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So bekommt ihr Tickets für Elversberg gegen Mainz 05: Bundesliga-Preise, Spielinformationen, kurzfristiger Ticketverkauf und mehr

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Elversberg trifft in der Bundesliga auf Mainz 05. So sichern Sie sich Tickets

Elversberg empfängt Mainz 05 am Freitag, dem 30. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg.

Das letzte Pflichtspiel der beiden fand im August 2023 im DFB-Pokal statt. Mainz setzte sich damals auswärts knapp mit 1:0 durch. In ihren jüngsten Ligaspielen erreichte Elversberg ein 0:0 gegen Schalke 04, während Mainz einen überzeugenden Sieg mit mehreren Toren Vorsprung feierte.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Elversberg gegen Mainz 05 wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesliga-Spiel Elversberg gegen Mainz 05 angepfiffen?

Elversberg gegen Mainz 05 wird am Freitag, dem 30. Oktober 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg angepfiffen.

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Bundesliga - Spielwoche 8
Ursapharm-Arena

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Mainz 05 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Elversberg und Mainz 05 gibt es mehrere Möglichkeiten, je nachdem, ob Ihr die offiziellen Vereinskanäle oder Zweitmarktplattformen bevorzugt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Der Kauf direkt über die offiziellen Ticketportale der SV Elversberg oder des 1. FSV Mainz 05 ist die sicherste und zuverlässigste Möglichkeit, insbesondere für Dauerkarteninhaber, Vereinsmitglieder oder Fans, die Plätze in den ausgewiesenen Gästeblöcken suchen.

2. Zweitmarktplattformen

  • Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen Mainz 05?

Die Ticketpreise für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen der SV Elversberg und dem 1. FSV Mainz 05 variieren je nachdem, ob Ihr über die offiziellen Vereinskanäle oder auf dem Zweitmarkt kauft:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Stehplatz: Kostet in der Regel 15 bis 25 € und bietet Heim- oder Gästefans das klassische Erlebnis auf den Stehplatzrängen.
  • Sitzplatz: Tickets in den regulären Sitzplatzkategorien kosten üblicherweise 35 bis 70 €, abhängig vom jeweiligen Block und der Sicht in der Ursapharm-Arena.
  • Gästeblock-Kontingent: Tickets für Mainzer Gästefans aus den vereinsseitig vergebenen Mitgliederkontingenten kosten in der Regel etwa 18 bis 50 €.

2. Zweitmarktplattformen

Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Günstigste Sitzplätze auf dem Zweitmarkt: Beginnen bei etwa 300 bis 350 € für stark nachgefragte Plätze, wenn die regulären Kontingente ausverkauft sind.
  • Premium- und Längstribünenplätze: Die Preise reichen von 400 bis über 1.000 € für besonders attraktive Plätze.

Elversberg gegen Mainz 05 in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Elversberg gegen Mainz 05: Die Form

Elversberg verbuchte in seinen letzten vier Bundesliga-Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ligaspiel gegen Schalke 04 endete 0:0. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 3:2-Heimsieg gegen Bayer Leverkusen. Zudem gelang Elversberg ein 4:3-Auswärtssieg gegen Borussia Moenchengladbach. Eine Testspielniederlage gegen Waldhof Mannheim am 24. September zählt nicht zur Ligabilanz. Elversberg hat gezeigt, dass es viele Tore erzielen kann, kassierte aber auch in mehreren dieser Partien Gegentreffer.

Mainz 05 gewann drei seiner letzten fünf Pflichtspiele, spielte einmal unentschieden und verlor einmal. Das jüngste Bundesliga-Ergebnis war ein 4:3-Auswärtssieg bei Borussia Moenchengladbach. Zudem gelang Mainz ein deutlicher 5:0-Erfolg beim Hamburger SV. Die einzige Ligapleite in diesem Zeitraum gab es beim 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. In diesen fünf Spielen erzielte Mainz 13 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

ELV

ELV - Form

BMG
S3-4
FCB
N1-2
S04
U0-0
WMA
N2-1
FCU
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
M05

M05 - Form

HSV
S0-5
SGE
N1-3
BMG
S3-4
WMA
S0-3
B04
N3-4
Tor erzielt (kassiert)
16/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elversberg gegen Mainz 05: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zweimal im DFB-Pokal aufeinander. In dieser kurzen Bilanz hat Mainz die Nase vorn. Das jüngste Duell fand im August 2023 statt, als Mainz auswärts in Elversberg mit 1:0 gewann. Die vorherige Begegnung im August 2021 endete 2:2. Dieses Bundesliga-Spiel markiert ein neues Kapitel zwischen den Vereinen auf dieser Ebene.

Head to Head

ElversbergUnentschiedenMainz 05
0
0
2
Deutschland DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
END
Deutschland DFB-Pokal
Elversberg badge
Elversberg
ELV
2
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
2
END
1Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/2

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