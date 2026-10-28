Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben. Es fesselt die Fans seit Generationen und wird das auch noch viele Jahre lang tun.

Das nächste packende Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel können schon jetzt gebucht werden.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht auch das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr die Spannung des Derbys live im Stadion erleben? GOAL stellt Euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo Ihr die Karten kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Tickets für Everton gegen Liverpool in der Premier League

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Kanäle der Klubs oder einen autorisierten Reisepartner erworben werden. Ein freier Verkauf für dieses begehrte Merseyside-Derby findet praktisch nicht statt.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets können direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal gekauft werden. Dafür ist eine aktive offizielle Klubmitgliedschaft erforderlich.

Gästefans (Liverpool-Kontingent) : Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an Fans verkauft, die die erforderlichen Kriterien bezüglich zuvor besuchter Auswärtsspiele erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsstart Art der Ticketvergabe Everton-Heimticketverlosung (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Verlosung teil, deren Anmeldefrist am Freitag, dem 6. November, endet. Everton-Verkauf für alle Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrig gebliebene Tickets gehen an alle Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, erhält zuerst ein Ticket. Liverpool-Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem persönlichen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für Everton gegen Liverpool in der Premier League?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Preise für Heimfans liegen für Erwachsene zwischen 55 und 75 Pfund. Der Preis für Gästefans ist auf den in der Premier League üblichen Höchstbetrag von 30 Pfund begrenzt.

Hier findet Ihr die regulären Ticketpreise der einzelnen Kategorien für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Sitzbereich & Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigter Preis Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsreicher Heimbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimspielstätte des Everton Football Club am Ufer des River Mersey. Es fasst 52.769 Zuschauer und liegt am Bramley-Moore Dock in Liverpool.

Mit der offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Spielstätten im britischen Sport.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang suchte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den Goodison Park, der auf einem von Bebauung umschlossenen Grundstück liegt. Nachdem Vorhaben am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die allererste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor überhaupt in der neuen Spielstätte.

Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Das erste Premier-League-Pflichtspiel. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

Super League Magic Weekend (Juli 2026) : Ein großes zweitägiges Rugby-League-Festival, das über das Wochenende hinweg die Rekordzahl von 82.925 Fans anzog.

Spielort der Euro 2028: Das Stadion wurde bereits als einer der wichtigsten Austragungsorte für die kommende UEFA Euro 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz des Merseyside-Derbys

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Es wird zwischen Liverpool und Everton ausgetragen und ist Englands am längsten ohne Unterbrechung stattfindendes Erstliga-Derby: Seit der Saison 1962/63 wurde es in jeder Spielzeit ausgetragen.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der historischen Gesamtbilanz vorn. Von den 248 Spielen zwischen beiden Mannschaften gewann Liverpool 102, Everton 68. Hinzu kommen 78 Unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton beim ersten Merseyside-Derby überhaupt in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.



