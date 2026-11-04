Feyenoord empfängt den FC Porto am Dienstag, 24. November 2026, im De Kuip in Rotterdam.

Die bisherigen Begegnungen fanden in der Gruppenphase der UEFA Europa League 2019/20 statt. Beim Aufeinandertreffen 2019 in Rotterdam feierte Feyenoord im De Kuip einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen die portugiesische Mannschaft.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Feyenoord gegen den FC Porto wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto angepfiffen?

Das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto wird am Dienstag, 24. November 2026, im De Kuip in Rotterdam angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Wie kann man Tickets für das Champions-League-Spiel Feyenoord gegen den FC Porto kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets aus Feyenoords Kontingent für Heimspiele oder im Vorverkauf für Mitglieder können Sie direkt über die offizielle Website des Vereins kaufen. Gästefans, die Plätze im Gästeblock suchen, sollten die Verfügbarkeit und das Kontingent direkt über das offizielle Ticketportal des FC Porto prüfen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Champions-League-Spiel Feyenoord gegen den FC Porto?

Die Ticketpreise für das Ligaphasenspiel der Champions League zwischen Feyenoord und dem FC Porto hängen davon ab, ob Sie die Karten über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kaufen.

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Reguläres Kontingent & Mitgliederverkauf: Die Preise liegen in der Regel zwischen etwa 45 und 110 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen etwa . Gästeblöcke: Die Preise orientieren sich im Allgemeinen an den üblichen UEFA-Preisobergrenzen für Gästefans und liegen meist bei etwa 50 bis 70 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Angebote: Plätze im Oberrang hinter dem Tor beginnen bei ungefähr 120 bis 130 Euro .

Plätze im Oberrang hinter dem Tor beginnen bei ungefähr . Premium-Plätze & Plätze an den Längsseiten: Die Preise liegen im Allgemeinen zwischen 200 und über 360 Euro und variieren je nach Nachfrage und Verfügbarkeit, wenn der Spieltag näher rückt.

Feyenoord gegen den FC Porto in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Feyenoord und dem FC Porto

Feyenoord geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Real Betis in der Champions League. Das letzte Ergebnis vor diesem Rückschlag war ein hart erkämpfter 4:3-Auswärtssieg bei Telstar in der Eredivisie. Zuvor hatte Feyenoord Como in der Champions League mit 3:2 und den FC Utrecht in der Liga mit 5:0 besiegt. Das unterstreicht die Offensivstärke, die die Saison der Mannschaft bislang prägt. In diesen fünf Spielen erzielte Feyenoord 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Portos letzte fünf Spiele ergeben ein gemischteres Bild. Der Verein gewann drei Partien und verlor zwei. Beide Niederlagen gab es in der Champions League: ein 2:3 gegen Real Betis und ein 0:1 gegen die PSV Eindhoven beim jüngsten Europapokalauftritt. In der heimischen Liga lief es besser: Ein 2:1 gegen Maritimo und ein 3:1 gegen Benfica in der Liga Portugal zeigen, welche Qualität Farioli zur Verfügung steht. Porto erzielte in den fünf Partien sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Feyenoord gegen den FC Porto: Die jüngsten direkten Duelle

Die Bilanz der direkten Duelle zwischen den beiden Vereinen beruht auf wenigen Spielen, doch die bisherigen Ergebnisse sprechen auf eigenem Platz für Feyenoord. Das jüngste Aufeinandertreffen fand im Oktober 2019 in der Europa League statt, als Feyenoord Porto im De Kuip mit 2:0 besiegte. Porto gewann das Rückspiel später in derselben Saison in Portugal mit 3:2. Das einzige weitere erfasste Duell zwischen den Mannschaften, ein Freundschaftsspiel im Jahr 2007, endete torlos. Insgesamt ist die Bilanz dieser drei Begegnungen ausgeglichen. Feyenoords Heimbilanz gegen Porto verschafft dem Verein im De Kuip historisch jedoch einen knappen Vorteil.