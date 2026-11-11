Elversberg empfängt den VfB Stuttgart am Sonntag, 6. Dezember 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg.

Das jüngste Aufeinandertreffen fand bei einem Freundschaftsspiel im Oktober 2025 statt, das der VfB Stuttgart souverän mit 2:0 gewann. Nach seinem bemerkenswerten Aufstieg durch die Ligen will sich Elversberg bei diesem historischen Erstligaduell gegen ein traditionelles Bundesliga-Schwergewicht behaupten.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Elversberg gegen den VfB Stuttgart wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Elversberg gegen VfB Stuttgart?

Das Spiel zwischen Elversberg und dem VfB Stuttgart beginnt am Sonntag, 6. Dezember 2026, in der Ursapharm-Arena in Elversberg.

Wie kann man Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen VfB Stuttgart kaufen?

Für den Kauf von Bundesliga-Tickets für das Spiel zwischen der SV Elversberg und dem VfB Stuttgart stehen folgende übliche Möglichkeiten und Verkaufswege zur Verfügung:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der zuverlässigste und direkteste Weg zu Tickets zum regulären Preis führt über die offiziellen Ticketshops der beteiligten Vereine: der SV Elversberg als Gastgeber und des VfB Stuttgart für das Gästekontingent.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Elversberg gegen VfB Stuttgart?

Die Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen Elversberg und dem VfB Stuttgart unterscheiden sich je nachdem, ob Sie über die offiziellen Verkaufskanäle der Vereine oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzbereiche: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 15 und 20 € .

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Kategorie 3 (reguläre Tribünen): Die Tickets kosten in der Regel zwischen 20 und 50 € .

Die Tickets kosten in der Regel zwischen . Kategorie 1 / zentrale Sitzplätze: Die Preise liegen zwischen 40 und 75 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Stehplätze und weniger gefragte Sitzplätze: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 80 bis 120 € .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Kategorie 2 (Sitzplätze an der kurzen Seite / hinter dem Tor): Die Preise beginnen häufig bei 150 bis 230 € .

Die Preise beginnen häufig bei . Kategorie 1 (Oberrang an der Längsseite und Plätze mit besonders guter Sicht): Die Preise liegen in der Regel zwischen 250 und 350 € .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . VIP- und Hospitality-Pakete: Die Preise übersteigen häufig 500 €.

Elversberg gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Elversberg gegen VfB Stuttgart: Die Form

Elversberg hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Dabei erzielte der Verein neun Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Zuletzt gelang ein 4:1-Sieg in der Bundesliga gegen Mainz 05, nachdem Elversberg zuvor im DFB-Pokal mit 0:2 gegen Darmstadt verloren hatte. Die deutliche 0:4-Niederlage gegen RB Leipzig Anfang Oktober verdeutlicht die Schwankungen in den jüngsten Leistungen.

Die letzten fünf Spiele des VfB Stuttgart brachten einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen bei sieben erzielten Toren und neun Gegentreffern. Zuletzt verlor der VfB in der Champions League bei Galatasaray mit 0:2. Damit endete sein ungeschlagener Start in die Europapokalsaison, bei dem er sieben Punkte geholt hatte. Der 4:2-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen und das 1:1 gegen Atlético Madrid in der Champions League zählen zu den besseren Ergebnissen dieser Serie. Die Bundesliga-Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und den Hamburger SV zeigen hingegen, mit welchen Schwierigkeiten die Mannschaft von Hoeneß im Inland zu kämpfen hatte.

Elversberg gegen VfB Stuttgart: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine war ein Freundschaftsspiel im Oktober 2025, das der VfB Stuttgart mit 2:0 gewann. Es ist das einzige Duell der beiden Mannschaften im verfügbaren Datensatz. Aus den vergangenen Spielzeiten liegen keine direkten Duelle in Pflichtspielen vor.