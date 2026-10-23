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So bekommt ihr Tickets für Fenerbahçe gegen Liverpool: Ticketpreise in der Champions League, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Fenerbahce trifft in der Champions League auf Liverpool. So sichert Ihr Euch Tickets.

Das bevorstehende Spiel verspricht ein spannendes europäisches Duell: In offiziellen UEFA-Wettbewerben ist bislang kein Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs verzeichnet.

Liverpool präsentiert sich wettbewerbsübergreifend in starker Form und zeigt sowohl in der Premier League als auch auf europäischer Bühne beeindruckende Widerstandsfähigkeit und Konstanz.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Fenerbahçe gegen Liverpool wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt Fenerbahçe gegen Liverpool in der Champions League?

Das Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool beginnt am Mittwoch, dem 4. November 2026, im Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi in Istanbul.

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Champions League - Spielwoche 4
Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Wie kann man Tickets für Fenerbahçe gegen Liverpool in der Champions League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool im Şükrü-Saracoğlu-Stadion gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf von Fenerbahçe SK: Als Gastgeber wickelt Fenerbahçe den regulären Ticketverkauf über sein offizielles Ticketportal und das Passolig-System ab. Für bevorzugten Zugang oder den Ticketkauf sind häufig eine Vereinsmitgliedschaft oder eine mit dem Klub verknüpfte Passolig-Karte erforderlich.
  • Offizielle Website des Liverpool FC: Liverpool erhält ein festgelegtes Gästekontingent für mitreisende Fans. Berechtigte Dauerkarteninhaber und Mitglieder, die die Kriterien des Klubs erfüllen, können sich über das offizielle Ticketportal von Liverpool um Karten bewerben oder sie dort kaufen.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden.

Was kosten Tickets für Fenerbahçe gegen Liverpool in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen Fenerbahçe und Liverpool unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr über offizielle Kanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Standardplätze / Oberrang: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 40 und 90 Euro, wobei begehrte Spiele beim regulären Vereinsverkauf häufig eher am oberen Ende dieser Spanne liegen.
  • Unterrang / Premiumplätze: Die Preise liegen in der Regel zwischen 90 und 150 Euro.
  • Hospitality-Pakete: Beim direkten Kauf über den regulären Vereinsverkauf beginnen die Preise in der Regel bei etwa 150 bis über 300 Euro.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Karten zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Standardplätze / Oberrang:Die Preise beginnen aufgrund der hohen Nachfrage nach einem großen europäischen Duell bei etwa 210 bis 230 Euro.
  • Unterrang / Plätze an der Seitenlinie: Gefragte Plätze im Unterrang, etwa auf der Spor-Toto-Tribüne oder in Bereichen der Nordtribüne, kosten häufig 550 bis über 600 Euro.
  • Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Tickets: Die Preise für Premium-Hospitality-Tickets beginnen häufig bei über 5.400 Euro, abhängig vom jeweiligen Paket und der Verfügbarkeit auf der Plattform.

Fenerbahçe gegen Liverpool in der Champions League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Fenerbahçe und Liverpool

Fenerbahçe hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt spielte der Klub in der Süper Lig torlos gegen Gaziantep FK, nachdem er sich in der Champions League mit 1:1 von Roma getrennt hatte. Der Höhepunkt dieser Serie war ein deutlicher 8:0-Sieg gegen Eyupspor. Die 1:2-Niederlage gegen Besiktas zuvor in diesem Zeitraum zeigt allerdings, dass Fenerbahçe auch auf nationaler Ebene Rückschläge hinnehmen kann. In diesen fünf Spielen erzielte Fenerbahçe zwölf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Liverpool reist in starker Form an: Von den letzten fünf Spielen gewann der Klub vier und spielte einmal unentschieden. Zuletzt siegte Liverpool in der Premier League beim AFC Bournemouth mit 1:0 und schlug in diesem Zeitraum auch Tottenham Hotspur im Carabao Cup mit 3:1. In der Champions League gelang Liverpool ein 2:1-Erfolg gegen Atlético Madrid, bei dem der Klub seine Fähigkeit bewies, nach einem Rückstand zurückzukommen. Ein 0:0 gegen Fulham war der einzige Makel in einer ansonsten überzeugenden jüngsten Bilanz.

FB

FB - Form

TUT
S0-2
RIZ
S0-3
AVL
N6-0
ALS
S3-0
SLP
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
LIV

LIV - Form

BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Fenerbahçe gegen Liverpool: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

In den vorliegenden Aufzeichnungen sind keine Daten zum direkten Vergleich zwischen Fenerbahçe und Liverpool verfügbar. Die beiden Klubs sind laut diesem Datensatz in jüngerer Zeit in keinem europäischen Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Ihr Champions-League-Duell in Istanbul schlägt damit ein neues Kapitel ihrer Rivalität auf europäischer Bühne auf.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
S
S
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
S
S
S
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
S
S
S
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
S
S
S
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
S
S
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
U
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
321062+47
U
S
S
8
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
3201116+56
N
S
S
9
ComoComoCOM
3201105+56
S
N
S
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
S
N
S
11
Club BrüggeClub BrüggeCLB
320196+36
S
S
N
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
N
S
S
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
S
N
S
14
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
3120105+55
U
U
S
15
AS RomAS RomROM
311185+34
S
N
U
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
U
S
N
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
311143+14
N
S
U
18
PSVPSVPSV
31112204
S
N
U
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
31028803
N
S
N
20
Inter MailandInter MailandINT
310256-13
S
N
N
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
N
N
S
22
SSC NeapelSSC NeapelNAP
310257-23
S
N
N
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
S
N
N
24
LASKLASKLAS
310269-33
S
N
N
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
N
S
N
26
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
310248-43
N
S
N
27
LensLensRCL
310237-43
N
N
S
28
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
310249-53
N
S
N
29
AEK AthenAEK AthenAEK
310238-53
N
N
S
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
N
S
N
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
U
N
U
32
Sl. PragSl. PragSLP
301247-31
U
N
N
33
VikingVikingVIK
301259-41
N
U
N
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
N
N
N
35
LilleLilleLIL
3003410-60
N
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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