Everton empfängt Fulham am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga am 7. Februar 2026 erkämpfte sich Everton im Craven Cottage einen 2:1-Auswärtssieg. Kiernan Dewsbury-Hall traf, hinzu kam ein Eigentor. So drehte Everton einen frühen Rückstand und sicherte sich alle drei Punkte.

Hier erfahrt ihr von GOAL alles, was ihr über Tickets für Everton gegen Fulham wissen müsst: wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Premier-League-Spiel Everton gegen Fulham angepfiffen?

Everton gegen Fulham findet am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool statt.

Premier League - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 09:00 Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Tickets für Everton gegen Fulham in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Everton und Fulham gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Wer eine gültige Vereinsmitgliedschaft oder eine Dauerkarte hat, kann Tickets direkt über das offizielle Ticketportal auf der Website des Everton FC kaufen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Kontingente aus dem Erstverkauf erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Everton gegen Fulham in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Everton und Fulham:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 45 bis 55 Pfund .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Offizielle Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen üblicherweise bei ungefähr 129 Pfund und reichen darüber hinaus.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 84 bis 100 Pfund .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Premium-Sitzplätze: Die Preise liegen häufig zwischen 180 und über 300 Pfund.

Everton gegen Fulham in der Premier League: Alles Wissenswerte

Everton gegen Fulham: Die Form

Everton geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Everton in der Premier League auswärts bei Newcastle United mit 1:0. Thierno Barry erzielte das einzige Tor. Zuvor besiegte Everton Newcastle im Carabao Cup mit 3:1, musste in der Liga aber Niederlagen gegen Arsenal (0:2) und Chelsea (0:2) hinnehmen. Im anderen der jüngsten Spiele trennte sich Everton von Hull City mit 2:2. Damit stehen für Everton in diesen fünf Partien acht erzielte und sieben kassierte Tore zu Buche.

Fulhams letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt spielte Fulham in der Premier League gegen Aston Villa 1:1. In der Liga gelangen ein 1:0-Sieg bei Coventry City und ein 1:0-Sieg bei Hull City, während Fulham im Carabao Cup gegen Crystal Palace und in der Liga mit 1:2 gegen Ipswich Town verlor. In den fünf Spielen erzielte Fulham vier Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Everton gegen Fulham: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Februar 2026 aufeinander. Fulham empfing Everton in der Premier League und verlor mit 1:2. In den letzten fünf direkten Duellen hat Everton mit drei Siegen gegenüber einem Sieg Fulhams die bessere Bilanz. Eine Partie endete unentschieden. Everton erzielte in diesen fünf Begegnungen zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.