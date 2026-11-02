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So bekommt ihr Tickets für Espanyol gegen Deportivo de A Coruna: LaLiga-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

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Espanyol trifft in der LaLiga auf Deportivo de A Coruna. So sichert Ihr Euch Eure Tickets.

Espanyol empfängt Deportivo de A Coruna am Sonntag, 8. November 2026, im RCDE Stadium in Barcelona.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand im Februar 2018 in LaLiga im Estadio de Riazor statt und endete nach hartem Kampf 0:0. Espanyols denkwürdigster Auftritt gegen Deportivo in jüngerer Zeit war im September 2017, als dem Klub zu Hause ein deutlicher 4:1-Sieg gelang.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Espanyol gegen Deportivo de A Coruna wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Espanyol gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Espanyol gegen Deportivo de A Coruna findet am Sonntag, 8. November 2026, im RCDE Stadium in Barcelona statt.

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La Liga - Spielwoche 12
RCDE Stadium

Wie kann man Tickets für Espanyol gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga kaufen?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen RCD Espanyol de Barcelona und Real Club Deportivo de A Coruña im RCDE Stadium gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Die wichtigste und zuverlässigste Anlaufstelle für offizielle Spieltickets ist das Ticketportal von RCD Espanyol. Vereinsmitglieder und andere Interessierte können die Verkaufsankündigungen verfolgen und sich Plätze in den regulären Kategorien sichern, sobald der freie Verkauf beginnt.

2. Zweitmarkt-Plattformen

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Espanyol gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga?

Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen RCD Espanyol de Barcelona und Real Club Deportivo de A Coruña sind über offizielle Vereinskanäle oder Zweitmarkt-Plattformen erhältlich.

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Sitzplätze: Tickets kosten je nach Kategorie und Lage rund um das Spielfeld im RCDE Stadium in der Regel 30 bis 70 €.
  • Vorverkauf für Mitglieder und Vereinsberechtigte: Vereinsmitglieder erhalten früher Zugang zum Verkauf und können reguläre Sitzplätze zum ursprünglichen Ticketpreis erwerben. Plätze im Oberrang kosten üblicherweise ab etwa 25 €.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Tickets und Plätze in exklusiven Logen über offizielle Kanäle kosten üblicherweise ab 150 bis über 300 € pro Person. Sie bieten Verpflegung und Sitzplätze mit besonders guter Sicht.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Wiederverkaufsangebote: Ab etwa 22 bis 50 €, je nach Angebot und Nachfrage kurz vor dem Spieltag.
  • Sitzplätze in mittleren Kategorien: Plätze an der Seitenlinie und zentral gelegene Plätze im Unterrang kosten zwischen 70 und 150 €.
  • Stark nachgefragte Plätze und Premium-Bereiche: Zentral gelegene Plätze auf der Längsseite oder knappe Last-Minute-Angebote können zwischen 180 und über 300 € kosten.

Espanyol gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Espanyol gegen Deportivo de A Coruna: Die Form

Espanyol geht mit einer schwierigen Bilanz in diese Partie: Aus den letzten fünf LaLiga-Spielen holte das Team einen Sieg und ein Unentschieden bei drei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:3-Niederlage gegen Elche. In diesem Zeitraum verlor Espanyol zudem 1:2 gegen Rayo Vallecano. Der einzige Lichtblick war ein 2:0-Auswärtssieg bei Osasuna. Allerdings kassierte das Team von Gonzalez in diesen fünf Spielen neun Gegentore, was seine defensive Anfälligkeit unterstreicht.

Deportivo zeigte sich stabiler und verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der 3:2-Sieg bei Villarreal sticht als starkes Ergebnis hervor. Im jüngsten LaLiga-Spiel trennte sich Deportivo 1:1 von Real Betis. Zwar verlor das Team ein Freundschaftsspiel gegen FC Porto mit 1:3 und unterlag Sevilla mit 0:1, insgesamt zeigt die Bilanz aber eine Mannschaft, die sich nicht regelmäßig leicht bezwingen lässt.

ESP

ESP - Form

MAL
U1-1
ATM
N0-1
SAN
N2-1
SES
N4-3
VIL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
COR

COR - Form

POR
N1-3
RSO
N3-2
LEV
U1-1
ATM
N1-0
AUR
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Espanyol gegen Deportivo de A Coruna: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Februar 2018 in LaLiga aufeinander. Die Partie bei Deportivo endete 0:0. In den fünf zuvor verzeichneten Duellen weist Espanyol insgesamt die bessere Bilanz auf. Der 4:1-Heimsieg im September 2017 war dabei das deutlichste Ergebnis. Deportivo gelang im Mai 2017 ein 2:1-Sieg im eigenen Stadion. Beide Teams haben einander in der jüngeren Vergangenheit also Punkte abgenommen, wobei Espanyols Heimbilanz in diesem Duell besonders stark ist.

Head to Head

EspanyolUnentschiedenDeportivo de A Coruna
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8Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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