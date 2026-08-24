Espanyol trifft am Sonntag, den 6. September 2026, im RCDE Stadium in Barcelona auf Sevilla.

Im jüngsten Pflichtspielduell im Mai 2026 rang Sevilla Espanyol im Ramón Sánchez-Pizjuán mit 2:1 nieder. Espanyol will den Heimvorteil nutzen, um vor den eigenen Fans den Spieß umzudrehen, während Sevilla auswärts das nächste positive Resultat anstrebt.

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Wann ist der Anstoß bei Espanyol gegen Sevilla in LaLiga?

Espanyol gegen Sevilla findet im RCDE Stadium in Barcelona statt, der Anstoß ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

La Liga - Spielwoche 4 6. Sept. 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Wie kann man Tickets für Espanyol gegen Sevilla in LaLiga kaufen?

Für das LaLiga-Spiel des 4. Spieltags zwischen Espanyol und Sevilla am 6. September 2026 im RCDE Stadium können Tickets über die üblichen Verkaufskanäle erworben werden:

Offizielles Ticketportal des Klubs: Spieltagstickets werden vor dem Spiel direkt über den Online-Ticketservice des gastgebenden Klubs angeboten. Klubmitglieder erhalten bevorzugten Zugang, bevor die restlichen Tickets in den freien Verkauf gehen.

Stadionkasse: Verbleibende, nicht ausverkaufte Plätze können im Vorfeld des Spieltags persönlich an den Ticketschaltern der Stadionkasse erworben werden.

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen: Fan-zu-Fan-Wiederverkaufsplattformen wie StubHub und Ticket-Marktplätze bieten verifizierte Plätze für Spiele mit hoher Nachfrage an, wenn die regulären Tickets im Erstverkauf ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Espanyol gegen Sevilla in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel zwischen Espanyol und Sevilla im RCDE Stadium variieren je nach Sitzplatzkategorie und Verkaufskanal:

Offizielle Stadionkasse & reguläre Ticketpreise

Kategorie 3 (Oberrang / hinter den Toren): Ungefähr 25 £ bis 38 £ Nennwert.

Kategorie 2 (Ecken / untere Hintertortribünen): Ungefähr 43 £ bis 73 £ Nennwert.

Kategorie 1 (Haupttribüne / Mittelfeld): Ungefähr 77 £ bis 130 £+ Nennwert.

Sekundärer Wiederverkauf wie StubHub

Günstige Plätze (Oberränge / Hintertortribünen): Wiederverkaufsangebote ab 18 £ bis 40 £ .

Plätze im mittleren Preissegment (Ecken / untere Hintertorbereiche): Wiederverkaufsangebote zwischen 40 £ bis 75 £ .

Premium- & Haupttribünenplätze: Wiederverkaufsangebote zwischen 80 £ bis 240 £+ , abhängig von der Reihe und der zentralen Sicht aufs Mittelfeld.

VIP- & Hospitality-Pässe: Wiederverkaufs- und spezialisierte Aggregator-Pakete zwischen 170 £ bis 1.000 £+ .

Espanyol gegen Sevilla in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Espanyol gegen Sevilla

Espanyols letzte fünf Ergebnisse umfassen einen Sieg, eine Niederlage und drei Unentschieden. Das einzige Pflichtspielergebnis in dieser Serie war ein 3:0-Sieg in LaLiga gegen Levante am 16. August, während es in der Saisonvorbereitung eine 1:3-Niederlage gegen Coventry City und ein 3:3 gegen Middlesbrough gab. Die beiden übrigen Freundschaftsspiele endeten ebenfalls remis, 2:2 gegen Burnley und 1:1 gegen Sabadell.

Sevillas letzte fünf Spiele brachten vier Siege und eine Niederlage. Die Mannschaft von Luis Garcia bezwang Rayo Vallecano am 15. August im LaLiga-Auftakt mit 2:1 und feierte in der Saisonvorbereitung zudem Siege gegen den FC Utrecht und NEC Nijmegen. Die einzige Niederlage in diesen fünf Spielen setzte es gegen Bayer Leverkusen, ein 1:2 in einem Freundschaftsspiel am 8. August. Sevilla hat in dieser Phase konstant die Fähigkeit gezeigt, Spiele zu gewinnen.

Espanyol gegen Sevilla: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 9. Mai 2026 in LaLiga auf Sevillas Platz mit 2:1 für Sevilla. Davor gewann Espanyol das Rückspiel im November 2025 im RCDE Stadium mit 2:1. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga holte jede Mannschaft zwei Siege, dazu kommt ein Unentschieden, ein 1:1 in Sevilla im Januar 2025.

Espanyol gegen Sevilla: Tabellenstand

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Espanyol auf Platz zwei, Sevilla ist Vierter.