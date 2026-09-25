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So bekommt ihr Tickets für Feyenoord gegen Como: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Feyenoord trifft in der Champions League auf Como. So könnt ihr euch Tickets sichern

Feyenoord trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im De Kuip in Rotterdam auf Como.

Feyenoord will vor heimischem Publikum zurückschlagen, nachdem das Auftaktspiel auswärts mit 1:5 gegen den FC Barcelona verloren ging. Der italienische Klub Como 1907 geht derweil mit Selbstvertrauen in die Partie, nachdem er zum Auftakt der Champions League einen beeindruckenden 4:1-Sieg gegen RB Leipzig gefeiert hat.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie wissen müssen, um sich Tickets für Feyenoord gegen Como zu sichern, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Feyenoord gegen Como in der Champions League?

Feyenoord gegen Como wird am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, im De Kuip in Rotterdam angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
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Wie kann man Tickets für Feyenoord gegen Como in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Como am 14. Oktober 2026 im De Kuip in Rotterdam zu kaufen, gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketshop von Feyenoord: Die verlässlichste und günstigste Möglichkeit, Tickets zu kaufen, ist direkt über die offizielle Ticket-Website von Feyenoord (tickets.feyenoord.com). Sie müssen ein kostenloses „My Feyenoord“-Konto erstellen, um sich zu registrieren und einen Kauf zu tätigen.
  • Priorität und Verkaufsphasen: Der offizielle Verkauf beginnt in der Regel einige Wochen vor dem Spiel. Zunächst erhalten Dauerkarteninhaber von Feyenoord und offizielle Vereinsmitglieder vorrangigen Zugang, bevor verbleibende Tickets in den freien Verkauf gehen.

2. Wiederverkaufsplattformen

  • Feyenoord Ticket Exchange: Falls das offizielle Kontingent ausverkauft ist, prüfen Sie die offizielle Plattform Feyenoord Ticket Exchange, auf der Dauerkarteninhaber ihre Plätze legal zum Nennwert weiterverkaufen.

Wie viel kosten Tickets für Feyenoord gegen Como in der Champions League?

Die Ticketpreise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Feyenoord und Como im De Kuip variieren je nachdem, ob Sie sie über offizielle Kanäle oder über Plattformen für den Weiterverkauf kaufen:

1. Offizielle Vereinspreise (Nennwert)

  • Standardplätze: Offizielle Tickets, die direkt von Feyenoord verkauft werden, liegen im Allgemeinen zwischen 35 € und 85 €.
  • Kategorie 1 und Premiumplätze: Plätze in bester Lage entlang der Seitenlinie oder in den oberen Rängen liegen zwischen 85 € und 130 €.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei etwa 250 € bis 500 €+, einschließlich Essen, Getränken und Zugang zur Lounge.

2. Sekundärmarkt- und Wiederverkaufsplattformen

Wenn offizielle Tickets ausverkauft sind, können Fans auf sekundäre Ticketplattformen wie StubHub zurückgreifen, um sich Plätze für das Spiel zu sichern.

  • Einstiegspreis: Aufgrund der hohen Nachfrage nach Champions-League-Spielen und der begrenzten öffentlichen Verfügbarkeit beginnen einfache Tickets auf verifizierten Wiederverkaufsmarktplätzen derzeit bei etwa 100 € bis 175 €.
  • Durchschnittliche Plätze: Plätze im mittleren Preissegment auf den Längsseiten kosten auf Wiederverkaufsseiten im Schnitt etwa 180 € bis 300 €.

Feyenoord gegen Como in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Feyenoord und Como

Feyenoord hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem überzeugenden 7:0-Sieg gegen PEC Zwolle in der Eredivisie, nachdem zuvor in der Champions League eine 1:5-Niederlage gegen Barcelona gestanden hatte. In diesem Zeitraum gewann Feyenoord außerdem auswärts mit 3:1 bei NEC Nijmegen und mit 5:2 bei Cambuur.

Como hat in den vergangenen fünf Spielen wettbewerbsübergreifend drei Siege geholt und zweimal unentschieden gespielt. Das jüngste Ergebnis war der 4:1-Sieg in der Champions League gegen RB Leipzig, dazu kamen ein 4:1-Erfolg in der Serie A gegen Genua und ein 2:1-Sieg in Neapel. Die einzigen Punktverluste in diesem Lauf gab es bei einem 1:1 gegen Udinese sowie bei einem 0:0 in einem Freundschaftsspiel gegen Liverpool.

FEY

FEY - Form

HAA
U2-2
NEC
S1-3
BAR
N5-1
ZWO
S0-7
UTR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
18/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COM

COM - Form

NAP
S1-2
GEN
S1-4
RBL
S4-1
PAR
S2-1
FRC
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Feyenoord gegen Como: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Für diese Begegnung sind derzeit keine Daten zu direkten Duellen zwischen Feyenoord und Como verfügbar.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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