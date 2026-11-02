Eintracht Frankfurt empfängt Hoffenheim am Samstag, 21. November 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Im jüngsten Ligaduell am 24. Januar 2026 gewann Hoffenheim auswärts im Deutsche Bank Park mit 3:1. Zuvor hatte Frankfurt in der Bundesliga-Saison 2025/26 mit einem überzeugenden 3:1-Auswärtssieg gegen Hoffenheim in Sinsheim seine Überlegenheit demonstriert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim wird am Samstag, 21. November 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 10 21. Nov. 2026 - 09:30 Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim kaufen?

Für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim gibt es je nach Verfügbarkeit und Vorlieben mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets könnt Ihr direkt über die offizielle Website von Eintracht Frankfurt oder das offizielle Ticketportal der TSG Hoffenheim kaufen. Das ist der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets bei den Vereinen vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das anstehende Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hoffenheim, getrennt nach offiziellen Vereinsangeboten und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzkarten: In den regulären Heimfanblöcken kosten sie in der Regel zwischen 18 und 24 Euro .

In den regulären Heimfanblöcken kosten sie in der Regel zwischen . Oberränge und Eckbereiche (Kategorien 4 & 5): Für einfache Sitzplätze liegen die Preise üblicherweise zwischen 35 und 50 Euro .

Für einfache Sitzplätze liegen die Preise üblicherweise zwischen . Sitzplätze auf den Längsseiten & Premium-Kategorien: Die regulären Preise steigen je nach Tribüne und Rang. Im offiziellen Ticketportal des Vereins liegen sie bei Verfügbarkeit typischerweise zwischen 55 und über 90 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Oberrangplätzen und regulären Eintrittskarten: Die Einstiegspreise liegen je nach Nachfrage und Sichtverhältnissen bei etwa 30 bis 45 Euro .

Die Einstiegspreise liegen je nach Nachfrage und Sichtverhältnissen bei etwa . Weiterverkauf von Unterrang- und Längsseitenplätzen (Gegentribüne / Haupttribüne): Besonders begehrte Sitzplätze kosten üblicherweise 110 bis über 200 Euro pro Ticket.

Besonders begehrte Sitzplätze kosten üblicherweise pro Ticket. VIP- & Hospitality-Pakete: Hochwertige Hospitality-Angebote am Spieltag können je nach Zugang zu Lounges und enthaltenen Leistungen über 1.000 Euro kosten.

Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Die Form von Eintracht Frankfurt und Hoffenheim

Eintracht Frankfurt geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gewann Frankfurt in der Bundesliga mit 1:0 gegen Köln, nachdem das Team zuvor eine deutliche 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig kassiert hatte. Zuvor in dieser Serie spielte Frankfurt in Freiburg 2:2 und gewann auswärts in Mainz mit 3:1. In diesen fünf Spielen erzielte die Eintracht zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Hoffenheim holte aus den letzten fünf Spielen einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Der Sieg gelang am Sonntag gegen Borussia Mönchengladbach. Zuvor hatte Hoffenheim zwei Bundesliga-Spiele in Folge gegen den Hamburger SV und Paderborn sowie Europa-League-Partien gegen Beşiktaş und OFI Crete verloren. Die Gäste erzielten in diesem Zeitraum sieben Tore und kassierten elf Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Januar 2026 statt, als Hoffenheim im Deutsche Bank Park mit 3:1 gewann. Davor feierte Frankfurt im August 2025 einen 3:1-Auswärtssieg in Sinsheim. Von den letzten fünf Bundesliga-Duellen gewann Frankfurt drei und Hoffenheim eines, eine Partie endete unentschieden. Insgesamt fielen 18 Tore.