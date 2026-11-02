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So bekommt ihr Tickets für Deportivo Alavés gegen Deportivo La Coruña: LaLiga-Preise, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Deportivo Alaves trifft in LaLiga auf Deportivo de A Coruna. So sichert ihr euch Tickets.

Deportivo Alaves empfängt Deportivo de A Coruna am Sonntag, 22. November 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria.

Das letzte Pflichtspiel der beiden Teams fand im Januar 2021 in der Copa del Rey statt. Damals setzte sich Alavés auswärts knapp mit 1:0 durch. In ihren vorherigen LaLiga-Duellen zwischen 2016 und 2018 feierten beide Mannschaften mehrfach knappe Heimsiege. Zudem gab es ein torloses Unentschieden.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Deportivo Alaves gegen Deportivo de A Coruna wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alaves und Deportivo de A Coruna?

Das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alaves und Deportivo de A Coruna wird am Sonntag, 22. November 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria angepfiffen.

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La Liga - Spielwoche 13
Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alaves und Deportivo de A Coruna kaufen?

Für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alavés und Deportivo de A Coruña im Estadio Mendizorroza stehen Fans in der Regel vor allem folgende Möglichkeiten zum Ticketkauf offen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkteste und zuverlässigste Weg zu offiziellen Tickets zum regulären Preis führt über die offiziellen Websites der beiden Vereine (Deportivo Alavés und Deportivo de La Coruña). In der Regel beginnt der Verkauf zunächst für Vereinsmitglieder, bevor Tickets näher am Spieltag auch für die Allgemeinheit erhältlich sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets der Vereine vollständig ausverkauft sind, finden sich Tickets für den regulären Stadionbesuch häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alaves und Deportivo de A Coruna?

Die Preise im offiziellen Ticketverkauf der Vereine und auf dem Zweitmarkt für das LaLiga-Spiel zwischen Deportivo Alavés und Deportivo de A Coruña liegen im Allgemeinen in folgenden Bereichen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Tickets / Standardplätze: Sie kosten je nach Tribüne und Block im Estadio Mendizorroza üblicherweise 25 € bis 70 €.
  • Kontingente für Mitglieder / Dauerkarteninhaber: Vereinsmitglieder können Tickets früher buchen und erhalten Preisnachlässe. Verfügbare Tickets in den Standardkategorien liegen dabei meist am unteren Ende der Preisspanne, bei etwa 20 € bis 45 €.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote der Vereine oder VIP-Plätze beginnen in der Regel bei etwa 120 € bis über 250 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets im Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Zweitmarkt-Tickets / Oberrang: Die Preise beginnen je nach allgemeiner Nachfrage und Verfügbarkeit im jeweiligen Stadionbereich bei etwa 46 € bis 118 €.
  • Unterrang und Premiumplätze an der Seitenlinie: Günstiger gelegene Plätze an der Seitenlinie oder im Unterrang kosten häufig 150 € bis über 300 € pro Ticket.

Deportivo Alaves gegen Deportivo de A Coruna in LaLiga: Alles Wissenswerte

Deportivo Alaves gegen Deportivo de A Coruna: Die Form

Alaves holte aus den letzten fünf LaLiga-Spielen nur ein Unentschieden und verlor die übrigen vier Partien. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Celta Vigo, auch gegen Atletico Madrid unterlag Alaves mit 1:2. Der einzige Punkt in dieser Serie stammt aus einem torlosen Remis gegen Athletic Bilbao. In den fünf Spielen erzielte Alaves vier Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Deportivo de A Coruna verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste LaLiga-Spiel gegen Levante endete 1:1. Auch gegen Real Betis gab es ein 1:1, während die Niederlagen gegen Real Sociedad (2:3) und Sevilla (0:1) die schwankenden Ergebnisse verdeutlichen.

ALA

ALA - Form

ATH
U0-0
ATM
N1-2
CEL
N2-1
MAL
U1-1
BAR
N6-1
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
COR

COR - Form

POR
N1-3
RSO
N3-2
LEV
U1-1
ATM
N1-0
AUR
S0-3
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Deportivo Alaves gegen Deportivo de A Coruna: Die jüngsten direkten Duelle

Das letzte Duell der beiden Vereine fand im Januar 2021 in der Copa del Rey statt. Deportivo Alaves gewann damals auswärts bei Deportivo de A Coruna mit 1:0. Zuvor trafen die Teams zwischen 2017 und 2018 dreimal in LaLiga aufeinander. In diesen Partien verbuchte jede Mannschaft einen Heimsieg und einen Auswärtssieg. Ein Copa-del-Rey-Spiel im Januar 2017 endete im Mendizorroza 1:1.

Head to Head

Deportivo AlavesUnentschiedenDeportivo de A Coruna
3
1
1
Spanien Copa del Rey
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COR
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4Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

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