Ihr vorheriges Pflichtspielduell in der Champions League fand in der K.-o.-Phase 2024/25 statt. Inter Mailand setzte sich dabei über beide Spiele hinweg durch.

Im eigenen Stadion will Feyenoord die für ihre Intensität bekannte Atmosphäre im De Kuip nutzen, um den Spieß gegen den italienischen Spitzenklub umzudrehen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Feyenoord gegen Inter wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Feyenoord gegen Inter in der Champions League?

Feyenoord gegen Inter wird am Dienstag, 3. November 2026, im De Kuip in Rotterdam angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 4 3. Nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Wie kann man Tickets für Feyenoord gegen Inter in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Inter gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

Offizielles Ticketportal des Klubs: Für Heimfans ist der Kauf direkt über Feyenoords offizielle Ticketwebsite der wichtigste Weg. In der Regel beginnt der Verkauf zunächst mit einer Vorverkaufsphase für Vereinsmitglieder.

Offizieller Ticketverkauf von Inter Mailand: Auswärtsfans können auf den offiziellen Ticketkanälen von Inter Mailand nach den zugeteilten Tickets für den Gästebereich und Informationen zu Reisepaketen suchen.

Ticketplattformen für den Weiterverkauf: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub.

Wie viel kosten Tickets für Feyenoord gegen Inter in der Champions League?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Inter Mailand:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets (Mitglieder/Vorverkauf): Reguläre Sitzplätze über Feyenoords offizielles Ticketportal kosten in der Regel etwa 40 bis 110 € . Der Preis hängt stark von der Lage des Platzes und dem Mitgliedsstatus ab.

Kontingent für den Gästebereich: Die direkt über die offiziellen Ticketkanäle von Inter Mailand verkauften Tickets für mitreisende Fans kosten in der Regel zwischen 45 € und 75 € und entsprechen damit den UEFA-Preisobergrenzen für Gästetickets.

2. Ticketplattformen für den Weiterverkauf

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Plattformen für den Weiterverkauf wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Hinter dem Tor / weniger zentrale Plätze: 140 bis 230 € für Plätze in den Blöcken hinter den Toren und auf den oberen Rängen in den Heim- oder neutralen Bereichen.

Reguläre Sitzplätze an den Längsseiten: 200 bis 330 € für Plätze mit seitlichem Blick auf den oberen Rängen der Olympiatribune und der Maastribune.

Unterer Rang / zentrale Plätze: 290 bis über 470 € für besonders gute Plätze näher an der Mittellinie.

VIP- und Hospitality-Pakete:440 bis über 1.500 € für Premiumplätze mit Zugang zur Lounge, Verpflegung und weiteren exklusiven Annehmlichkeiten.

Feyenoord gegen Inter in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Feyenoord und Inter

Feyenoord hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Eredivisie einen 5:0-Sieg gegen den FC Utrecht. In derselben Liga gewann Feyenoord zudem mit 7:0 gegen PEC Zwolle. Der einzige Makel in dieser Serie war die 1:5-Niederlage gegen Barcelona in der Champions League. In den fünf Spielen erzielte Feyenoord 17 Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das spiegelt eine offensive Spielweise wider.

Inter hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Serie A ein 2:2 gegen die Roma, zuvor gewann Inter mit 5:3 gegen Udinese. Die einzige Niederlage kassierte Inter gegen Real Madrid in der Champions League. In diesen fünf Partien erzielte Inter zwölf Tore und kassierte elf Gegentreffer. Das zeigt sowohl die offensive Stärke als auch die defensive Anfälligkeit des Teams.

Feyenoord gegen Inter: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Klubs trafen in der Champions League 2024/25 zweimal aufeinander. Inter gewann beide Spiele. Das jüngste Duell endete im März 2025 im San Siro mit einem 2:1-Sieg für Inter, nachdem der Klub zuvor im Hinspiel im De Kuip mit 2:0 gewonnen hatte. In den vier bekannten Begegnungen der beiden Teams hat Inter die bessere Bilanz. Feyenoord gelang allerdings 2002 in einem Europa-League-Duell ein 1:0-Sieg im San Siro.