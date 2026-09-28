Deutschland empfängt Serbien am 1. Oktober 2026 in einem spannenden Gruppenspiel der UEFA Nations League in der Allianz Arena in München. Dieses Duell verspricht hochklassigen internationalen Fußball, wenn zwei europäische Top-Nationen in einem wichtigen Pflichtspiel aufeinandertreffen.

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Wann ist der Anstoß bei Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A?

Deutschland gegen Serbien wird am Donnerstag, 1. Oktober 2026, in der Allianz Arena in München angepfiffen. Offizielle Informationen zur Übertragung liegen für dieses Spiel derzeit nicht vor.

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 1. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Arena

Wo kann man Tickets für Deutschland gegen Serbien kaufen?

Tickets können direkt über das offizielle Ticketportal des DFB gekauft werden, das als Hauptanbieter für Heimspiele der deutschen Nationalmannschaft fungiert. Die offizielle Seite ist die erste Anlaufstelle, um sich in den Vorverkaufs- und freien Verkaufsphasen Tickets zum Originalpreis zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Seite ausverkauft sind, sind Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Deutschland gegen Serbien?

Die Standardpreise im offiziellen DFB-Portal beginnen bei 35 € für reguläre Tickets in der Kategorie 4. Je nach Sicht und gewählter Kategorie in der Allianz Arena steigen die Preise entsprechend an.

Auf Zweitmarktplätzen wie StubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 132 € pro Sitz, abhängig von Verfügbarkeit, Sitzplatzlage und aktueller Nachfrage.

Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was Ihr wissen müsst

Form von Deutschland und Serbien

Deutschland hat zwei seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen und drei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 29. Juni bei der Weltmeisterschaft mit einem 1:1 gegen Paraguay, was das Ausscheiden aus dem Turnier bedeutete. In derselben Serie gab es zudem einen 7:1-Sieg gegen Curacao und einen 2:1-Erfolg gegen die Elfenbeinküste. Insgesamt erzielte Deutschland 13 Tore und kassierte sieben.

Auch Serbien hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:5-Niederlage gegen Mexiko, außerdem verlor das Team mit 0:3 gegen Cabo Verde und Spanien. Die Siege gelangen gegen Saudi-Arabien und Lettland, jeweils mit 2:1. Serbien erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte 14.

Deutschland gegen Serbien: Der direkte Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2019 statt, als sich Deutschland und Serbien in einem Freundschaftsspiel 1:1 trennten. In den vier direkten Duellen, die erfasst sind, gewann Deutschland zwei, Serbien eines, und eine Partie endete unentschieden. Serbiens einziger Sieg in diesen Daten gelang bei der Weltmeisterschaft 2010, ein 1:0 am 18. Juni in der Gruppenphase.



