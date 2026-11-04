Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben auf der Liste. Seit Generationen zieht es die Fans in seinen Bann, und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel könnt Ihr schon heute buchen.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das nächste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr das packende Derby live im Stadion verfolgen? GOAL zeigt Euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool, wo Ihr die Karten kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Verkaufskanäle der Klubs oder über einen autorisierten Reisepartner erworben werden. Einen freien Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby gibt es erwartungsgemäß praktisch nicht.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets können direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton gekauft werden. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets können direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton gekauft werden. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft. Auswärtsfans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an berechtigte Fans verkauft, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer bisherigen Auswärtsspielbesuche erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsbeginn Vergabeverfahren Everton-Verlosung für Heimtickets (Forever Blue+-Mitglieder) Mo., 2. November Mitglieder nehmen an einer Ticketverlosung teil. Die Anmeldung endet am Fr., 6. November. Everton-Verkauf für allgemeine Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder verbliebene Tickets gehen an allgemeine Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Liverpools Auswärtskontingent (berechtigte Fans) Mo., 9. November Berechtigte Fans können mit einem individuellen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu ergattern.

Was kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für Heimfans liegen für Erwachsene zwischen 55 und 75 £. Tickets für Auswärtsfans sind auf den in der Premier League geltenden Höchstpreis von 30 £ begrenzt.

Hier findet Ihr die offiziellen Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton im Überblick:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigte Tickets Ost- und Westtribüne (entlang der Seitenlinien) 75 £ 52 bis 56 £ Südtribüne (stimmungsvoller Heimfanbereich / Oberrang) 71 £ 52 £ Nordtribüne (Heimfanbereich hinter dem Tor) 67 £ 50 £ Familientribüne 55 bis 63 £ 19 £

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimstätte des Everton Football Club. Es bietet 52.769 Zuschauern Platz und liegt am Wasser, am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit der offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Sportstätten Großbritanniens.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den von Bebauung umschlossenen Goodison Park gesucht. Nachdem Pläne für Standorte am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die allererste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.

: Die allererste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Im ersten Premier-League-Pflichtspiel erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.

: Im ersten Premier-League-Pflichtspiel erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Das große zweitägige Rugby-League-Festival zog über das Wochenende hinweg die Rekordzahl von 82.925 Fans an.

Spielort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als einer der wichtigsten Austragungsorte für die kommende UEFA EURO 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz im Merseyside-Derby

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und umkämpftesten Duellen im Weltfußball. Das Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Everton hält den Rekord als Englands am längsten ohne Unterbrechung ausgetragenes Erstliga-Derby: Seit der Saison 1962/63 fand es in jeder Spielzeit statt.

Nach den jüngsten Begegnungen hat Liverpool in der historischen Gesamtbilanz die Nase vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Klubs gewann Liverpool 102 und Everton 68. Weitere 78 Partien endeten unentschieden.

Das jüngste Aufeinandertreffen der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton mit 2:1 im ersten Merseyside-Derby, das in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium ausgetragen wurde.