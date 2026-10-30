Die UEFA Nations League kehrt mit einem brisanten skandinavischen Derby zurück: Dänemark empfängt Norwegen im Parken-Stadion in Kopenhagen. Für die beiden europäischen Rivalen geht es in der Gruppenphase des Wettbewerbs um wichtige Punkte und darum, wer sich im direkten Duell behauptet.

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Wann ist Anstoß bei Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A?

Die Partie zwischen Dänemark und Norwegen findet im Parken-Stadion in Kopenhagen statt. Die Anstoßzeit wird von Ihrem regionalen TV-Sender bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Wo gibt es Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Offizielle Tickets werden direkt über DBU Billetsalg verkauft, das offizielle Ticketportal des dänischen Fußballverbands für Heimspiele der Nationalmannschaft im Parken-Stadion. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Verkauf beginnt.

Sind die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit, noch Karten zu erwerben.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Reguläre Einzeltickets kosten im offiziellen Ticketportal je nach gewählter Kategorie ab etwa 35 Euro für Plätze hinter den Toren im Parken-Stadion.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 78 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Dänemark und Norwegen

Dänemark verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte acht Gegentreffer. Zuletzt spielte Dänemark in einem Freundschaftsspiel gegen die DR Kongo torlos. Nach einer Niederlage gegen Tschechien im Gesamtergebnis schied die Mannschaft aus der WM-Qualifikation aus. Zu dieser Serie gehören auch ein 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien und eine 2:4-Niederlage gegen Schottland.

Norwegen holte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege bei zwei Niederlagen, erzielte acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Zuletzt verlor die Mannschaft im WM-Viertelfinale mit 1:2 gegen England. Damit endete eine Serie, zu der auch Siege gegen Brasilien und die Elfenbeinküste in der K.-o.-Runde gehört hatten. Begonnen hatte Norwegen diese Serie mit einem 3:2-Sieg gegen Senegal in der Gruppenphase.

Dänemark gegen Norwegen: Die jüngsten direkten Duelle

Dänemark weist im jüngeren direkten Vergleich die bessere Bilanz auf. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2024 gewann Dänemark ein Freundschaftsspiel zu Hause mit 3:1. In den letzten fünf erfassten Partien zwischen beiden Mannschaften siegte Dänemark dreimal, hinzu kommen ein Unentschieden und ein norwegischer Sieg. Die Duelle fanden überwiegend auf dänischem Boden statt, und Dänemark nutzte seine Chancen meist konsequenter. Norwegens verbesserte Form vor dieser Partie macht die bisherige Bilanz allerdings weniger aussagekräftig, als sie sonst erscheinen mag.