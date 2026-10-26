Wenn die beiden größten Klubs der Türkei, Galatasaray und Fenerbahçe, in Istanbul aufeinandertreffen, ist eine elektrisierende Atmosphäre garantiert, ob im Ali-Sami-Yen-Stadion (Rams Park) oder im Şükrü-Saracoğlu-Stadion. Fenerbahçe empfängt seinen Rivalen im März 2027 zum nächsten mit Spannung erwarteten „Interkontinentalen Derby“. Tickets für dieses große Süper-Lig-Spiel könnt Ihr Euch schon heute sichern.

Galatasaray will in dieser Saison zum fünften Mal in Folge türkischer Meister werden und damit einen Rekord aufstellen. Dabei ist unter anderem mit harter Gegenwehr des Stadtrivalen zu rechnen. Fenerbahçe wurde zwar seit der Saison 2013/14 nicht mehr Meister, spielt aber weiterhin um Titel mit und belegte in den vergangenen fünf Süper-Lig-Spielzeiten jeweils den zweiten Platz.

Beim ersten Duell der beiden in dieser Saison am 26. Oktober 2026 machte Victor Osimhen mit einem Doppelpack beim 2:1-Sieg im Rams Park Schlagzeilen. Osimhen und weitere Stars wie Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood und Romelu Lukaku sollen auch beim nächsten Aufeinandertreffen der beiden Istanbuler Klubs wieder auf dem Platz stehen. Es verspricht erneut ein Spiel zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles Wichtige zu Tickets für Fenerbahçe gegen Galatasaray: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das nächste Spiel zwischen Fenerbahçe und Galatasaray statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Stadion (Ort) Tickets 20./21./22. März Süper Lig: Fenerbahçe gegen Galatasaray (noch zu bestätigen) Şükrü-Saracoğlu-Stadion (Istanbul) Tickets

So kauft Ihr Tickets für Fenerbahçe gegen Galatasaray

Offizielle Tickets für das „Interkontinentale Derby“ zwischen Fenerbahçe und Galatasaray im Şükrü-Saracoğlu-Stadion sind online über Passo erhältlich, die offizielle zentrale Ticketplattform der Türkei.

Für das anstehende Spiel im März wird der offizielle Ticketverkauf voraussichtlich 3 bis 5 Tage vor dem Spieltag beginnen.

Da die Nachfrage für dieses Rivalenduell zu den höchsten weltweit zählt, müssen Fans beim Kauf offizieller Tickets allerdings die strengen Vorverkaufsphasen des Klubs beachten.

Vorverkaufsphase : Zunächst erhalten ausschließlich offizielle Mitglieder von Fenerbahçe und Inhaber von Premium-Klubkarten der höchsten Kategorie Zugang.

Inhaber einer Fenerbahçe-Passolig-Karte : Danach können reguläre Fans mit einer auf Fenerbahçe registrierten Passolig-Karte Tickets kaufen.

Freier Verkauf : Dieser beginnt nur, falls noch Tickets übrig sind. Das Kontingent für das Derby ist allerdings äußerst begrenzt und erreicht den freien Verkauf nur selten, wenn überhaupt.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Fenerbahçe gegen Galatasaray auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für Fans, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet eine verlässliche Möglichkeit, auch kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Fenerbahçe gegen Galatasaray?

Offizielle Tickets für Fenerbahçe-Spiele im Şükrü-Saracoğlu-Stadion in Istanbul kosten bei regulären Süper-Lig-Partien im Allgemeinen zwischen 30 und 100 Euro (etwa 1.200 bis über 3.800 TL). Der Preis hängt stark vom Gegner und der Sitzplatzkategorie ab.

Das Stadion von Fenerbahçe ist in mehrere Hauptkategorien und Blöcke unterteilt:

Hinter den Toren / Kale Arkası (Nordtribünen Migros und Spor Toto/Südtribünen): Hier stehen die leidenschaftlichen, lautstarken Fans, darunter der harte Kern der Ultras. Bei regulären Ligaspielen kosten Tickets zwischen 30 und 50 Dollar.

Oberränge / Üst Tribün (Maraton Üst und Fenerium Üst): Erhöhte Sitzplätze an den Längsseiten mit hervorragender Sicht auf das Spielfeld. Tickets kosten zwischen 40 und 65 Euro.

Unterränge / Alt Tribün (Maraton Alt und Fenerium Alt): Hochwertige Plätze auf Spielfeldhöhe entlang der Seitenlinien, nahe an den Spielern und Trainerbänken. Bei regulären Spielen kosten Tickets zwischen 70 und über 100 Euro.

VIP- und Hospitality-Pakete: Sie umfassen Zugang zu exklusiven Lounges, Verpflegung und zentrale Sitzplätze in bester Lage. Die Preise liegen zwischen 150 und über 300 Euro.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Şükrü-Saracoğlu-Stadion

Das Şükrü-Saracoğlu-Stadion, das aus Sponsoringgründen derzeit Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex heißt, zählt zu den legendärsten, einschüchterndsten und historisch bedeutendsten Fußballstadien Europas. Seine leidenschaftlichen Fans verehren es oft als „den Tempel“.

Das Stadion liegt im lebhaften Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls. Die reine Sitzplatzarena fasst zwischen 47.430 und 50.530 Zuschauer und ist seit ihrer Eröffnung 1908 die Heimspielstätte des türkischen Mehrspartenklubs Fenerbahçe.

Zu den denkwürdigen Spielen im Şükrü-Saracoğlu-Stadion zählen:

UEFA-Cup-Finale (2009) : Im Stadion fand das letzte Finale des UEFA-Cups statt, das Schachtar Donezk mit 2:1 gegen Werder Bremen gewann. Luiz Adriano brachte Schachtar in Führung, Naldo glich für Bremen aus, und Jadson erzielte in der 97. Minute der Verlängerung den historischen Siegtreffer.

Das legendäre 6:0-Derby (2002) : Bei der wohl berühmtesten Auflage des erbitterten Interkontinentalen Derbys dominierte Fenerbahçe den Erzrivalen Galatasaray nach Belieben. Obwohl Fenerbahçe nur noch zu zehnt spielte, erzielte der Klub sechs Tore ohne Gegentreffer. Ümit Özat setzte mit dem letzten Treffer den Schlusspunkt. Das „6:0“ ist bis heute fester Bestandteil der Vereinsgeschichte.

Şanlıs Hattrick gegen Manchester United (2004) : In einem denkwürdigen Champions-League-Gruppenspiel erzielte Publikumsliebling Tuncay Şanlı einen atemberaubenden Hattrick, darunter ein spektakuläres Fallrückziehertor, und bezwang damit Alex Fergusons Manchester United.

Die Priesterwiese: Bevor dort ein Stadion aus Beton stand, war das Gelände des heutigen Şükrü-Saracoğlu-Stadions als Papazın Çayırı („Priesterwiese“) bekannt. Es war der erste offizielle Fußballplatz des Landes, auf dem die frühesten Spiele der Istanbul Football League ausgetragen wurden.

Fenerbahçe gegen Galatasaray: Alles Wissenswerte

Fenerbahçe gegen Galatasaray: Die jüngsten direkten Duelle

Im historischen Interkontinentalen Derby (Kıtalararası Derbi) liegt Fenerbahçe in der Gesamtbilanz aller Pflicht- und Freundschaftsspiele gegen Galatasaray vorn. Die Rivalität reicht bis zum ersten Aufeinandertreffen 1909 zurück, das Galatasaray mit 2:0 gewann. Seitdem haben die beiden Klubs 407 Spiele gegeneinander bestritten. Fenerbahçe gewann 150 davon, Galatasaray 132, und 125 Partien endeten unentschieden.

Das jüngste Duell mit dem Stadtrivalen gewann Galatasaray mit 2:1, als die beiden im Oktober (2026) in einem hitzigen Süper-Lig-Spiel im Rams Park aufeinandertrafen.



