Deutschland empfängt Serbien am Donnerstag, 1. Oktober, in der Allianz Arena in München. Für Jurgen Klopp sind es die ersten Schritte als Trainer der deutschen Nationalmannschaft in der UEFA Nations League 2026/27. Im November treffen beide Teams im Rückspiel im Rajko-Mitić-Stadion in Belgrad erneut aufeinander. Beide Partien gehören zum Spielplan der Liga A, Gruppe A2, in der auch die Niederlande und Griechenland vertreten sind.

GOAL hat alle Informationen, die Ihr jetzt zum Kauf von Tickets für Deutschland gegen Serbien braucht, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Anlaufstellen.

Wann ist Anstoß bei Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Serbien findet in der Allianz Arena in München statt. Offizielle Informationen zur Übertragung dieser Partie liegen derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Serbien kaufen?

Tickets für das Spiel in München werden zunächst über die offiziellen Ticketkanäle des DFB angeboten. Mitglieder erhalten dabei in der Regel Vorrang, bevor verbleibende Karten in den freien Verkauf gehen. Für das Rückspiel in Belgrad sind die offiziellen Kanäle des serbischen Fußballverbands die erste Anlaufstelle.

Beim Ticketkauf für diese beiden Partien solltet Ihr Folgendes wissen:

Offizieller freier Verkauf : Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag.

: Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsphasen für Mitglieder, in der Regel näher am jeweiligen Spieltag. Ermäßigte Preise : Der DFB gewährt Kindern, Senioren und Zuschauern mit Behinderung bis zu 50 Prozent Rabatt. Mitglieder des FC Bayern München erhalten ebenfalls einen kleinen Nachlass.

: Der DFB gewährt Kindern, Senioren und Zuschauern mit Behinderung bis zu 50 Prozent Rabatt. Mitglieder des FC Bayern München erhalten ebenfalls einen kleinen Nachlass. Abgesicherte Ticketkäufe : Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen.

: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag eintreffen. Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Anlaufstelle.

Da Klopps Neuaufbau großes Interesse weckt, empfiehlt es sich, für beide Partien frühzeitig zu buchen.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Serbien?

Die offiziellen DFB-Ticketpreise für das Spiel in München beginnen bei rund 65 Euro. Die Karten sind auf fünf Kategorien in der Allianz Arena verteilt und reichen bis zu Premiumplätzen im zentralen Bereich. Solange Karten verfügbar sind, werden sie zum Originalpreis angeboten. Für das Spiel in Belgrad gelten entsprechend die offiziellen Preise des serbischen Fußballverbands.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Anlaufstelle. Hier ist ein grober Überblick über die dort zu erwartenden Preise:

Günstigste Plätze (München): Angebote auf dem Zweitmarkt beginnen bereits bei 27 Euro. Die Preise unterscheiden sich allerdings erheblich je nach Platzkategorie und Verkäufer.

Angebote auf dem Zweitmarkt beginnen bereits bei 27 Euro. Die Preise unterscheiden sich allerdings erheblich je nach Platzkategorie und Verkäufer. Plätze im mittleren Preissegment (München): Plätze im zentralen Bereich auf Höhe der Mittellinie sind merklich teurer.

Plätze im zentralen Bereich auf Höhe der Mittellinie sind merklich teurer. Rückspiel in Belgrad: Zum Originalpreis sind Karten im Allgemeinen günstiger als für einen Abend in der Allianz Arena. Je näher das Spiel rückt, desto knapper kann das Angebot jedoch werden.

Wie bei jedem stark nachgefragten Länderspiel können sich die Preise bis zum Spieltag ändern. Wenn Ihr ein festes Budget habt, ist es daher in der Regel sicherer, Euch frühzeitig einen Platz zu sichern.

StubHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Dort gibt es eine große Auswahl an Plätzen für das erste Spiel in der Allianz Arena in München sowie Angebote für das Rückspiel in Belgrad.

Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Deutschland gegen Serbien: Die Form

Deutschland hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Paraguay bei der Weltmeisterschaft am 29. Juni, das zum Ausscheiden führte. Zuvor hatte Deutschland im Turnierverlauf auch mit 1:2 gegen Ecuador verloren, zeigte beim 7:1 gegen Curaçao und beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste aber offensive Qualität. In den fünf Spielen erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Serbien hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Die jüngste Partie endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko. Auch gegen Kap Verde und Spanien verlor Serbien jeweils mit 0:3. Die beiden Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, beide Male mit 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Serbien acht Tore und kassierte 14 Gegentreffer.

Deutschland gegen Serbien: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im März 2019 aufeinander. Das Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Serbien endete 1:1. Von den vier erfassten direkten Duellen gewann Deutschland zwei, Serbien eines, und eine Partie endete unentschieden. Serbiens einziger Sieg war ein 1:0 in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2010 am 18. Juni.