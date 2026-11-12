Der legendäre De Klassieker steht wieder an: Feyenoord trifft in einem großen Eredivisie-Duell auf Ajax. Die beiden traditionsreichen niederländischen Rivalen treten am 29. November 2026 im De Kuip in Rotterdam gegeneinander an.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen, damit ihr das Spiel live verfolgen könnt. Hier erfahrt ihr, wie ihr euch jetzt Tickets sichern könnt, um nichts zu verpassen.

Wann beginnt das Eredivisie-Spiel Feyenoord gegen Ajax?

Feyenoord gegen Ajax findet im De Kuip in Rotterdam statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst kurz vor dem Spiel bestätigt.

Niederlande Eredivisie - Spielwoche 14 29. Nov. 2026 - 08:30 de Kuip

Wo kann man Tickets für Feyenoord gegen Ajax im De Klassieker kaufen?

Die beste Anlaufstelle für Tickets sind die offizielle Website und die Ticketkasse von Feyenoord. Die Karten werden üblicherweise in mehreren Phasen verkauft. Die erste Vorverkaufsphase ist in der Regel Dauerkarteninhabern und offiziellen Vereinsmitgliedern vorbehalten, die sich ihre Plätze zuerst sichern können. Danach beginnt der freie Verkauf.

StubHub ist eine Alternative, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dem Zweitmarkt könnt ihr auch dann noch verfügbare Plätze für dieses große Rivalenduell finden, wenn über die offiziellen Verkaufskanäle keine Karten mehr erhältlich sind.

Wie viel kosten Tickets für Feyenoord gegen Ajax im De Klassieker?

Die Ticketpreise für dieses Eredivisie-Duell hängen davon ab, wo ihr im De Kuip in Rotterdam sitzen möchtet. Beim offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für Plätze in den regulären Blöcken in der Regel bei etwa 50 Euro. Sie bieten die günstigste Möglichkeit, das Spiel live zu sehen.

StubHub ist eine Alternative, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dem Zweitmarkt beginnen die Preise derzeit bei etwa 170 Euro.

Feyenoord gegen Ajax in der Eredivisie: Alles Wissenswerte

Feyenoord gegen Ajax: Die aktuelle Form

Feyenoord hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 3:5-Niederlage gegen den SC Heerenveen in der Eredivisie. In diesem Zeitraum verlor Feyenoord außerdem in der Champions League mit 0:3 gegen Inter Mailand. Unentschieden gegen Fortuna Sittard und PSV sowie eine 0:1-Niederlage gegen Real Betis vervollständigen die schwierige jüngste Bilanz.

Ajax hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen und in diesem Zeitraum in der Eredivisie nicht verloren. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen den FC Twente. Zuvor besiegte Ajax den FC Midtjylland in der Conference League mit 6:1, AZ Alkmaar mit 1:0, Sparta Rotterdam mit 2:1 und Atalanta mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Ajax elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Feyenoord gegen Ajax: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 22. März 2026 im De Kuip in der Eredivisie mit 1:1. Zuvor gewann Ajax im Dezember 2025 und im Februar 2025 zwei Heimspiele in Folge gegen Feyenoord mit 2:0 beziehungsweise 2:1. Feyenoords letzter Heimsieg in diesem Duell datiert aus dem April 2024, als Ajax mit 6:0 besiegt wurde. Beim Aufeinandertreffen im De Kuip im Oktober 2024 gewann dagegen Ajax mit 2:0. Ajax hat drei der letzten fünf Duelle zwischen den Klubs gewonnen.