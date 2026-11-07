Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben auf der Liste. Es begeistert Fans seit Generationen und wird das auch in den kommenden Jahren tun.

Das nächste packende Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel können schon jetzt gebucht werden.

Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski sollen auf dem Platz stehen. Damit verspricht das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr die Spannung des Derbys live im Stadion erleben? GOAL zeigt Euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool, wo Ihr die Karten kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Kanäle der Klubs oder über einen autorisierten Reisepartner gekauft werden. Ein freier Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby findet praktisch nicht statt.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle Everton-eTicketing-Portal erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets sind direkt über das offizielle Everton-eTicketing-Portal erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft. Auswärtsfans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an berechtigte Fans verkauft, die bestimmte Kriterien bezüglich zuvor besuchter Auswärtsspiele erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsstart Vergabe der Tickets Everton-Verlosung für Heimfans (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Verlosung teil, deren Anmeldefrist am Freitag, dem 6. November, endet Allgemeiner Everton-Mitgliederverkauf (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder übrige Tickets werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an allgemeine Forever-Blue-Mitglieder verkauft. Liverpool-Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans können mit einem individuellen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die auf alternativen Wegen Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für erwachsene Heimfans liegen zwischen 55 und 75 £. Für Auswärtsfans gilt die in der Premier League übliche Preisobergrenze von 30 £.

Hier findet Ihr die offiziellen regulären Ticketpreise nach Kategorien für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigte Tickets Ost- und Westtribüne (entlang der Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsstarker Heimbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Informiert Euch im offiziellen Ticketportal des Klubs über weitere Einzelheiten oder prüft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub die aktuelle Verfügbarkeit.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das hochmoderne Hill Dickinson Stadium am Wasser ist die Heimstätte des Everton Football Club und bietet Platz für 52.769 Zuschauer. Es liegt am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Sportstätten Großbritanniens.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang suchte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den Goodison Park, der auf seinem Grundstück keine Erweiterungsmöglichkeiten bot. Nachdem Pläne für Standorte am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die allererste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die allererste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Das erste Premier-League-Pflichtspiel. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

: Das erste Premier-League-Pflichtspiel. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Ein großes zweitägiges Rugby-League-Festival, das über das Wochenende hinweg die Rekordzahl von 82.925 Fans anzog.

Austragungsort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als einer der wichtigsten Austragungsorte für die kommende UEFA Euro 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz der jüngsten Merseyside-Derbys

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, emotionalsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Liverpool und Everton bestreiten damit das am längsten ununterbrochen ausgetragene Erstliga-Derby Englands: Seit der Saison 1962/63 trafen sie in jeder Saison aufeinander.

Nach den jüngsten Begegnungen hat Liverpool in der historischen Gesamtbilanz die Nase vorn. Von 248 Spielen zwischen beiden Teams gewann Liverpool 102, Everton 68. Weitere 78 Begegnungen endeten unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton beim ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.