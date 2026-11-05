Die UEFA Nations League kehrt mit einem brisanten skandinavischen Derby zurück: Dänemark empfängt Norwegen im Parken-Stadion in Kopenhagen. Beide europäischen Rivalen kämpfen um wichtige Punkte in der Gruppenphase und darum, wer sich nach dem Duell mit dem Sieg brüsten darf.

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Wann ist Anstoß bei Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A?

Dänemark gegen Norwegen findet im Parken-Stadion in Kopenhagen statt. Die Anstoßzeit wird von Ihrem regionalen Sender bekannt gegeben.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Parken

Wo kann man Tickets für Dänemark gegen Norwegen kaufen?

Offizielle Tickets für das Spiel werden direkt über DBU Billetsalg verkauft, das offizielle Ticketportal des dänischen Fußballverbands für Heimspiele der Nationalmannschaft im Parken-Stadion. Fans sollten sich frühzeitig auf der offiziellen Plattform registrieren, um reguläre Tickets kaufen zu können, sobald der allgemeine Vorverkauf beginnt.

Wenn die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft sind oder bestimmte Platzkategorien im offiziellen Portal nicht mehr verfügbar sind, können Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative sein.

Wie viel kosten Tickets für Dänemark gegen Norwegen?

Reguläre Einzeltickets im offiziellen Ticketportal kosten je nach Kategorie ab etwa 35 € für Plätze hinter den Toren im Parken-Stadion.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei rund 78 €, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Dänemark gegen Norwegen in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Die Form von Dänemark und Norwegen

Dänemark hat in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht, dabei acht Tore erzielt und acht kassiert. Zuletzt spielte die Mannschaft in einem Testspiel gegen die DR Kongo torlos. In der WM-Qualifikation schied Dänemark nach einer Niederlage gegen Tschechien im Gesamtergebnis aus. Zu den jüngsten Ergebnissen zählen außerdem ein 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien und eine 2:4-Niederlage gegen Schottland.

Norwegen gewann drei seiner letzten fünf Spiele und verlor zwei. Dabei erzielte die Mannschaft acht Tore und kassierte neun. Zuletzt unterlag Norwegen im WM-Viertelfinale England mit 1:2. Damit endete eine Serie, zu der Siege gegen Brasilien und die Elfenbeinküste in der K.-o.-Runde gehörten. Begonnen hatte diese Phase mit einem 3:2-Erfolg gegen Senegal in der Gruppenphase.

Dänemark gegen Norwegen: Die jüngsten direkten Duelle

Dänemark weist im direkten Duell die bessere jüngste Bilanz auf. Beim letzten Aufeinandertreffen im Juni 2024 gewann Dänemark ein Testspiel zu Hause mit 3:1. Von den letzten fünf erfassten Duellen entschied Dänemark drei für sich, hinzu kamen ein Unentschieden und ein norwegischer Sieg. Die Begegnungen fanden überwiegend in Dänemark statt, und Dänemark nutzte seine Chancen im Allgemeinen besser. Norwegens verbesserte Form vor diesem Spiel macht die bisherigen Ergebnisse allerdings weniger aussagekräftig, als sie sonst erscheinen mögen.