Männer kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des französischen Fußballverbands FFF erworben werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der französischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um Tickets zum Originalpreis während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Wenn die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Zweitmarktplattformen wie Ticombo die richtige Adresse.

Wie viel kosten Tickets für Frankreich gegen Belgien in der Nations League der Männer?

Standardtickets auf der offiziellen FFF-Website beginnen bei 25 € für Plätze der allgemeinen Kategorie hinter den Toren, wobei die Preise je nach Lage und Kategorie im Stade de France steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 86 € pro Platz, wobei die Preise je nach aktueller Verfügbarkeit und Fan-Nachfrage schwanken.

Frankreich gegen Belgien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Frankreich gegen Belgien

Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei zehn Tore erzielt und acht kassiert. Der jüngste Auftritt endete mit einer 4:6-Niederlage gegen England im Halbfinale der Weltmeisterschaft, nachdem es zuvor im Spiel um Platz drei eine 0:2-Niederlage gegen Spanien gegeben hatte. Vor diesen Rückschlägen zeigte Frankreich seine Offensivqualität mit Siegen gegen Marokko (2:0), Paraguay (1:0) und Schweden (3:0).

Belgiens letzte fünf Spiele brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Spanien im Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor gewann Belgien mit 4:1 gegen die USA und mit 3:2 gegen Senegal, außerdem gab es einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen Neuseeland. Belgien erzielte in diesen fünf Partien 11 Tore und kassierte acht, wobei das torlose Unentschieden gegen den Iran das einzige Spiel war, in dem die Mannschaft ohne Treffer blieb.

Frankreich gegen Belgien: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete mit einem 2:1 für Frankreich, in einem Spiel der UEFA Nations League A, das im Oktober 2024 in Brüssel ausgetragen wurde. In den letzten fünf direkten Duellen hat Frankreich viermal gewonnen, Belgien kommt auf einen Sieg, der einzige belgische Erfolg stammt aus dem Halbfinale der Weltmeisterschaft 2018. Frankreich besiegte Belgien zudem im Achtelfinale der Europameisterschaft 2024 sowie in beiden Spielen des Nations-League-Duells 2021.



