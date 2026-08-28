Deportivo de A Coruna trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna auf Real Betis.

Spiele zwischen Deportivo und Real Betis haben aufgrund früherer Duelle in LaLiga eine große Geschichte, wobei die jüngsten direkten Vergleiche enge und umkämpfte Aufeinandertreffen zwischen beiden Teams zeigen. Das letzte offizielle Spiel zwischen den beiden Teams im Riazor endete am 12. Februar 2018 mit einem 1:0-Sieg für Real Betis.

Lassen Sie sich von GOAL alles liefern, was Sie über den Kauf von Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis wissen müssen, einschließlich, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga?

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis findet im Abanca-Riazor in La Coruna statt. Prüfen Sie Ihre lokalen Programmlisten auf die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

Wie kann man Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor zu kaufen, gibt es hier die wichtigsten Optionen:

Offizielles Ticketportal von RC Deportivo: Die sicherste primäre Quelle, um Heimspieltickets direkt beim gastgebenden Klub zu kaufen. Die Tickets werden einige Wochen vor dem Spiel für die Allgemeinheit freigegeben.

Stadionkasse des Abanca-Riazor: Am Spieltag oder in den Tagen vor dem Spiel können Tickets, vorbehaltlich der Verfügbarkeit, direkt an den Kassenfenstern des Stadions in La Coruña gekauft werden.

Offizielles Besucherticket-Kontingent von Real Betis: Wenn Sie die Gastmannschaft unterstützen, werden offizielle Tickets für den Auswärtsblock in der Regel über Real Betis an registrierte Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Sekundärmarktplätze: Sekundäre Ticketplattformen wie StubHub bieten Wiederverkaufstickets für den allgemeinen Stadionbesuch und VIP-Hospitality-Pakete an, wobei die Preise je nach Nachfrage variieren können.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga?

Die Ticketpreise für das Spiel Deportivo de La Coruña gegen Real Betis am 20. September 2026 im Abanca-Riazor variieren je nachdem, ob Sie Primärtickets zum Nennwert oder Optionen auf dem Sekundärmarkt kaufen:

Standard-Kassenpreis / Primärpreisspanne: Standardtickets für die Allgemeinheit, die direkt von Deportivo verkauft werden, liegen typischerweise zwischen 20 € und 50 € , abhängig vom Block (z. B. obere Ränge hinter dem Tor im Vergleich zur zentralen Tribuna entlang der Seitenlinie).

Startpreis auf dem Sekundärmarkt: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub beginnen Wiederverkaufstickets für Plätze der Einstiegskategorie bei etwa 45 € bis 50 € .

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Plätze in mittleren und beliebten Stadionbereichen liegen auf aggregierten Ticketmarktplätzen im Allgemeinen durchschnittlich bei etwa 140 € bis 250 € .

VIP- & Hospitality-Pakete: Premiumplätze mit Lounge-Zugang oder zentraler Position im unteren Rang können je nach 300 € bis über 700 € kosten.

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo de A Coruna gegen Real Betis

Deportivo de A Coruna hat aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage geholt. Die beiden LaLiga-Partien in dieser Saison endeten beide 1:1, zuletzt mit einem Unentschieden gegen Malaga am 24. August nach einem früheren Remis gegen Elche. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang in einem Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Genoa, das Deportivo mit 1:0 knapp gewann, während eine 0:1-Niederlage gegen Real Madrid die einzige Pleite war. Deportivo erzielte in diesen fünf Spielen vier Tore und kassierte vier.

Real Betis hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und eines verloren, dazu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Auswärtssieg in LaLiga bei Valencia am 25. August, nach einem 1:0-Heimsieg gegen Real Sociedad vier Tage zuvor. Beide Pflichtspiele in dieser Saison endeten mit Siegen. Vor Saisonbeginn spielte Betis in Freundschaftsspielen 2:2 gegen AFC Bournemouth und verlor 0:1 gegen Inter, besiegte in der Saisonvorbereitung aber auch Arsenal mit 3:1. Betis erzielte in den fünf Spielen fünf Tore und kassierte fünf.

Deportivo de A Coruna gegen Real Betis: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. Februar 2018 in LaLiga statt, als Real Betis im Abanca-Riazor gastierte und mit 1:0 gewann. Davor gewann Betis im September 2017 zu Hause mit 2:1, und die Teams trennten sich im März 2017 in einem LaLiga-Spiel auf Deportivos Platz mit 1:1. Über die letzten fünf erfassten direkten Duelle hinweg kommt Real Betis auf zwei Siege gegenüber einem von Deportivo, bei einem Unentschieden und einem weiteren Heimsieg von Deportivo, einem 1:0-Erfolg in einem Testspiel der Saisonvorbereitung im August 2019.