Espanyol empfängt Getafe am Sonntag, dem 29. November 2026, im RCDE Stadium in Barcelona.

Im jüngsten Ligaduell im RCDE Stadium am 21. März 2026 feierte Getafe CF einen knappen 2:1-Auswärtssieg. Die letzten Begegnungen der beiden Mannschaften waren meist umkämpft, torarm und von körperbetonten Duellen geprägt.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Espanyol gegen Getafe wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Espanyol gegen Getafe in LaLiga?

Espanyol gegen Getafe findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im RCDE Stadium in Barcelona statt.

La Liga - Spielwoche 14 30. Nov. 2026 - 15:00 RCDE Stadium

Wie kann man Tickets für Espanyol gegen Getafe in LaLiga kaufen?

Für den Ticketkauf zum anstehenden LaLiga-Spiel zwischen Espanyol und Getafe gibt es üblicherweise folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offiziellen Websites von RCD Espanyol de Barcelona und Getafe CF kaufen. Sie sind die wichtigste und verlässlichste Anlaufstelle für Plätze zum regulären Preis.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle der Vereine vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Espanyol gegen Getafe in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Espanyol und Getafe gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle der Vereine

Reguläre Tickets für Mitglieder: Ab etwa 27 € .

Ab etwa . Reguläre Plätze für Nichtmitglieder: Ab ungefähr 30 € .

Ab ungefähr . VIP- und Hospitality-Angebote: Ab etwa 133 € bis 500 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Standardtickets und günstige Tickets aus dem Weiterverkauf: Ab etwa 35 bis 45 € .

Ab etwa . Plätze der mittleren Preisklasse und entlang der Seitenlinie: In der Regel zwischen 50 und 110 € .

In der Regel zwischen . Premium- und Hospitality-Tickets aus dem Weiterverkauf: Von 150 bis über 300 €.

Espanyol gegen Getafe in LaLiga: Alles Wissenswerte

Die Form von Espanyol und Getafe

Espanyol holte in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen ein Unentschieden und kassierte vier Niederlagen. Ein Sieg gelang nicht. Zuletzt verlor die Mannschaft zu Hause mit 1:2 gegen Racing Santander. Zuvor hatte sie in diesem Zeitraum auch eine 1:3-Niederlage gegen Elche hinnehmen müssen. In diesen fünf Partien erzielte Espanyol sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Getafe verbuchte in seinen letzten fünf Pflichtspielen ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor die Mannschaft in LaLiga bei Athletic Bilbao mit 0:4. Davor unterlag sie Lugano in der Conference League mit 2:5. Die Mannschaft von Bordalas erzielte in diesen fünf Partien drei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Espanyol gegen Getafe: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 21. März 2026 in LaLiga aufeinander. Getafe gewann damals im RCDE Stadium auswärts mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Getafe mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Espanyol die bessere Bilanz. Eine weitere Partie endete mit einem Heimsieg von Getafe.