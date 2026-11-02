Elversberg empfängt Freiburg am Samstag, dem 21. November 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg.

Die SV Elversberg und der SC Freiburg haben bislang kaum Pflichtspiele gegeneinander bestritten. In einem Erstligaspiel sind sie noch nie aufeinandergetroffen. Zu ihren wenigen nennenswerten Begegnungen zählen ein DFB-Pokalspiel im August 2009, das Freiburg mit 2:0 gewann, sowie ein torloses Freundschaftsspiel im Juli 2022.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Elversberg gegen Freiburg wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird das Bundesligaspiel Elversberg gegen Freiburg angepfiffen?

Elversberg gegen Freiburg wird am Samstag, dem 21. November 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg angepfiffen.

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Elversberg gegen Freiburg kaufen?

Für das anstehende Bundesligaspiel zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV gibt es je nach Verfügbarkeit und persönlichen Vorlieben verschiedene Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: In den offiziellen Ticketportalen der SV Elversberg und des SC Freiburg können Sie sich über den regulären Verkauf, den Vorverkauf für Mitglieder sowie verbliebene Heim- und Gästekontingente informieren.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Elversberg gegen Freiburg?

Die Ticketpreise für das Bundesligaspiel zwischen der SV Elversberg und dem SC Freiburg unterscheiden sich je nachdem, ob Sie die Karten im offiziellen Erstverkauf der Vereine oder auf Zweitmarktplattformen kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzbereiche: Reguläre Tickets kosten zum Originalpreis üblicherweise 15 bis 20 Euro . Ermäßigte Karten sind ebenfalls erhältlich.

Reguläre Tickets kosten zum Originalpreis üblicherweise . Ermäßigte Karten sind ebenfalls erhältlich. Kategorie 3 (reguläre Tribünenplätze): Reguläre Sitzplätze kosten je nach Block und Rang in der Regel 20 bis 50 Euro .

Reguläre Sitzplätze kosten je nach Block und Rang in der Regel . Kategorie 1/zentrale Sitzplätze: Hochwertige Sitzplätze auf der Längsseite oder mit zentraler Sicht kosten 40 bis 75 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHubb Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Weiterverkauf: Reguläre Eintrittskarten oder Plätze im Oberrang kosten in der Regel ab etwa 55 bis 110 Euro . Die Preise schwanken je nach Nachfrage.

Reguläre Eintrittskarten oder Plätze im Oberrang kosten in der Regel ab etwa . Die Preise schwanken je nach Nachfrage. Besonders gefragte Bereiche und Premium-Blöcke: Für zentrale Sitzplätze in bester Lage, Hospitality-Bereiche oder kurzfristig angebotene, knappe Tickets können die Preise je nach Verfügbarkeit deutlich höher ausfallen.

Elversberg gegen Freiburg in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Elversberg und Freiburg

Elversberg hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 4:3 gegen Augsburg. Niederlagen gegen Union Berlin und Bayern München markieren den Anfang und das Ende einer schwierigen Phase. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie Tore erzielen kann, hatte aber Probleme, Gegentore zu verhindern, und kassierte bei ihren Niederlagen viele Treffer.

Freiburgs Bilanz aus den vergangenen fünf Spielen fällt positiver aus: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt verlor Freiburg mit 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Zuvor gab es jedoch einen 3:2-Sieg gegen FK Jablonec in der Conference League und einen 2:1-Erfolg gegen Schalke 04 in der Bundesliga. In diesen fünf Spielen erzielte Freiburg zwölf Tore und kassierte neun Gegentreffer. Das zeigt eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die in der Defensive verwundbar ist, aber regelmäßig trifft.

Elversberg gegen Freiburg: Die bisherigen direkten Duelle

Pflichtspiele zwischen den beiden Vereinen sind selten. Das jüngste dokumentierte Aufeinandertreffen fand im August 2009 im DFB-Pokal statt, als Freiburg auswärts in Elversberg mit 2:0 gewann. Ein Freundschaftsspiel im Juli 2022 endete torlos. Da lediglich zwei Begegnungen verzeichnet sind, lässt sich aus den direkten Duellen kein aussagekräftiger Trend ableiten. Dieses Bundesligaspiel ist das erste Aufeinandertreffen der Vereine in der höchsten Spielklasse.