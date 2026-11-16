Wenn es um die großen Rivalitäten im englischen Fußball geht, steht das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton stets weit oben auf der Liste. Es fesselt die Fans seit Generationen und wird das auch in den kommenden Jahren tun.

Das nächste Duell zwischen Everton und Liverpool findet am Sonntag, dem 29. November, im Hill Dickinson Stadium statt. Tickets für das Spiel können schon jetzt gebucht werden.

Mit Stars wie Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall und James Tarkowski auf dem Platz verspricht das nächste Aufeinandertreffen der beiden großen Klubs aus Merseyside erneut ein Ereignis zu werden, das man nicht verpassen sollte.

Doch wie kann man das Derby live im Stadion erleben? GOAL stellt alle verfügbaren Ticketoptionen für Everton gegen Liverpool vor und erklärt, wo es Karten gibt und wie viel sie kosten.

Wann findet das nächste Merseyside-Derby statt?

Datum Spiel (Ortszeit) Tickets Spielort (Stadt) Sonntag, 29. November Premier League: Everton gegen Liverpool (12:00 Uhr GMT) Tickets Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30./31. Januar Premier League: Liverpool gegen Everton (Uhrzeit noch offen) Tickets Anfield (Liverpool)

So kauft man Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool

Offizielle Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Liverpool am 29. November können direkt über die offiziellen Vereinskanäle oder einen autorisierten Reisepartner erworben werden. Einen freien Verkauf für dieses stark nachgefragte Merseyside-Derby gibt es erwartungsgemäß praktisch nicht.

Heimfans (Everton-Kontingent) : Offizielle Tickets sind direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft.

: Offizielle Tickets sind direkt über Evertons offizielles eTicketing-Portal erhältlich. Voraussetzung ist eine aktive offizielle Vereinsmitgliedschaft. Gästefans (Liverpool-Kontingent): Offizielle Gästetickets werden ausschließlich über das offizielle Ticketportal des FC Liverpool an berechtigte Fans verkauft, die bestimmte Kriterien hinsichtlich zuvor besuchter Auswärtsspiele erfüllen.

Verkaufsweg / Fangruppe Verkaufsstart Vergabeverfahren Everton-Ticketverlosung für Heimfans (Forever Blue+-Mitglieder) Montag, 2. November Mitglieder nehmen an einer Ticketverlosung teil, deren Anmeldung am Freitag, dem 6. November, endet Everton-Ticketverkauf für Mitglieder (Forever Blue) Nach Ende der Verlosung Zurückgegebene oder verbliebene Tickets gehen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ an Forever Blue-Mitglieder. Liverpool-Gästekontingent (berechtigte Fans) Montag, 9. November Berechtigte Fans mit einem individuellen Link können zwischen 13 und 17 Uhr online Tickets kaufen

Darüber hinaus können Fans Tickets für Everton gegen Liverpool (Merseyside-Derby) auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans auf der Suche nach Last-Minute-Tickets eine verlässliche Möglichkeit.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Everton gegen Liverpool?

Offizielle Tickets für das Merseyside-Derby zwischen Everton und Liverpool im Hill Dickinson Stadium fallen bei Everton in die Kategorie A.

Die regulären Ticketpreise für Heimfans liegen für Erwachsene zwischen 55 und 75 Pfund. Gästetickets kosten höchstens den in der Premier League geltenden Standardpreis von 30 Pfund.

Hier sind die offiziellen Ticketpreise für ein Premier-League-Spiel der Kategorie A bei Everton im Überblick:

Sitzbereich und Tribüne Preis für Erwachsene Ermäßigt Ost- und Westtribüne (an den Seitenlinien) 75 Pfund 52 bis 56 Pfund Südtribüne (stimmungsvoller Heimbereich / Oberrang) 71 Pfund 52 Pfund Nordtribüne (Heimbereich hinter dem Tor) 67 Pfund 50 Pfund Familientribüne 55 bis 63 Pfund 19 Pfund

Weitere Informationen gibt es im offiziellen Ticketportal des Vereins. Die aktuelle Verfügbarkeit lässt sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das Hill Dickinson Stadium

Das Hill Dickinson Stadium ist die hochmoderne Heimspielstätte des FC Everton am Wasser. Es bietet 52.769 Zuschauern Platz und liegt am Bramley-Moore Dock am Ufer des River Mersey in Liverpool.

Mit seiner offiziellen Eröffnung 2025 endete Evertons 133-jährige Verbindung zum Goodison Park. Das Stadion zählt zu den technologisch fortschrittlichsten und architektonisch markantesten Sportstätten Großbritanniens.

Mehr als zwei Jahrzehnte lang hatte Everton aktiv nach einem modernen Ersatz für den räumlich beengten Goodison Park gesucht. Nachdem Pläne für Standorte am King’s Dock und in Kirkby gescheitert waren, sicherte sich der Klub 2017 das teilweise verfallene Gelände am Bramley-Moore Dock. Der Bau begann im August 2021 und wurde im Dezember 2024 abgeschlossen.

Denkwürdige Momente im Hill Dickinson Stadium

Everton U18 1:2 Wigan U18 (Februar 2025) : Die erste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor überhaupt in der neuen Spielstätte.

: Die erste Testveranstaltung im Stadion vor 10.000 Fans. Der eingewechselte Ray Robert erzielte Evertons erstes Tor überhaupt in der neuen Spielstätte. Everton 2:0 Brighton & Hove Albion (August 2025) : Das erste Pflichtspiel in der Premier League. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das erste Ligator im Stadion.

: Das erste Pflichtspiel in der Premier League. Iliman Ndiaye erzielte nach einer Vorlage von Jack Grealish das erste Ligator im Stadion. Super League Magic Weekend (Juli 2026): Ein großes zweitägiges Rugby-League-Festival, das über das Wochenende hinweg die Rekordzahl von 82.925 Fans anzog.

Austragungsort der EM 2028: Das Stadion wurde bereits als einer der wichtigen Austragungsorte für die kommende UEFA Euro 2028 ausgewählt. Dort sollen vier Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden.

Everton gegen Liverpool: Alles Wissenswerte über das Merseyside-Derby

Everton gegen Liverpool: Die Bilanz der jüngsten Merseyside-Derbys

Das Merseyside-Derby gehört zu den traditionsreichsten, leidenschaftlichsten und am härtesten umkämpften Duellen im Weltfußball. Es wird zwischen Liverpool und Everton ausgetragen und ist Englands am längsten ohne Unterbrechung stattfindendes Erstliga-Derby: Seit der Saison 1962/63 wurde es in jeder Saison gespielt.

Nach den jüngsten Begegnungen liegt Liverpool in der historischen Gesamtbilanz vorn. Von 248 Spielen zwischen den beiden Klubs gewann Liverpool 102, Everton 68. Hinzu kommen 78 Unentschieden.

Das jüngste Duell der Stadtrivalen fand im April 2026 statt. Liverpool besiegte Everton im ersten Merseyside-Derby in Evertons neuem Hill Dickinson Stadium mit 2:1.