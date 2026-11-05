So bekommt Ihr Tickets für Everton gegen Liverpool: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Everton empfängt Liverpool am Sonntag, dem 29. November 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool.

Beim jüngsten Premier-League-Duell im April 2026 gewann Liverpool auswärts bei Everton knapp mit 2:1. Dieses historische Spiel war das erste Pflichtspiel-Merseyside-Derby in Evertons neuer Heimstätte, dem Hill Dickinson Stadium.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Everton gegen Liverpool wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Everton gegen Liverpool in der Premier League?

Everton gegen Liverpool wird am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 12 29. Nov. 2026 - 07:00 Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Tickets für Everton gegen Liverpool in der Premier League kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Schaut direkt im offiziellen Ticketportal von Everton nach. Mitglieder, Dauerkarteninhaber und Käufer offizieller Hospitality-Pakete erhalten in der Regel zuerst Zugang zu den Tickets.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Everton gegen Liverpool in der Premier League?

Hier findet Ihr eine Übersicht über die geschätzten Preise und Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool in der Premier League:

1. Offizielle Vereinskanäle

Heimspieltickets für Erwachsene: Die offiziellen Preise liegen je nach Sitzplatzkategorie im Hill Dickinson Stadium zwischen 55 und 75 Pfund .

Die offiziellen Preise liegen je nach Sitzplatzkategorie im Hill Dickinson Stadium zwischen . Gästetickets: Für Gästefans gilt die übliche Preisobergrenze der Premier League von 30 Pfund pro Ticket.

Für Gästefans gilt die übliche Preisobergrenze der Premier League von pro Ticket. Offizielle Hospitality-Pakete: Beginnen in der Regel bei etwa 402 Pfund aufwärts.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufstickets: Sitzplätze auf den oberen Rängen sind in der Regel ab etwa 170 Pfund erhältlich. Je nach Nachfrage liegen die durchschnittlichen Ticketpreise deutlich höher.

Everton gegen Liverpool in der Premier League: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Everton und Liverpool

Everton geht mit schwacher Ligaform ins Derby und hat wettbewerbsübergreifend nur zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Arsenal, auch gegen Chelsea verlor Everton mit 0:2. Damit steht aus den letzten vier Premier-League-Spielen nur ein Sieg zu Buche: ein knappes 1:0 gegen Ipswich. Ein 2:2 gegen Hull City brachte Everton den einzigen Punkt in einer schwierigen Phase im Oktober.

Bei Liverpool sieht die Form ganz anders aus. Liverpool hat seine letzten vier Spiele in Folge gewonnen, dabei 15 Tore erzielt und vier kassiert. Das jüngste Ligaergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Brighton. Außerdem gewann Liverpool auswärts bei Brentford mit 2:1 und in der Champions League gegen Villarreal mit 4:3. Der einzige Makel in diesen fünf Spielen war eine 0:3-Niederlage gegen Manchester City in der Premier League Anfang Oktober.

Everton gegen Liverpool: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Merseyside-Derby fand im April 2026 statt. Liverpool gewann im Hill Dickinson Stadium mit 2:1. Es war das erste Pflichtspiel überhaupt in Evertons neuer Heimstätte. Von den letzten fünf Duellen gewann Liverpool drei, hinzu kamen ein Unentschieden und ein Sieg für Everton. In diesen fünf Spielen fielen insgesamt elf Tore: sieben für Liverpool und vier für Everton.