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So bekommt Ihr Tickets für Fiorentina gegen Cagliari: Preise für das Serie-A-Spiel, Spielinfos, Last-Minute-Angebote und mehr

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Italien Serie A

Fiorentina trifft in der Serie A auf Cagliari. So sichert ihr euch Tickets für das Spiel.

Fiorentina empfängt Cagliari am Montag, 7. Dezember 2026, im Artemio Franchi in Florenz.

Im jüngsten Ligaduell am 24. Januar 2026 feierte Cagliari einen beeindruckenden 2:1-Auswärtssieg im Stadio Artemio Franchi. Zuvor hatten sich die beiden Teams in der Serie-A-Saison 2025/26 außerdem ein umkämpftes 1:1 geliefert.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Fiorentina gegen Cagliari wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Fiorentina gegen Cagliari in der Serie A?

Fiorentina gegen Cagliari wird am Montag, 7. Dezember 2026, im Artemio Franchi in Florenz angepfiffen.

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Italien Serie A - Spielwoche 14
Artemio Franchi, Firenze

Wie kann man Tickets für Fiorentina gegen Cagliari in der Serie A kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Fiorentina und Cagliari im Stadio Artemio Franchi gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über die offizielle Website von ACF Fiorentina gekauft werden. Für den Zugang zum Ticketportal müsst Ihr ein kostenloses Konto erstellen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Fiorentina gegen Cagliari in der Serie A?

Die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Fiorentina und Cagliari im Überblick:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Curva / Plätze hinter dem Tor: 20 bis 35 Euro.
  • Maratona / Plätze an der Längsseite: 40 bis 75 Euro.
  • Tribuna / Premiumplätze: 90 bis über 150 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

  • Curva-Blöcke: 80 bis 95 Euro.
  • Maratona-Blöcke: 100 bis über 300 Euro.
  • Tribuna / VIP-Hospitality: 350 bis über 700 Euro.

Fiorentina gegen Cagliari in der Serie A: Alles, was Ihr wissen müsst

Fiorentina gegen Cagliari: Die Form

Fiorentina geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Serie-A-Spielen in diese Partie. Zuletzt gelang ein 4:2-Sieg bei Sassuolo, nachdem das Team zuvor 2:2 gegen Atalanta gespielt hatte. Davor verlor Fiorentina gegen Inter, Como und Genoa. In den fünf Partien erzielte das Team sieben Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Cagliari holte aus den letzten fünf Spielen lediglich ein Unentschieden und kassierte vier Niederlagen. Zuletzt unterlag das Team Lazio mit 1:2. In diesem Zeitraum verlor es außerdem 2:4 gegen Roma und 0:2 gegen Bologna. Den einzigen Punkt brachte ein 1:1 gegen Juventus. In den fünf Partien erzielte Cagliari acht Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

FIO

FIO - Form

COM
N1-3
INT
N2-1
ATA
U2-2
SAS
S2-4
JUV
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
CGL

CGL - Form

MON
N4-0
BOL
N0-2
ROM
N4-2
LAZ
N2-1
FRC
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Fiorentina gegen Cagliari: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Januar 2026 statt, als Cagliari im Artemio Franchi mit 2:1 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen liegt Cagliari mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Fiorentina vorn; zudem gab es ein Unentschieden. Fiorentinas letzter Sieg in diesem Duell gelang im Mai 2024 mit einem 3:2 bei Cagliari.

Head to Head

AC FlorenzUnentschiedenCagliari
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AC Florenz
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AC Florenz
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3
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8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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