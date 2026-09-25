Deportivo Alavés trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria auf Atlético Madrid.

Spiele zwischen diesen beiden Teams sind in der Regel enge, defensiv geprägte Duelle, wobei 13 dieser 20 historischen Liga-Begegnungen mit insgesamt weniger als 2,5 Toren endeten. Deportivo Alavés hat diese Dominanz im Estadio Mendizorroza jedoch stören können und feierte dort im April 2024 vor allem einen denkwürdigen 2:0-Sieg gegen Atlético.

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Wann ist der Anstoß bei Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid wird am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im Estadio Mendizorroza in Vitoria angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 10:15 Estadio Mendizorroza

Wie kann man Tickets für Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid in LaLiga kaufen?

Um Tickets für Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid in LaLiga zu kaufen, nutzen Sie diese Hauptmöglichkeiten:

Offizielle Website von Deportivo Alavés: Kaufen Sie direkt über das offizielle Ticketportal von Deportivo Alavés. Das garantiert verifizierte Plätze zu den Originalpreisen.

Ticketbüro im Estadio Mendizorroza: Kaufen Sie Tickets persönlich an der Stadionkasse in Vitoria-Gasteiz vor dem Spieltag, je nach Verfügbarkeit.

Offizielles Auswärtsportal von Atlético Madrid: Wenn Sie im Auswärtsblock sitzen möchten, werden die Tickets direkt über die offiziellen Vereinskanäle von Atlético Madrid an registrierte Mitglieder verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Die Ticketpreise für Deportivo Alavés vs. Atlético Madrid im Estadio Mendizorroza variieren je nach Kaufort und Sitzplatzkategorie:

Ticketpreise zum Originalpreis (offizielle Verkaufsstellen)

Sitzplätze der Standardkategorie: Offizielle Tickets zum Originalpreis, die direkt über Deportivo Alavés verkauft werden, beginnen in der Regel bei 30 € bis 45 € für Plätze in den Hintertorbereichen (Fondo Cervantes / Fondo Polideportivo).

Mittlere Kategorien & zentrale Tribünen: Bevorzugte Plätze auf den Seitentribünen (Preferente oder Tribuna) liegen in der Regel zwischen 50 € und 90 € .

Plätze im Auswärtssektor: Offizielle Tickets für den Auswärtsblock, die Atlético Madrid an seine Mitglieder verteilt, kosten im Allgemeinen etwa 30 € bis 40 € , entsprechend den standardisierten LaLiga-Regeln für Auswärtsfans.

Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid

Deportivo Alavés reist in starker Form an und holte in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben vier Siege und ein Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 5:2-Sieg gegen Osasuna in LaLiga, zuvor schlug das Team im Laufe der Saison auch Villarreal mit 1:0 und Getafe mit 3:0. In diesen fünf Partien erzielte Alavés 11 Tore und kassierte vier, wobei die einzigen Punktverluste aus einem 1:1 bei Rayo Vallecano resultierten.

Die vergangenen fünf Spiele von Atlético Madrid brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Pflichtspielergebnis war ein 0:3 bei Athletic Bilbao in LaLiga, nachdem es zuvor einen 3:1-Auswärtssieg in Sevilla und ein 2:2 gegen Villarreal gegeben hatte. Atlético erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben, wobei die Ergebnisse sowohl offensive Qualität als auch defensive Inkonstanz zeigten.

Deportivo Alavés gegen Atlético Madrid: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand in LaLiga am 18. Januar 2026 statt, als Atlético Madrid zu Hause mit 1:0 gewann. Davor trennten sich die Teams im August 2025 im Mendizorroza mit 1:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga gewann Atlético zweimal, Alavés einmal, und zwei Spiele endeten unentschieden. Dabei fielen in diesen Begegnungen insgesamt neun Tore.