Deportivo de A Coruna empfängt Barcelona am Sonntag, dem 29. November 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna.

Eines der bemerkenswertesten jüngeren Duelle fand im April 2018 im Abanca-Riazor statt. Barcelona gewann damals dank eines Dreierpacks von Lionel Messi mit 4:2. Auch frühere Begegnungen, etwa Barcelonas 8:0-Sieg im April 2016, zeigen, wie deutlich die Katalanen dieses Duell historisch dominiert haben.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Deportivo de A Coruna gegen Barcelona wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Barcelona?

Deportivo de A Coruna gegen Barcelona findet am Sonntag, dem 29. November 2026, im Abanca-Riazor in La Coruna statt.

Wie kauft man Tickets für das LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Barcelona?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Deportivo de A Coruña und Barcelona im Abanca-Riazor gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Informieren Sie sich auf den offiziellen Websites von Deportivo de A Coruña und Barcelona über den regulären Ticketverkauf, Kartenkontingente für Mitglieder und die Verfügbarkeit an den Stadionkassen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Barcelona?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel Deportivo de A Coruna gegen Barcelona gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze / Plätze hinter dem Tor: Kosten üblicherweise etwa 39 bis 70 € .

Kosten üblicherweise etwa . Seitliche und mittlere Tribünenplätze (Kategorie 1 / seitlich): Kosten in der Regel zwischen 100 und 150 € .

Kosten in der Regel zwischen . VIP- und Premium-Hospitality-Angebote: Kosten in der Regel zwischen 250 und mehr als 400 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Plätze hinter dem Tor und auf den Oberrängen (Fondo / Pabellón): Beginnen bei etwa 450 bis 550 € .

Beginnen bei etwa . Seitliche Plätze und Preferencia (Kategorie 1 / Seitentribünen): Kosten in der Regel zwischen 550 und 950 € .

Kosten in der Regel zwischen . VIP-Logen und Sonderpakete: Kosten zwischen 1.400 und mehr als 6.000 €.

Deportivo de A Coruna gegen Barcelona in LaLiga: Alles Wissenswerte

Deportivo de A Coruna gegen Barcelona: Die Form

Deportivo hat keines seiner letzten fünf Pflicht- und Freundschaftsspiele gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor die Mannschaft in LaLiga mit 0:1 gegen Atletico Madrid. Zudem unterlag sie Real Sociedad mit 2:3 und dem FC Porto in einem Freundschaftsspiel mit 1:3. In diesen fünf Partien erzielte Deportivo fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die einzigen Punktgewinne waren ein 1:1 gegen Levante und ein 1:1 gegen Real Betis.

Barcelona hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, die beiden jüngsten Partien jedoch verloren. Zuletzt gab es in LaLiga eine 1:2-Niederlage gegen Real Madrid, davor ein 2:4 gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Zuvor gelangen Barcelona überzeugende Siege: auswärts mit 5:2 gegen Real Betis, mit 4:1 gegen Galatasaray auf europäischer Ebene und mit 3:0 gegen Getafe in der Liga. In diesen drei Siegen erzielte die Mannschaft 14 Tore.

Deportivo de A Coruna gegen Barcelona: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im April 2018 in LaLiga aufeinander, als Barcelona im Abanca-Riazor mit 4:2 gewann. Von den fünf jüngsten direkten Duellen in den vorliegenden Daten gewann Barcelona vier, Deportivo eines. Der einzige Sieg der Galicier war ein 2:1 zu Hause im März 2017. Barcelona erzielte in diesen fünf Partien 17 Tore, darunter acht beim 8:0-Sieg im April 2016.