Feyenoord empfängt den FC Porto am Dienstag, 24. November 2026, im De Kuip in Rotterdam.

Die bisherigen Begegnungen fanden während der Gruppenphase der UEFA Europa League 2019/20 statt. Beim Duell 2019 in Rotterdam setzte sich Feyenoord im De Kuip mit 2:0 gegen die Portugiesen durch.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto?

Das Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto beginnt am Dienstag, 24. November 2026, im De Kuip in Rotterdam.

Champions League - Spielwoche 5 24. Nov. 2026 - 15:00 de Kuip

Wo kann man Tickets für Feyenoord gegen den FC Porto in der Champions League kaufen?

Über folgende Wege und Anbieter lassen sich Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto kaufen:

1. Offizielle Vereinsangebote

Vereinseigener Ticketverkauf: Tickets können über die offizielle Website von Feyenoord gekauft werden, entweder über den Verkauf von Heimspiel-Tickets oder den Vorverkauf für Mitglieder. Wer einen Sitzplatz im Gästebereich sucht, sollte die Verfügbarkeit und den Verkauf von Tickets direkt über das offizielle Ticketportal des FC Porto prüfen.

2. Sekundärer Ticketmarkt

Ticketplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Tickets oft noch auf Ticketplattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Feyenoord gegen den FC Porto in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Spiel zwischen Feyenoord und dem FC Porto in der Ligaphase der Champions League variieren je nachdem, ob man sie über die offiziellen Vereinsangebote oder auf dem sekundären Ticketmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinsangebote

Regulärer Verkauf und Mitgliedervorverkauf: In der Regel liegen die Preise bei etwa 45 bis 110 Euro .

In der Regel liegen die Preise bei etwa . Gästebereich: Die Preise richten sich in der Regel nach den UEFA-Preisobergrenzen für Gäste-Tickets und liegen meist bei etwa 50 bis 70 Euro.

2. Sekundärer Ticketmarkt

Wenn die Tickets beim regulären Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

Reguläre Angebote: Tickets für Sitzplätze in der oberen Tribüne an den kurzen Seiten beginnen bei etwa 120 bis 130 Euro .

Tickets für Sitzplätze in der oberen Tribüne an den kurzen Seiten beginnen bei etwa . Premium-Sitzplätze und Sitzplätze an den Längsseiten: Die Preise liegen in der Regel zwischen 200 und über 360 Euro und variieren mit der Nachfrage und der Verfügbarkeit, während das Spiel näher rückt.

Feyenoord gegen den FC Porto in der Champions League: Alles, was man wissen muss

Die Form von Feyenoord und dem FC Porto

Feyenoord geht mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in die Partie. Die einzige Niederlage war ein 0:1 gegen Real Betis in der Champions League. Davor hatte Feyenoord bei Telstar in der Eredivisie in einem hart umkämpften Spiel mit 4:3 gewonnen. Zuvor hatten Feyenoord die Mannschaft von Como in der Champions League mit 3:2 besiegt und den FC Utrecht in der Liga mit 5:0 geschlagen. Das unterstreicht die Torgefahr, die Feynoord in dieser Saison auszeichnet. In diesen fünf Spielen erzielte Feyenoord 15 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bei Porto fällt die Bilanz der letzten fünf Spiele gemischter aus. Porto gewann dreimal und verlor zweimal, wobei beide Niederlagen in der Champions League zustande kamen: ein 2:3 gegen Real Betis und eine 0:1-Niederlage gegen PSV Eindhoven im bislang letzten europäischen Auftritt. In der Liga lief es besser: Ein 2:1-Sieg gegen Maritimo und ein 3:1 gegen Benfica in der Liga Portugal zeigen, welche Qualität Farioli zur Verfügung hat. Porto erzielte in den fünf Spielen sieben Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Feyenoord gegen den FC Porto: Die bisherige Bilanz

Die direkte Bilanz zwischen den beiden Klubs ist begrenzt, doch die bisherigen Ergebnisse sprechen in Rotterdam für Feyenoord. Das bislang letzte Duell fand im Oktober 2019 in der Europa League statt, als Feyenoord Porto im De Kuip mit 2:0 besiegte. Porto gewann später in derselben Saison das Rückspiel in Portugal mit 3:2. Das einzige weitere bekannte Duell, ein Freundschaftsspiel im Jahr 2007, endete torlos. Die Bilanz der drei Begegnungen ist ausgeglichen, doch Feyenoords Heim-Ergebnis gegen Porto verschafft dem Klub im De Kuip einen knappen historischen Vorteil.