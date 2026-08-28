Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, 20. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Real Betis.

Spiele zwischen Deportivo und Real Betis haben dank früherer Duelle in LaLiga eine reiche Geschichte. Die jüngsten direkten Vergleiche zeigen enge und umkämpfte Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams. Das letzte offizielle Spiel zwischen den beiden Mannschaften im Riazor endete am 12. Februar 2018 mit einem 1:0-Sieg für Real Betis.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Ticketkauf für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anpfiff von Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programmlisten auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor zu kaufen, gibt es hier die wichtigsten Optionen:

Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Die sicherste primäre Quelle, um Heimspieltickets direkt beim gastgebenden Klub zu kaufen. Die Tickets werden einige Wochen vor dem Spiel für die breite Öffentlichkeit freigegeben.

Stadionkasse des Abanca-Riazor: Am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel können Tickets direkt an den Kassenfenstern des Stadions in La Coruña gekauft werden, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Offizielles Ticketkontingent für Auswärtsfans von Real Betis: Wenn Sie die Gastmannschaft unterstützen, werden offizielle Tickets für den Auswärtsblock in der Regel über Real Betis an registrierte Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Wiederverkaufstickets für den allgemeinen Stadionbesuch und VIP-Hospitality-Pakete an, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor variieren je nachdem, ob Sie primäre Tickets zum Nennwert oder Optionen auf dem Sekundärmarkt kaufen:

Standard-Kassenverkauf / primäre Preisspanne: Reguläre Tickets für die breite Öffentlichkeit, die direkt von Deportivo verkauft werden, liegen in der Regel zwischen 20 € und 50 € , je nach Bereich, etwa obere Ränge hinter dem Tor oder die zentrale Tribuna an der Seitenlinie.

Einstiegspreis auf dem Sekundärmarkt: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen die Angebote für Wiederverkaufstickets bei etwa 45 € bis 50 € für Plätze der Einstiegskategorie.

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Mittlere und beliebte Sitzplatzbereiche liegen auf aggregierten Ticketmarktplätzen im Durchschnitt meist bei 140 € bis 250 € .

VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Sitzplätze mit Lounge-Zugang oder zentraler Position im unteren Rang können je nach

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna gegen Real Betis

Deportivo de A Coruna hat aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Die beiden LaLiga-Partien in dieser Saison endeten beide 1:1, zuletzt am 24. August mit einem Unentschieden gegen Malaga nach einem früheren Remis gegen Elche. Der einzige Sieg in dieser Phase gelang in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Genoa, das mit 1:0 gewonnen wurde, während die 0:1-Niederlage gegen Real Madrid die einzige Pleite war. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier.

Real Betis hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg in LaLiga bei Valencia am 25. August, nach einem 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad vier Tage zuvor. Beide Pflichtspiele in dieser Saison endeten mit Siegen. Vor dem Saisonstart spielte Betis in Freundschaftsspielen 2:2 gegen AFC Bournemouth und verlor 0:1 gegen Inter, gewann in der Vorbereitung aber auch mit 3:1 gegen Arsenal. Betis hat in diesen fünf Spielen fünf Tore erzielt und fünf kassiert.

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis: Jüngste direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. Februar 2018 in LaLiga statt, als Real Betis im Abanca-Riazor zu Gast war und mit 1:0 gewann. Davor gewann Betis im September 2017 zu Hause mit 2:1, und im März 2017 trennten sich die Teams in einem LaLiga-Spiel auf Deportivos Platz 1:1. Über die letzten fünf erfassten direkten Duelle hinweg kommt Real Betis auf zwei Siege gegenüber einem von Deportivo, bei einem Unentschieden und einem weiteren Heimsieg von Deportivo, einem 1:0 in einem Testspiel der Vorbereitung im August 2019.