Feyenoord trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im De Kuip in Rotterdam auf Como.

Feyenoord will vor heimischem Publikum zurückschlagen, nachdem das Auftaktspiel auswärts mit 1:5 gegen den FC Barcelona verloren ging. Der italienische Klub Como 1907 geht derweil mit Selbstvertrauen in die Partie, nachdem er zum Auftakt der Champions League einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen RB Leipzig gefeiert hat.

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Wann ist der Anstoß bei Feyenoord gegen Como in der Champions League?

Feyenoord gegen Como wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im De Kuip in Rotterdam angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 12:45 de Kuip

Wie kann man Tickets für Feyenoord gegen Como in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Como am 14. Oktober 2026 im De Kuip in Rotterdam zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketshop von Feyenoord: Die verlässlichste und günstigste Möglichkeit, Tickets zu kaufen, ist direkt über die offizielle Ticket-Website von Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Sie müssen ein kostenloses „My Feyenoord“-Konto erstellen, um sich zu registrieren und einen Kauf zu tätigen.

Priorität und Verkaufsphasen: Der offizielle Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spiel. Zunächst erhalten Dauerkarteninhaber von Feyenoord und offizielle Vereinsmitglieder vorrangigen Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

2. Wiederverkaufsplattformen

Feyenoord Ticket Exchange: Falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist, prüfen Sie die offizielle Plattform Feyenoord Ticket Exchange, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert weiterverkaufen.

Wie viel kosten Tickets für Feyenoord gegen Como in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Como im De Kuip variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Kanäle oder über Plattformen für den Weiterverkauf kaufen:

1. Offizielle Vereinspreise (Nennwert)

Standardplätze: Offizielle Tickets, die direkt von Feyenoord verkauft werden, liegen im Allgemeinen zwischen 35 € und 85 € .

Kategorie 1 und Premiumplätze: Plätze in bester Lage entlang der Seitenlinie oder in den oberen Rängen liegen zwischen 85 € und 130 € .

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei etwa 250 € bis 500 €+ , einschließlich Essen, Getränken und Zugang zur Lounge.

2. Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, können Fans auf sekundäre Ticketplattformen wie StubHub zurückgreifen, um sich Plätze für das Spiel zu sichern.

Einstiegspreis: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Champions-League-Spielen und der begrenzten öffentlichen Verfügbarkeit beginnen einfache Tickets auf verifizierten Wiederverkaufsmarktplätzen derzeit bei etwa 100 € bis 175 € .

Durchschnittliche Plätze: Plätze im mittleren Preissegment auf den Längsseiten kosten auf Wiederverkaufsseiten im Schnitt etwa 180 € bis 300 € .

Feyenoord gegen Como in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Feyenoord und Como

Feyenoord hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem überzeugenden 7:0-Sieg gegen PEC Zwolle in der Eredivisie, nachdem zuvor in der Champions League eine 1:5-Niederlage gegen Barcelona gestanden hatte. In diesem Zeitraum gewann Feyenoord außerdem auswärts mit 3:1 bei NEC Nijmegen und mit 5:2 bei Cambuur.

Como hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend drei Siege geholt und zweimal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war der 4:1-Sieg in der Champions League gegen RB Leipzig, dazu kamen ein 4:1-Erfolg in der Serie A gegen Genua und ein 2:1-Sieg in Neapel. Die einzigen Punktverluste in diesem Lauf gab es bei einem 1:1 gegen Udinese sowie bei einem 0:0 in einem Freundschaftsspiel gegen Liverpool.

Feyenoord gegen Como: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese Begegnung sind derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Feyenoord und Como verfügbar.