Elche empfängt Atletico Madrid am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche.

Beim letzten Aufeinandertreffen in der Liga im April 2026 gelang Elche eine dramatische Überraschung: Das Team besiegte Atlético im Estadio Manuel Martínez Valero mit 3:2. Zuvor hatten sich die beiden Mannschaften in der LaLiga-Saison 2025/26 ein umkämpftes 1:1 geliefert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Elche gegen Atletico Madrid wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Elche gegen Atletico Madrid?

Elche gegen Atletico Madrid wird am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio Martinez Valero in Elche angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 14 28. Nov. 2026 - 12:30 Estadio Martinez Valero

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel Elche gegen Atletico Madrid kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Elche und Atletico Madrid gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets für Plätze in den Heimbereichen des Estadio Martínez Valero könnt Ihr direkt über die offizielle Website oder die Vorverkaufsstelle von Elche CF kaufen. Für Plätze im Gästebereich steht das offizielle Portal von Atlético Madrid zur Verfügung.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Elche gegen Atletico Madrid?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Elche und Atletico Madrid gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / Hintertortribünen (Gradas de Fondo / Gol): In der Regel zwischen 30 und 60 € .

In der Regel zwischen . Seitentribünen (Grada Lateral): In der Regel zwischen 50 und 90 € .

In der Regel zwischen . Haupttribüne / Tribuna: Im Allgemeinen zwischen 80 und 150 € oder mehr .

Im Allgemeinen zwischen . VIP- & Hospitality-Pakete: Zwischen 200 und 350 € oder mehr.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über den Erstverkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Eckbereiche (z. B. Anillo Fondo Sur / Norte): Ab etwa 115 bis 145 € .

Ab etwa . Plätze an der Seitenlinie / Preferencia: Kosten in der Regel zwischen 250 und 320 € .

Kosten in der Regel zwischen . Premiumplätze auf der Haupttribüne & Plätze in der Curva: Kosten häufig zwischen 400 und 850 € oder mehr.

Elche gegen Atletico Madrid in LaLiga: Alles Wissenswerte

Elche gegen Atletico Madrid: Die aktuelle Form

Elche hat in seinen letzten fünf LaLiga-Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann das Team am 24. Oktober mit 3:0 gegen Rayo Vallecano. Zuvor hatte es in diesem Zeitraum auch Espanyol mit 3:1 besiegt. Die Unentschieden gegen Villarreal und Celta Vigo sowie die 2:3-Niederlage gegen Real Madrid zeigen allerdings, dass es Elche an Konstanz mangelt. In diesen fünf Partien erzielte Elche sieben Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Atletico Madrid hat wettbewerbsübergreifend vier seiner letzten fünf Spiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Zuletzt gab es am 24. Oktober einen 1:0-Sieg in LaLiga gegen Deportivo de A Coruna. Auch Manchester United besiegte Atletico in der Champions League mit 2:0. Beim 1:1 beim VfB Stuttgart ließ das Team in diesem Zeitraum als einziges Mal Punkte liegen. In den fünf Partien erzielte Atletico fünf Tore und kassierte zwei Gegentreffer. Damit zählt seine Defensive weiterhin zu den stärksten Spaniens.

Elche gegen Atletico Madrid: Die letzten direkten Duelle

Das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand am 22. April 2026 in LaLiga statt. Elche gewann im Estadio Martinez Valero mit 3:2. Die Bilanz der letzten fünf erfassten direkten Duelle ist relativ ausgeglichen: Elche gewann zweimal, Atletico gewann zweimal, und eine Partie endete unentschieden. Atleticos deutlichster Sieg in diesem Zeitraum war ein 4:0 bei Elche in der Copa del Rey im Januar 2025.