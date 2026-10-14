Elversberg empfängt Mainz 05 am Freitag, dem 30. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg.

Das letzte Pflichtspiel der beiden fand im August 2023 im DFB-Pokal statt. Mainz setzte sich damals auswärts knapp mit 1:0 durch. In ihren jüngsten Ligaspielen erreichte Elversberg ein 0:0 gegen Schalke 04, während Mainz einen überzeugenden Sieg mit mehreren Toren Vorsprung feierte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Elversberg gegen Mainz 05 wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesliga-Spiel Elversberg gegen Mainz 05 angepfiffen?

Elversberg gegen Mainz 05 wird am Freitag, dem 30. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg angepfiffen.

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Mainz 05 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Elversberg und Mainz 05 gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, ob Ihr die offiziellen Vereinskanäle oder Zweitmarktplattformen bevorzugt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Der Kauf direkt über die offiziellen Ticketportale der SV Elversberg oder des 1. FSV Mainz 05 ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit, insbesondere für Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder oder Fans, die Plätze in den ausgewiesenen Gästeblöcken suchen.

2. Zweitmarktplattformen

Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Mainz 05?

Die Ticketpreise für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen der SV Elversberg und dem 1. FSV Mainz 05 variieren je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatz: Kostet in der Regel 15 bis 25 € und bietet Heim- oder Gästefans das klassische Erlebnis auf den Stehplatzrängen.

Sitzplatz: Tickets in den regulären Sitzplatzkategorien kosten üblicherweise 35 bis 70 € , abhängig vom jeweiligen Block und der Sicht in der Ursapharm-Arena.

Gästeblock-Kontingent: Tickets für Mainzer Gästefans aus den vereinsseitig vergebenen Mitgliederkontingenten kosten in der Regel etwa 18 bis 50 € .

2. Zweitmarktplattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Sitzplätze auf dem Zweitmarkt: Beginnen bei etwa 300 bis 350 € für stark nachgefragte Plätze, wenn die regulären Kontingente ausverkauft sind.

Premium- und Längstribünenplätze: Die Preise reichen von 400 bis über 1.000 € für besonders attraktive Plätze.

Elversberg gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Elversberg gegen Mainz 05: Die Form

Elversberg verbuchte in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel gegen Schalke 04 endete 0:0. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:2-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Zudem gelang Elversberg ein 4:3-Auswärtssieg gegen Borussia Moenchengladbach. Eine Testspielniederlage gegen Waldhof Mannheim am 24. September zählt nicht zur Ligabilanz. Elversberg hat gezeigt, dass es viele Tore erzielen kann, kassierte aber auch in mehreren dieser Partien Gegentreffer.

Mainz 05 gewann drei seiner letzten fünf Pflichtspiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Bundesliga-Ergebnis war ein 4:3-Auswärtssieg bei Borussia Moenchengladbach. Zudem gelang Mainz ein deutlicher 5:0-Erfolg beim Hamburger SV. Die einzige Ligapleite in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz 13 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Elversberg gegen Mainz 05: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zweimal im DFB-Pokal aufeinander. In dieser kurzen Bilanz hat Mainz die Nase vorn. Das jüngste Duell fand im August 2023 statt, als Mainz auswärts in Elversberg mit 1:0 gewann. Die vorherige Begegnung im August 2021 endete 2:2. Dieses Bundesliga-Spiel markiert ein neues Kapitel zwischen den Vereinen auf dieser Ebene.