Everton empfängt Coventry City am Freitag, dem 6. November 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Premier League im Januar 2001 gewann Coventry City auswärts in Evertons ehemaligem Stadion mit 3:1. Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im Juli 2024 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung aufeinander, das Coventry mit 3:0 gewann.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Everton gegen Coventry City wissen müssen, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann wird das Premier-League-Spiel Everton gegen Coventry City angepfiffen?

Das Premier-League-Spiel Everton gegen Coventry City wird am Freitag, dem 6. November 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 10 6. Nov. 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Everton gegen Coventry City kaufen?

Wer Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Everton und Coventry City kaufen möchte, hat je nach Verfügbarkeit und den offiziellen Verkaufskanälen der Klubs mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Klubs

Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Am sichersten und günstigsten ist der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale von Everton F.C. oder Coventry City Football Club. Die Tickets werden in mehreren Phasen angeboten: Zunächst kommen Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber zum Zug, bevor der allgemeine Verkauf oder weitere Verkaufsphasen für Mitglieder beginnen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Klubs vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Everton gegen Coventry City?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Coventry City variieren je nach Verkaufsquelle, Sitzplatzkategorie und Nachfrage:

1. Offizielle Verkaufskanäle der Klubs

Reguläre Eintrittskarten: Über die offiziellen Ticketportale der Klubs beginnen die Preise für reguläre Plätze üblicherweise bei etwa 30 bis 70 Pfund, abhängig von der Kategorie und der Lage im Stadion.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im regulären Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Die Angebote für dieses Spiel beginnen bei etwa 70 bis 100 Pfund. Die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise liegen je nach Lage des Sitzplatzes und Verfügbarkeit eher bei 193 Pfund.

Everton gegen Coventry City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Everton und Coventry City

Everton geht mit zwei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte die Mannschaft drei Tore und kassierte einen Gegentreffer. Zuletzt gewann Everton in der Premier League mit 1:0 gegen Ipswich Town. In diesem Zeitraum gelang zudem ein 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Wolverhampton Wanderers. Die drei Unentschieden, darunter ein 0:0 gegen Tottenham Hotspur und ein 2:2 gegen Manchester United, zeigen eine Mannschaft, die schwer zu schlagen ist, aber nicht immer einen Weg zum Sieg findet.

Coventry hat dagegen große Probleme: Aus den letzten fünf Spielen holte die Mannschaft nur einen Sieg und verlor viermal. Der einzige Erfolg war ein 1:0-Auswärtssieg in der Premier League gegen Nottingham Forest. Dem stehen eine 0:5-Klatsche gegen Brighton, eine 1:3-Niederlage im Carabao Cup gegen Aston Villa sowie Niederlagen gegen Manchester City und Hull City gegenüber. Lampards Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen nur drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Everton gegen Coventry City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Juli 2024 in einem Testspiel der Saisonvorbereitung aufeinander, das Coventry City mit 3:0 gegen Everton gewann. Das letzte Pflichtspielduell davor fand im Januar 2001 in der Premier League statt. Damals gewann Coventry auswärts bei Everton mit 3:1. In den fünf erfassten direkten Duellen siegte Coventry dreimal und Everton einmal. Eine Partie endete unentschieden.