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So bekommt Ihr Tickets für Everton gegen Coventry City: Premier-League-Preise, Spielinformationen, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr

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Premier League

Everton trifft in der Premier League auf Coventry City. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Everton empfängt Coventry City am Freitag, dem 6. November 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool.

Im letzten Premier-League-Duell der beiden Klubs im Januar 2001 feierte Coventry City einen 3:1-Auswärtssieg in Evertons damaligem Heimstadion. Zuletzt trafen sie im Juli 2024 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung aufeinander, das Coventry mit 3:0 gewann.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Everton gegen Coventry City wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Everton gegen Coventry City in der Premier League?

Everton gegen Coventry City wird am Freitag, dem 6. November 2026, im Hill Dickinson Stadium in Liverpool angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 10
Hill Dickinson Stadium

Wie kann man Tickets für Everton gegen Coventry City in der Premier League kaufen?

Wer Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Everton und Coventry City kaufen möchte, hat je nach Verfügbarkeit und den offiziellen Verkaufskanälen der Klubs mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Am sichersten und kostengünstigsten ist der Kauf direkt über die offiziellen Ticketportale von Everton F.C. oder Coventry City Football Club. Die Tickets werden in mehreren Phasen freigegeben: Zunächst kommen Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber zum Zug, bevor Verkaufsphasen für alle Interessierten oder Mitglieder beginnen.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub häufig noch reguläre Eintrittskarten. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Everton gegen Coventry City in der Premier League?

Die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel zwischen Everton und Coventry City variieren je nach Bezugsquelle, Sitzplatzkategorie und Nachfrage:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten: Die Preise für reguläre Sitzplätze über die offiziellen Ticketportale der Klubs beginnen in der Regel bei etwa 30 bis 70 Pfund, abhängig von der Kategorie und der Lage im Stadion.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Angebote für diese Partie beginnen bei etwa 70 bis 100 Pfund, während die durchschnittlichen Wiederverkaufspreise je nach Sitzplatzlage und Verfügbarkeit eher bei 193 Pfund liegen.

Everton gegen Coventry City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Everton und Coventry City

Everton geht mit zwei Siegen und drei Unentschieden aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Dabei erzielte das Team drei Tore und kassierte eines. Zuletzt gewann Everton in der Premier League mit 1:0 gegen Ipswich Town; in diesem Zeitraum gelang zudem ein 1:0-Sieg im Carabao Cup gegen Wolverhampton Wanderers. Drei Unentschieden, darunter ein 0:0 gegen Tottenham Hotspur und ein 2:2 gegen Manchester United, zeigen, dass die Mannschaft schwer zu schlagen ist, aber nicht immer einen Weg zum Sieg findet.

Coventry hatte dagegen große Probleme und gewann nur eines der letzten fünf Spiele bei vier Niederlagen. Der einzige Sieg war ein 1:0-Auswärtserfolg in der Premier League gegen Nottingham Forest. Dem stehen eine deutliche 0:5-Niederlage gegen Brighton, ein 1:3 gegen Aston Villa im Carabao Cup sowie Niederlagen gegen Manchester City und Hull City gegenüber. Lampards Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen nur drei Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

EVE

EVE - Form

IPS
S1-0
HUL
U2-2
CHE
N0-2
ARS
N2-0
NEW
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
COV

COV - Form

NFO
S0-1
NEW
S4-1
TOT
N3-1
FUL
N0-1
SUN
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Everton gegen Coventry City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Juli 2024 in einem Testspiel während der Saisonvorbereitung aufeinander. Coventry City besiegte Everton dabei mit 3:0. Das letzte Pflichtspielduell davor fand im Januar 2001 in der Premier League statt, als Coventry bei Everton mit 3:1 gewann. Von den fünf erfassten direkten Duellen gewann Coventry drei und Everton eines; eine Partie endete unentschieden.

Head to Head

EvertonUnentschiedenCoventry
1
1
3
Klub Freundschaftsspiele
Coventry badge
Coventry
COV
3
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Everton
EVE
0
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
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Everton
EVE
3
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
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Coventry
COV
2
END
Premier League
Coventry badge
Coventry
COV
1
Everton badge
Everton
EVE
0
END
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Coventry badge
Coventry
COV
1
END
5Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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