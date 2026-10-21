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So bekommt Ihr Tickets für Crystal Palace gegen Liverpool: Premier-League-Preise, Spielinformationen, kurzfristige Ticketverkäufe und mehr

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Crystal Palace trifft in der Premier League auf Liverpool. So sichern Sie sich Ihre Tickets.

Im jüngsten Premier-League-Duell der beiden Teams im April 2026 gewann Liverpool F.C. an der Anfield Road mit 3:1 gegen Crystal Palace F.C.

In ihren letzten fünf Pflichtspielen gegeneinander in den nationalen Wettbewerben waren beide Teams mit jeweils zwei Siegen und einem Unentschieden gleichauf.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Liverpool?

Crystal Palace gegen Liverpool findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Selhurst Park in London statt.

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Premier League - Spielwoche 10
Selhurst Park

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Liverpool kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Crystal Palace und Liverpool im Selhurst Park gibt es vor allem diese Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizielle Vereinskanäle (Mitglieder von Crystal Palace): Heimtickets werden in erster Linie an Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder von Crystal Palace vergeben.
  • Offizielles Gästekontingent (Liverpool FC): Fans von Liverpool benötigen für Tickets aus dem Gästekontingent des Vereins üblicherweise eine offizielle Mitgliedschaft und eine bestimmte Anzahl an Punkten aus früheren Auswärtsspielen.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Liverpool?

Hier sind die Ticketpreise für das Premier-League-Spiel Crystal Palace gegen Liverpool im Selhurst Park, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Tickets für Erwachsene (Zonen 1–5): 63 bis 80 £, je nach Sitzplatzkategorie und Sicht.
  • Ermäßigte Tickets (Personen ab 65 Jahren und junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren): 45 bis 60 £.
  • Tickets für Kinder und Jugendliche (unter 16 Jahren): 35 bis 42 £.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets über den Erstverkauf der Vereine ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

  • Reguläre Ticketangebote: Für Plätze im Ober- oder Unterrang beginnen die Preise üblicherweise bei etwa 104 bis 125 £. In stark nachgefragten Blöcken liegen sie je nach aktueller Verfügbarkeit im Durchschnitt deutlich höher.
  • Sitzplatzblöcke an den Längs- und Stirnseiten: Reguläre Plätze an der Seitenlinie oder hinter dem Tor kosten je nach genauer Reihe und Verfügbarkeit in der Regel ab 100 £.
  • Hospitality- und VIP-Pakete: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 258 £ und können für besonders exklusive Stadionerlebnisse deutlich höher liegen.

Crystal Palace gegen Liverpool in der Premier League: Alles, was ihr wissen müsst

Die Form von Crystal Palace und Liverpool

Crystal Palace kommt in den letzten fünf wettbewerbsübergreifenden Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Palace ein Freundschaftsspiel gegen Bristol City mit 0:2. Zuvor hatte die Mannschaft in der Premier League gegen Leeds United torlos gespielt. Das beste jüngste Ergebnis war ein 4:0 gegen Lech Poznan in der Europa League. Zudem gewann Palace im Carabao Cup mit 3:0 gegen Middlesbrough. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte fünf Gegentreffer. In ihren beiden Premier-League-Partien gelang ihr allerdings nur ein Tor und kein Sieg.

Liverpool holte in den letzten fünf Spielen vier Siege und ein Unentschieden bei keiner Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft im Carabao Cup mit 3:1 gegen Tottenham Hotspur. Der bedeutendste Erfolg in dieser Serie war ein 2:1 gegen Atletico Madrid in der Champions League. Liverpool gewann außerdem in der Premier League mit 1:0 bei Bournemouth und spielte gegen Fulham 0:0. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft acht Tore, kassierte drei Gegentreffer und blieb zweimal ohne Gegentor.

CRY

CRY - Form

LEE
U0-0
BRC
N0-2
NFO
S3-1
OL
N3-2
BHA
N5-0
Tor erzielt (kassiert)
5/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LIV

LIV - Form

BOU
S0-1
MCI
N0-3
LAS
S3-6
BRE
S1-2
VIL
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Crystal Palace gegen Liverpool: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im April 2026 statt. Liverpool gewann damals in der Premier League an der Anfield Road mit 3:1 gegen Crystal Palace. Zuvor hatte Palace im Oktober 2025 im Carabao Cup an der Anfield Road mit 3:0 gewonnen und im September 2025 im Selhurst Park einen 2:1-Sieg in der Premier League gefeiert. In den letzten fünf Begegnungen kommen Liverpool und Crystal Palace auf jeweils zwei Siege bei einem Unentschieden. Die Duelle waren über mehrere Wettbewerbe hinweg hart umkämpft.

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenLiverpool
3
1
1
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
England EFL Cup
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
3
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
END
England Community Shield
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
END
Premier League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
9Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
7700197+1221
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
7601115+618
S
S
N
S
S
3
BrightonBrightonBHA
7511235+1816
S
S
S
S
U
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
74121713+413
S
S
N
U
N
5
LiverpoolLiverpoolLIV
733198+112
S
N
S
U
S
6
BrentfordBrentfordBRE
7241138+510
N
U
S
U
U
7
LeedsLeedsLEE
724196+310
U
N
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
724187+110
N
U
S
U
U
9
HullHullHUL
723287+19
N
U
N
U
U
10
IpswichIpswichIPS
73041115-49
N
S
N
S
N
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
72231014-48
N
N
S
N
U
12
Aston VillaAston VillaAVL
7223711-48
S
U
S
N
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
7142101007
U
U
U
N
U
14
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
7214917-87
N
S
U
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
7133913-46
S
N
N
U
U
16
TottenhamTottenhamTOT
7133610-46
S
U
N
U
U
17
CoventryCoventryCOV
7205614-86
N
S
S
N
N
18
FulhamFulhamFUL
7124710-35
S
N
U
U
N
19
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
712459-45
N
N
N
S
U
20
SunderlandSunderlandSUN
7115614-84
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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