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Premier League
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Book Everton vs Liverpool Premier League Tickets
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So bekommt Ihr Tickets für Everton gegen Liverpool: Informationen zum Merseyside-Derby, Ticketpreise im November und wo Ihr Tickets kaufen könnt

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Everton - Liverpool
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Premier League

Alles, was Sie wissen müssen, um sich Plätze für das erste Merseyside-Derby der Saison zu sichern

Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben auf der Liste. Seit Generationen zieht es die Fans in seinen Bann, und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel könnt Ihr schon heute buchen.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski, die allesamt auf dem Platz stehen sollen, verspricht das nächste Aufeinandertreffen der beiden Merseyside-Klubs erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie könnt Ihr das packende Derby live im Stadion verfolgen? GOAL zeigt Euch alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool, wo Ihr die Karten kaufen könnt und was sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum

Spiel (Ortszeit)

Tickets

Spielstätte (Ort)

Sonntag, 29. November

Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT)

Tickets

Hill Dickinson Stadium (Liverpool)

30./31. Januar

Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen)

Tickets

Anfield (Liverpool)

So kauft Ihr Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Verkaufskanäle der Klubs oder über einen autorisierten Reisepartner erworben werden. Einen freien Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby gibt es erwartungsgemäß praktisch nicht.

  • Heimfans (Everton-Kontingent): Offizielle Tickets können direkt über das offizielle eTicketing-Portal von Everton gekauft werden. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.
  • Auswärtsfans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Auswärtstickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des Liverpool FC an berechtigte Fans verkauft, die bestimmte Kriterien hinsichtlich ihrer bisherigen Auswärtsspielbesuche erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe

Verkaufsbeginn

Vergabeverfahren

Everton-Verlosung für Heimtickets (Forever Blue+-Mitglieder)

Mo., 2. November

Mitglieder nehmen an einer Ticketverlosung teil. Die Anmeldung endet am Fr., 6. November.

Everton-Verkauf für allgemeine Mitglieder (Forever Blue)

Nach Ende der Verlosung

Zurückgegebene oder verbliebene Tickets gehen an allgemeine Forever Blue-Mitglieder in den Verkauf. Dabei gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Liverpools Auswärtskontingent (berechtigte Fans)

Mo., 9. November

Berechtigte Fans können mit einem individuellen Link zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool, das Merseyside-Derby, auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu ergattern.

Was kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für Heimfans liegen für Erwachsene zwischen 55 und 75 £. Tickets für Auswärtsfans sind auf den in der Premier League geltenden Höchstpreis von 30 £ begrenzt.

Hier findet Ihr die offiziellen Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton im Überblick:

Sitzbereich und Tribüne

Preis für Erwachsene

Ermäßigte Tickets

Ost- und Westtribüne (entlang der Seitenlinien)

75 £

52 bis 56 £

Südtribüne (stimmungsvoller Heimfanbereich / Oberrang)

71 £

52 £

Nordtribüne (Heimfanbereich hinter dem Tor)

67 £

50 £

Familientribüne

55 bis 63 £

19 £

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimstätte des Everton Football Club. Es bietet 52.769 Zuschauern Platz und liegt am Wasser, am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit der offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Sportstätten Großbritanniens.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den von Bebauung umschlossenen Goodison Park gesucht. Nachdem Pläne für Standorte am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

  • Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025): Die allererste Testveranstaltung im Stadion fand vor 10.000 Fans statt. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor in der neuen Spielstätte.
  • Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025): Im ersten Premier-League-Pflichtspiel erzielte Iliman Ndiaye nach einer Vorlage von Jack Grealish das historische erste Ligator.
  • Super League Magic Weekend (Juli 2026): Das große zweitägige Rugby-League-Festival zog über das Wochenende hinweg die Rekordzahl von 82.925 Fans an.

Spielort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als einer der wichtigsten Austragungsorte für die kommende UEFA EURO 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz im Merseyside-Derby

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und umkämpftesten Duellen im Weltfußball. Das Aufeinandertreffen zwischen Liverpool und Everton hält den Rekord als Englands am längsten ohne Unterbrechung ausgetragenes Erstliga-Derby: Seit der Saison 1962/63 fand es in jeder Spielzeit statt.

Nach den jüngsten Begegnungen hat Liverpool in der historischen Gesamtbilanz die Nase vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Klubs gewann Liverpool 102 und Everton 68. Weitere 78 Partien endeten unentschieden.

Das jüngste Aufeinandertreffen der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton mit 2:1 im ersten Merseyside-Derby, das in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium ausgetragen wurde.

Head to Head

EvertonUnentschiedenLiverpool
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Premier League
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Everton
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6Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5
EVE

EVE - Form

HUL
U2-2
CHE
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ARS
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NEW
S3-1
NEW
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Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LIV

LIV - Form

BRE
S1-2
VIL
S4-3
BHA
S2-0
CHE
S1-1
ARS
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
9801145+924
S
S
S
S
N
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Manchester CityManchester CityMCI
97022010+1021
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N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
9612247+1719
S
N
S
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S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
95131915+416
S
N
S
S
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5
LiverpoolLiverpoolLIV
9432119+215
N
S
S
N
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BrentfordBrentfordBRE
9351169+714
S
U
N
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EvertonEvertonEVE
934299013
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N
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BournemouthBournemouthBOU
93331413+112
S
S
S
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TottenhamTottenhamTOT
93331010012
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Aston VillaAston VillaAVL
93331013-312
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HullHullHUL
92521110+111
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LeedsLeedsLEE
925298+111
N
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Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
93241215-311
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14
IpswichIpswichIPS
93241418-411
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15
FulhamFulhamFUL
9234911-29
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16
CoventryCoventryCOV
9306916-79
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S
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
91441015-57
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U
U
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
9216921-127
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N
S
U
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
9135612-66
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SunderlandSunderlandSUN
9126717-105
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Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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