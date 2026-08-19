Crystal Palace steht zum Auftakt der Premier-League-Saison 2026/27 vor einer schwierigen Heimaufgabe, wenn es am Freitag, dem 28. August, im Selhurst Park gegen Manchester City geht, das in jeder der vergangenen zehn Spielzeiten unter den Top 3 gelandet ist. Tickets für dieses Flutlichtspiel können Sie schon heute buchen.

Pierre Sage wird seine Palace-Mannschaft zum ersten Mal seit der Übernahme von dem sehr erfolgreichen Oliver Glasner zuhause aufs Feld führen und hofft auf eine positive Leistung. Auch wenn einige der jüngsten direkten Duelle deutlich zugunsten von City ausgingen, wird Crystal Palace noch gute Erinnerungen an den Überraschungssieg in Wembley haben, als der Klub im Mai 2025 den FA Cup gewann.

Der neue Man-City-Trainer Enzo Maresca wird zum ersten Mal seit seiner Zeit als Chelsea-Trainer ein Spiel in der Hauptstadt betreuen. In drei Spielen gegen Palace in diesem 18-monatigen Zeitraum gelang es ihm nicht, die Siegformel zu finden, da jede dieser Begegnungen mit einem Unentschieden endete.

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Wann findet das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Manchester City statt?

Crystal Palace gegen Manchester City wird am Freitag, dem 28. August, um 20:00 Uhr BST im Selhurst Park in London angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 2 28. Aug. 2026 - 15:00 Selhurst Park

So kaufen Sie Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City

Für Premier-League-Spiele gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzeltickets über Dauerkarten bis hin zu Hospitality-Paketen, die über das offizielle Ticketportal des jeweiligen Klubs oder autorisierte Reisepartner verwaltet werden.

Aufgrund der überwältigenden weltweiten Nachfrage, der Anti-Touting-Gesetzgebung und der zu 100 Prozent digitalen Drehkreuze verteilen die Premier-League-Klubs Tickets nach dem folgenden Verfahren:

Dauerkarteninhaber & Debentures: Bestehende Dauerkarteninhaber behalten ihre Plätze oder geben ungenutzte Spiele an den Klub zurück.

Zahlende offizielle Klubmitglieder (Ballotsystem): Traditionelle Online-Warteschlangen nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ wurden durch zufällige Ballot-Lotterien für zahlende Klubmitglieder ersetzt, etwa Red Memberships, One Hotspur oder Official Membership. Mitglieder registrieren sich während eines festgelegten Zeitfensters mehrere Wochen vor dem Spiel, um an der Auslosung teilzunehmen.

Offizielle Ticketbörsen (Weiterverkauf): Ist ein Spiel ausverkauft, können Mitglieder, die im Ballot leer ausgegangen sind, über die offizielle Ticket Exchange des Klubs zurückgegebene Karten zum Nennwert kaufen.

Freier Verkauf: Ein offener Verkauf an die allgemeine Öffentlichkeit ohne Mitgliedschaft findet bei Premier-League-Spielen praktisch nicht statt.

Wer kurzfristig noch Tickets sucht, kann Karten auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Wie viel kosten Premier-League-Tickets für Crystal Palace gegen Manchester City?

Die Kosten für ein Premier-League-Ticket in der Saison 2026/27 variieren stark, abhängig vom Heimklub, der Sitzplatzlage und der Kategorisierung der Partie:

Alters- & Ermäßigungskategorien: Die meisten Klubs bieten gestaffelte Preise für Erwachsene, Junioren, in der Regel U18 oder U21, Studierende und Senioren an, wobei sich Rabattprozentsätze und Altersgrenzen von Team zu Team unterscheiden.

Kategorisierung der Spiele: Klubs teilen Partien in Kategorien ein, zum Beispiel Kategorie A, B oder C. Topspiele gegen Rivalen aus den Top 6 oder Derbygegner fallen in Kategorie A und haben die höchsten Nennpreise.

Sitzplatzlage: Plätze mittig entlang der Längsseite und im Unterrang sind teurer, während Sitze im Oberrang hinter den Toren budgetfreundlichere Optionen bieten.

Offizielle Mitgliedschaft erforderlich: Um Heimtickets zum Nennwert kaufen zu können, verlangen fast alle Premier-League-Klubs, dass jede Zuschauerin und jeder Zuschauer eine aktive kostenpflichtige offizielle Klubmitgliedschaft besitzt, um an Ballot-Lotterien oder Wiederverkaufsbörsen teilzunehmen.

Preise und Verfügbarkeit von Auswärtstickets

Die Premier League hat die verpflichtende Preisobergrenze von 30 £ für Auswärtstickets offiziell bis einschließlich der Saison 2026/27 verlängert und mindestens bis 2027/28 bestätigt.

Auch wenn Auswärtstickets auf 30 £ gedeckelt sind, gehören sie zu den am schwierigsten zu bekommenden Tickets im Weltsport. Die Kontingente für Gästefans sind äußerst begrenzt und werden in der Regel ausschließlich an Dauerkarteninhaber der höchsten Stufe mit maximalen Treuepunkten verkauft, sie gelangen praktisch nie in den freien Verkauf oder in grundlegende Mitgliedschaftsauslosungen.

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