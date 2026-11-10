Eintracht Frankfurt empfängt Borussia Dortmund am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 24. Oktober 2026 statt. Borussia Dortmund gewann das Bundesliga-Heimspiel mit 1:0. Frühere K.-o.-Duelle in diesem Wettbewerb waren umkämpft, darunter ein DFB-Pokalspiel im Oktober 2025, das nach regulärer Spielzeit und Verlängerung 1:1 endete.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal?

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund wird am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Deutschland DFB-Pokal - 1/8 2. Dez. 2026 - 14:45 Deutsche Bank Park

Wie kann man Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale beider Vereine gekauft werden: bei Eintracht Frankfurt für Heimfans und, je nach Verfügbarkeit, im freien Verkauf sowie bei Borussia Dortmund für das Gästekontingent.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal?

Hier ist die Übersicht über die Ticketpreise für das DFB-Pokalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatzkarten (sichere Stehplätze / Ultra-Blöcke) : 20 bis 30 Euro

: 20 bis 30 Euro Unterrang / reguläre Sitzplatzblöcke : 40 bis 75 Euro

: 40 bis 75 Euro Premium-Sitzplätze / Sitzplätze auf der Haupttribüne: 80 bis über 120 Euro

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Sitzplätze im Ober- und Unterrang: 90 bis 180 Euro

90 bis 180 Euro Premium-Sitzplätze an der Seitenlinie oder Plätze in der Nähe des VIP-Bereichs: 200 bis über 400 Euro

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Die Form von Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt hat drei seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg in der Bundesliga gegen den Hamburger SV am 1. November. Zuvor kassierte Frankfurt in diesem Zeitraum eine deutliche 0:6-Niederlage gegen RB Leipzig, antwortete darauf aber mit einem 1:0-Ligasieg gegen den FC Köln. In den fünf Spielen erzielte die SGE zwölf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Borussia Dortmund hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 beim FC Bayern München in der Bundesliga. Davor besiegte Dortmund Werder Bremen im DFB-Pokal mit 3:2 und gewann in der Liga mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt. Gegen Union Berlin spielte Dortmund zudem 0:0. In diesen fünf Spielen erzielte Dortmund sechs Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand am 24. Oktober 2026 statt, als Borussia Dortmund sein Bundesliga-Heimspiel mit 1:0 gewann. Davor besiegte Dortmund Frankfurt im Mai 2026 in einem Ligaspiel mit 3:2. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Dortmund dreimal und Frankfurt einmal. Hinzu kommt ein Unentschieden: ein 3:3 in der Liga im Deutsche Bank Park im Januar 2026. Ein DFB-Pokalduell im Oktober 2025 endete 1:1.