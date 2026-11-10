Coventry City empfängt Ipswich Town am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, in der Coventry Building Society Arena.

In den jüngsten direkten Duellen hatte Ipswich Town die Oberhand: In der Championship-Saison 2025/26 gewann der Klub mit 3:0 an der Portman Road und mit 2:0 in der Coventry Building Society Arena. Auch im FA Cup im Februar 2025 setzte sich Ipswich deutlich durch und besiegte Coventry auswärts mit 4:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Coventry City gegen Ipswich Town wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Ipswich Town?

Coventry City gegen Ipswich Town findet am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, in der Coventry Building Society Arena statt.

Premier League - Spielwoche 13 1. Dez. 2026 - 15:00 Coventry Building Society Arena

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Ipswich Town kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets sind in erster Linie direkt über das offizielle Ticketportal des Coventry City FC oder für Gästefans über die offizielle Website von Ipswich Town erhältlich. Voraussetzung sind die Verfügbarkeit sowie gegebenenfalls eine Vereinsmitgliedschaft und Treuepunkte.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Ipswich Town?

Das sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Coventry City und Ipswich Town:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standard- und Familienbereiche: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 30 und 55 Pfund.

Die Preise liegen üblicherweise zwischen Premiumbereiche: Die Preise beginnen in der Regel bei 42 Pfund und können 80 Pfund übersteigen.

Die Preise beginnen in der Regel bei und können übersteigen. Exklusive Hospitality-Pakete: Die Preise liegen in der Regel zwischen 120 und über 250 Pfund.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, werden Karten auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu Preisen angeboten, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets aus dem Weiterverkauf: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 95 bis 130 Pfund .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Preisunterschiede je nach Tribüne: Die Preise liegen zwischen 110 und 160 Pfund , während besser gelegene Plätze auf der Westtribüne oder in den mittleren Blöcken häufig erst ab 210 bis über 280 Pfund erhältlich sind.

Die Preise liegen zwischen , während besser gelegene Plätze auf der Westtribüne oder in den mittleren Blöcken häufig erst ab erhältlich sind. Besonders gefragte Premiumtickets aus dem Weiterverkauf: Für Premiumblöcke beginnen die Preise in der Regel bei etwa über 400 Pfund.

Coventry City gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles Wissenswerte

Coventry City gegen Ipswich Town: Die aktuelle Form

Coventry hat wettbewerbsübergreifend zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren. Ein Unentschieden gab es nicht. Dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Fulham in der Premier League. Nach dem 1:3 gegen Tottenham war es die zweite Ligapleite in Folge. Zuvor hatte Coventry Newcastle United in der Premier League mit 4:1 besiegt, das bislang überzeugendste Ergebnis dieser Serie. In allen fünf Spielen kassierte die Mannschaft mindestens ein Gegentor.

Ipswich hat von seinen letzten fünf Spielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es ein 1:1 bei Nottingham Forest. Auch eine 2:3-Niederlage gegen Manchester City und ein 2:1-Sieg gegen Fulham gehören zu dieser Serie. In den fünf Partien erzielte Ipswich sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Der Sieg gegen Fulham war dabei die insgesamt überzeugendste Leistung.

Coventry City gegen Ipswich Town: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand am 29. Dezember 2025 in der Championship statt. Ipswich Town besiegte Coventry City in der Coventry Building Society Arena mit 2:0. In den letzten fünf Begegnungen hat Ipswich mit vier Siegen gegenüber einem Sieg von Coventry die bessere Bilanz. In diesem Zeitraum erzielte Ipswich elf Tore und kassierte vier Gegentreffer. Dazu gehören ein 4:1-Sieg im FA Cup und ein 3:0-Erfolg in der Championship an der Portman Road im Dezember 2025.