Elche empfängt Real Betis am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche.

In den letzten fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben hatte Betis mit vier Siegen und einem Unentschieden klar die Oberhand. Das jüngste Pflichtspiel der beiden Teams fand am 12. Mai 2026 in LaLiga statt. Real Betis setzte sich dabei zu Hause knapp mit 2:1 durch.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Elche gegen Real Betis wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Elche gegen Real Betis in LaLiga angepfiffen?

Elche gegen Real Betis findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche statt.

La Liga - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 08:00 Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für Elche gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Je nachdem, ob das Spiel im Heimstadion von Elche oder im Stadion von Real Betis stattfindet, gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets für ein LaLiga-Duell zwischen den beiden Teams zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Elche CF (Estadio Martínez Valero): Tickets können direkt über die Ticketplattform von Elche CF gekauft werden. In der Regel sind sie zuerst für Vereinsmitglieder erhältlich, bevor der freie Verkauf beginnt.

Tickets können direkt über die Ticketplattform von Elche CF gekauft werden. In der Regel sind sie zuerst für Vereinsmitglieder erhältlich, bevor der freie Verkauf beginnt. Real Betis (Estadio de La Cartuja): Tickets für Heimspiele sind über die offizielle Website von Real Betis erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Elche gegen Real Betis in LaLiga?

Hier findet Ihr eine Preisübersicht für Tickets zum LaLiga-Duell zwischen Elche und Real Betis über offizielle Vereinskanäle und auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten (hinter den Toren / Fondos): 20 bis 90 €, abhängig vom gastgebenden Verein und der Stadiontribüne.

20 bis 90 €, abhängig vom gastgebenden Verein und der Stadiontribüne. Reguläre Eintrittskarten (Längsseiten / Lateral): 35 bis 130 € für reguläre Sitzplätze in mittleren Blöcken.

35 bis 130 € für reguläre Sitzplätze in mittleren Blöcken. Haupttribüne / Premium-Bereiche (Preferencia): 70 bis 200 € für Plätze mit zentralem Blickfeld, direkt über die Vereinsplattformen.

70 bis 200 € für Plätze mit zentralem Blickfeld, direkt über die Vereinsplattformen. VIP- und Hospitality-Pakete: 200 bis über 650 € für Premium-Logen und Verpflegung am Spieltag.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkaufte Plätze im Unterrang oder Oberrang: 25 bis 45 € für reguläre Tickets oder Plätze mit eingeschränkter Sicht, die von Dauerkarteninhabern angeboten werden.

für reguläre Tickets oder Plätze mit eingeschränkter Sicht, die von Dauerkarteninhabern angeboten werden. Durchschnittliche Marktpreise für das Spiel: 130 bis 320 € für gefragte Plätze in mittleren Blöcken, abhängig von der aktuellen Nachfrage und den Tabellenpositionen der Teams.

für gefragte Plätze in mittleren Blöcken, abhängig von der aktuellen Nachfrage und den Tabellenpositionen der Teams. Weiterverkaufte Premium-Plätze mit hoher Nachfrage: 350 bis über 450 € für Plätze mit zentralem Blick von den Längsseiten oder für große Spiele, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Elche gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was Ihr wissen müsst

Elche gegen Real Betis: Die Form

Elche fehlte zuletzt die Konstanz: In den vergangenen fünf LaLiga-Spielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:3-Niederlage gegen Espanyol. In diesem Zeitraum verlor Elche zudem sowohl gegen Real Madrid als auch gegen Real Sociedad mit 2:3. Ein Unentschieden gegen Athletic Bilbao brachte etwas Erleichterung, doch Elche kassierte viele Gegentore und gewann nur einmal: mit 3:2 gegen Racing Santander.

Real Betis ist dagegen in guter Form und gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele bei einem Unentschieden. Der jüngste Auftritt endete in LaLiga mit einem 1:1 gegen Deportivo de A Coruna. Zuvor schlug Betis Getafe mit 1:0, gewann bei Villarreal mit 2:1, besiegte Lille in der Champions League mit 3:2 und setzte sich mit 1:0 gegen Real Madrid durch. In diesen fünf Partien erzielte Betis sechs Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Elche gegen Real Betis: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt am 12. Mai 2026 in LaLiga aufeinander, als Real Betis Elche zu Hause mit 2:1 besiegte. Bei den letzten fünf Begegnungen war Betis die dominierende Mannschaft: drei Siege, ein Unentschieden und keine Niederlage. Elches bestes Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 1:1 zu Hause im August 2025.